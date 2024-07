Manje od jedan posto hotelskih kapaciteta u Hrvatskoj uistinu se može nazvati luksuznim

Tek manje od jedan posto hrvatskih hotelskih kapaciteta može se uistinu smatrati luksuznima. Poslovni rezultati im, pak, dvostruko nadmašuju hrvatski prosjek, a ponuda je na razini najboljih na Mediteranu, kaže za FORBES Hrvatska Emanuel Tutek, partner u BlueRock Consultingu, koji je objavio studiju o poslovanju najluksuznijih mediteranskih hotela

Luksuzni segment najbrže se oporavio od pandemijskih utjecaja. Najveće luksuzne hotelske kuće posve su se vratile na razine na kojima su poslovale 2019. godine. Oporavku je značajno pridonio porast cijena koje su skočile za 5 do 30 posto, no popunjenost kapaciteta još uvijek je 16 do 19 posto slabija u odnosu na predpandemijsko razdoblje, pokazala je nedavno objavljena analiza konzultantske tvrtke BlueRock.

Partner u BlueRocku Emanuel Tutek za FORBES Hrvatska ekskluzivno je usporedio rezultate tog istraživanja s hrvatskim tržištem.

Pojasnio je da su od 500 mediteranskih hotela s pet zvjezdica izdvojili 40 najboljih po kriteriju da im je prosječna realizirana cijena (ADR) viša od 400 eura te da su kvalificirani u luxury i ultra-luxury segmentu. Provjerili su za svakoga od njih kakvu ponudu imaju i odgovaraju li zaista tom opisu.

Udio smještaja vrhunskog luksuza u Hrvatskoj je ispod jedan posto. Taj segment turizma je kod nas tek u povojima. Emanuel Tutek, partner BlueRock Consulting

U te primjere izvrsne prakse uvršteno je i pet boutique hotela iz Hrvatske.

“Navedene kriterije zadovoljavaju samo Villa Dubrovnik, San Canzian, Ikador, Meneghetti i Alhambra. Oni su na razini najboljih na Mediteranu, no ukupni kapacitet im nije veći od 200 soba. U tu skupinu može se uvrstiti i Grand Park hotel Rovinj koji ima kapacitet oko 210 soba, no oni nisu u uzorku”, kaže Tutek.

Navodi pritom šokantan podatak kako se s ukupnim kapacitetom koji procjenjuju na manje od 600 soba vrhunskog luksuza dolazi do toga da one ne čine ni jedan posto ukupnih smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj koji obuhvaćaju oko 65 tisuća soba.

Luksuzni hoteli moraju nuditi luksuznu uslugu. Foto: San Canzian

“U Hrvatskoj bi svi hotelijeri rekli da su njihovi hoteli luksuzni. Ima ih još, izuzev ovih nabrojanih koji spadaju u ono najbolje iz naše ponude. Oni su lijepi, o njima se piše, ali njihovi rezultati ne zadovoljavaju kriterije performansi i ponude međunarodnih hotelskih brendova na razini luxury i ultra-luxury. Istra je poznata po tome, ali čak ni u Istri nema deset luxury hotela s pet zvjezdica. Luksuzni segment u Hrvatskoj je u usporedbi s mediteranskim zemljama još uvijek u začecima”, tumači Tutek.

Kako se klasificiraju hoteli



Međunarodna profesionalna klasifikacija hotelskih brendova ima nekoliko kategorija – kreće od razina budget, economy, midscale i upper-midscale, što mogu biti hoteli s četiri+ zvjezdice.

Slijede upscale hoteli koji mogu imati pet zvjezdica. U tu kategoriju spadaju Lone i Marriott.

Upper upscale sljedeća je kategorija i tu se mogu uvrstiti JW Marriott hoteli. Razinu više su luxury hoteli čiji je predstavnik Ritz Carlton.

Najviša razina su ultra luxury hoteli čiji su predstavnici Aman i Marriott Luxury Collection.

Financijski pokazatelji

Prema podacima koje je FORBSU Hrvatska ustupio BlueRock, jaz između hrvatskih luksuznih hotela i onih mediteranskih jasno je vidljiv.

Prosječna realizirana cijena u hrvatskim luksuznim hotelima bila je prošle godine 426 eura, dok je u luksuznim hotelima drugih mediteranskih zemalja iznosila 726 eura. Drugim riječima, tamo je bila 41 posto viša.

Kada je riječ o popunjenosti kapaciteta, hrvatski hoteli bili su na istoj razini kao i mediteranski konkurenti sa stopom zauzetosti hotela od 41 posto.

Međutim, razlika je ponovno osjetna kad se promatra godišnji prihod po sobi. U Hrvatskoj se on kreće oko 101.465 eura, dok je u mediteranskim zemljama 183.555 eura, čak 45 posto veći.

Benchmark luksuznih hotela na Mediteranu Luksuzni hoteli, Hrvatska Razlika % Prosječna cijena sobe (€) 726 426 41 Zauzetost (%) 41 41 0 Godišnji prihod po sobi (€) 183.555 101.465 45 Izvor: BlueRock

Tutek navodi primjer kako hoteli u ultra luxury segmentu imaju prosječne realizirane cijene i iznad 2000 eura. No, svaki takav hotel ima svoju individualnu priču i cijenu te im nema smisla pokušavati izračunati prosjek.

Meneghetti u Balama, Foto: Meneghetti

Iako možda po financijskim rezultatima nisu usporedivi s luksuznim hotelima Mediterana, valja napomenuti kako su se luksuzni hoteli u Hrvatskoj promatrani ovom analizom najbrže oporavili i najbolje radili.

Manje profitne marže i održivi turizam

Istraživanje je omogućilo i uvid kako se uz manje profitne marže luksuzni hoteli u Hrvatskoj ostvaruju dvostruko veći prihod od ostalih hotela.

“Prosječni prihod hotela s pet zvjezdica u Hrvatskoj je po sobi oko 50 tisuća eura, a pet hotela koje smo uvrstili u našu analizu ima preko 115 tisuća eura. Dakle, govorimo o sto posto većem prihodu, čak i s manjom profitnom maržom – hrvatski hoteli ciljaju EBITDA-u između 35 i 40 posto, a luksuznim hotelima taj je pokazatelj između 28 i 32 posto. Čak i tako imaju veću apsolutnu profitabilnost”, kaže konzultant.

Dodaje kako su to vrlo konkretni iznosi kojima se može platiti kvalitetan menadžment i kvalitetni radnici koji se mogu zaposliti cijelu godinu.

“To je održivi turizam gdje su ljudi zadovoljni, dobro plaćeni, rade u dobrom hotelu s dobrim gostima, razvijaju i inoviraju uslugu. Oni mogu živjeti tamo gdje rade i tako se razvija i lokalna sredina. To je ta održivost o kojoj bismo trebali pričati umjesto greenwashinga kojim nas se bombardira. Za to im samo treba dvostruko veći prihod od ovog koji imaju danas”, kaže Tutek.

Foto: San Canzian

Iako ih je malo i čine manje od jedan posto ukupne smještajne ponude, u Hrvatskoj bi se kapaciteti uistinu luksuznog smještaja već iduće godine mogli udvostručiti.

Partner BlueRocka navodi četiri projekta etabliranih hotelskih brendova koji dolaze u Hrvatsku.

“Otvorio se Keight hotel Curio Collection by Hilton u Opatiji. Sad je već pitanje dana kada će se na Cresu otvoriti Autograph Collection by Marriott. U izgradnji je i Mariott u Ićićima koji je također skoro gotov. Očekuje se i Four Seasons na Kuparima”, najavljuje Tutek.