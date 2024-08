Milatić izgubio energetiku, preuzima je Špehar. Što znači ovaj manevar u Ministarstvu gospodarstva?

Iz Ministarstva gospodarstva kojeg predvodi novi ministar iz redova Domovinskog pokreta, Ante Šušnjar, odgovoreno nam je da je Ivo Milatić, dugogodišnji državni tajnik zadužen za energetiku preuzeo poduzetništvo, obrt i trgovinu, a energetiku, robne zalihe, industriju i rudarstvo – preuzima Vedran Špehar.

Nakon što je objavljeno u 24 sata da Ivo Milatić, dugogodišnji državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva (ranije i održivog razvoja) više nije zadužen za energetiku, a autor teksta se pozivao na neimenovane izvore u Minstarstvu, FORBES Hrvatska je uputio službeni upit u Ministarstvo – je li točno da Ivo Milatić više nije zadužen za energetiku, te da taj „sektor“ preuzima novi državni tajnik, Vedran Špehar.

Upit smo proslijedili i u Vladu, a onda je stigao i odgovor. Službeno je potvrđeno da je došlo do reorganizacije među državnim tajnicima, te da je to utvrđeno na zatvorenom dijelu 14. sjednice Vlade održane 17. srpnja. No, u priopćenju sa zatvorenog dijela sjednice bilo je samo objavljeno njihovo imenovanje, a obaveze koje preuzimaju tada nisu detaljnije predstavljene. Sada je za FORBES Hrvatska odgovoreno da su „državni tajnici, u skladu sa stručnim kompetencijama i organizacijskim potrebama, nadležni za određeno područje te su preuzeli obaveze koje su u skladu s trenutnim potrebama i prioritetima Ministarstva“. Ivo Milatić je, navedeno je u odgovoru, ovlašten za područja poduzetništva, obrta i trgovine, Vedran Špehar za područja energetike, robnih zaliha, industrije i rudarstva, a Goran Romek za područje EU poslova, javnu nabavu i internacionalizaciju, odgovoreno nam je iz Ministarstva, odnosno Vlade.

Pitali smo i malo konkretnije na temelju kojih kriterija je određena „preraspodjela“, te hoće li državni tajnik Ivo Milatić, s obzirom na dugogodišnji angažman u energetici, ipak i dalje imati ingerencije za pitanja iz područja energetike, no odgovoreno nam je prilično uopćeno.

„Suradnja unutar Ministarstva, ne samo državnih tajnika, već i na razini ustrojstvenih jedinica, odvijat će se prema uobičajenim procedurama kako bi se osigurao kontinuitet i kvaliteta rada.“, navedeno je u pisanom odgovoru za Forbes Hrvatska.

Što znamo o Špeharu?

Vedran Špehar je dugogodišnji menadžer iz Plinacroa, a u Plinacro je došao iz Ine. Jedno vrijeme je bio i član Uprave Plinacroa, a potom savjetnik predsjednika Uprave. Bio i član i predsjednik NO PSP Okoli. S obzirom da je sada u Ministarstvo stigao na prijedlog Domovinskog pokreta, odnosno novog ministra gospodarstva Ante Šušnjara, zanimljivo je navesti da je 2017. godine objavljivano da je u Upravu Plinacroa izabran na prijedlog tadašnjeg HDZ-ovog koalicijskog partnera, Mosta – no ostao je u vrhu Plinacroa i nakon što je Most raskinuo s HDZ-om i prešao u žestoku oporbu.

Prema imovinskoj kartici iz vremena kada je bio član Uprave Plinacroa (nova još nije javno dostupna) Špehar nije član niti jedne stranke, a supruga mu dugi niz godina radi u Ini. Špehar je rijetko nastupao u medijima, no bio je sudionik na nekim konferencijama iz područja energetike.

Vedran Špehar kao sudionik konferencije; Foto: Plinacro

“Uvjeren sam u snagu plina u europskom i globalnom kontekstu jer njegova prednost kao vodećeg energenta još uvijek leži u činjenici da je ekološki najprihvatljiviji. Cijena plina ovdje igra veliku ulogu jer alternativna, iako famozna, rješenja poput vodika koštaju. Zbog toga će alternative teže dokazati svoj uporabni kontekst”, izjavio je Špehar 2015. godine – tada kao predstavnik menadžmenta Ine.

Po svemu sudeći, proces Špeharovog preuzimanja „područja“ energetike u Ministarstvu Ante Šušnjara još uvijek je u tijeku. Primjerice, na stranici Agencije za ugljikovodike još uvijek je kao ključna osoba naveden Ivo Milatić.

Je li Milatić marginaliziran ili ipak ne?

Ono najvažnije, zašto je energetika „oduzeta“ Ivi Milatiću i dodijeljena Špeharu, iz službenih kanala nije moguće saznati.

Kao što je poznato, protiv Ive Milatića vodilo se više postupaka za potencijalni sukob interesa pred Povjerenstvom, a neki su još otvoreni. Jedan je postupak zbog druženja u noćnom klubu Mint s poduzetnicima kojima bi upravo on trebao potpisati dokumentaciju za energetske projekte, a drugi postupak je zbog sumnje da je njegova privatna vinarija značajno povećala prihod nakon potpisivanja ugovora s Konzumom (koji je u vlasništvu Fortenove gdje je glavni Pavao Vujnovac, ujedno i najjači igrač na području energetike), no postupci još uvijek traju, odnosno Povjerenstvo nije donijelo rješenja. Ali kao što je poznato, odluke Povjerenstva u pravilu ne štete visokopozicioniranim dužnosnicima.

Milatić je u politiku ušao kroz stranku HNS, bio je i dugogodišnji načelnik grada Jelse na Hvaru, a potom je – preko HNS-a – ušao u Vladu Zorana Milanovića odnosno Kukuriku koalicije, dospio u Ministarstvo gospodarstva i tu ostao i postao važna karika za rješavanje svih pitanja iz područja energetike. 2020. se učlanio u HDZ i smatralo ga se dijelom tzv. hvarskog lobija koji uživa podršku samog premijera Andreja Plenkovića (također Hvaranina). Ministri su dolazili i odlazili, a Ivo Milatić je ostajao i izrastao u jednog od ključnih „krojača“ hrvatske energetske scene.

Donosi li Špehar promjene?

Biti će stoga zanimljivo pratiti hoće li se išta promijeniti nakon što će energetiku preuzeti Špehar umjesto Milatića. Obojica se znaju i obojica su surađivali oko brojnih politički osjetljivih energetskih tema. Osim toga, cijeli resor je preuzeo ministar koji je – putem Domovinskog pokreta, ali i zahvaljujući svom obiteljskom biznisu, ali i poslovima svog brata, koji je kratko vrijeme i radio u PPD-u BiH – prilično “prikopčan” na plinsku scenu.

Hoće li Špehar donijeti neke posve nove standarde? Veću transparentnost? Rasvjetljavanje problematičnih situacija iz starih vremena, primjerice, slučaja Plin za cent? Ili će samo nastaviti Milatićevim putem, jer ako Milatić ostaje u Ministarstvu, neovisno o njegovim novim obavezama – posve je jasno da se ne može govoriti da se išta u njegovim metodama rada smatralo problematičnim ili neprimjerenim.

Spominje se, također, mogućnost da se Ivo Milatić zapravo sprema za odlazak u upravu neke od državnih energetskih tvrtki. Ako je to točno, onda se nipošto ne može govoriti da je „pao“, nego naprotiv – da ulazi u novu karijernu fazu.