Muskova nova tvrtka šalje čekove pristašama Trumpa: Podijelio je najmanje 8,7 milijuna dolara

Misteriozna nova kompanija tech milijardera, o kojoj je najprije izvijestio upravo Forbes, napokon je otkrila svoju svrhu.

Dok je pojačavao svoje posljednje napore da vrati Donalda Trumpa u Bijelu kuću, Elon Musk je u listopadu osnovao misterioznu kompaniju imena “United States of America Inc.”

U to vrijeme o kompaniji se nije znalo gotovo ništa, tek da je s milijarderom povezana zajedničkom adresom upravitelja njegovom imovinom u Austinu. Nije se znalo je li tvrtka dio Muskovog političkog odbora America koji je od osnivanja u svibnju potrošio milijune dolara u kampanji za Trumpa i druge republikanske kandidate.

Dijeljenje novca glasačima

Ovog tjedna su ljudi koji su sudjelovali u Muskovim naporima počeli dobivati čekove koje izdaje upravo ova tvrtka.

Dobio sam ček za 94,00 dolara. Nije bilo odreska ni povratne adrese. Došao je od… jeste li spremni? THE UNITED STATES OF AMERICA, INC.” Sudionik lutrije odbora America

Isplata je dio nagradne igre političkog odbora America, koji sudionicima obećava 47 dolara za svakog registriranog glasača u jednoj od ključnih saveznih država kojeg referiraju da potpišu peticiju “za slobodu govora i pravo nošenja oružja.” Prošlog utorka iz odbora su rekli kako su podijelili više od 187.000 čekova, odnosno ukupno najmanje 8,7 milijuna dolara, procjenjuje Forbes. Musk kaže kako je njegov cilj osigurati milijun potpisa.

Jedan stanovnik savezne države Arizone za Forbes kaže kako je troje ljudi referirao na peticiju odbora, a potom unutar sedam dana dobio tri čeka tvrtke United States of America Inc. “Za svakog od njih sam dobio email od odbora America, u kojem me obavještavaju da sam naveden kao izvor i da će čekovi doći,” kaže on. Drugi pojedinci tvrde kako su isplate dobili na ruke.

Misteriozni čekovi

Šačica pobjednika fotografije svojih čekova podijelila je na X-u. Čekovi ni na jednom mjestu ne spominju odbor America. “Danas sam dobio ček za 94 dolara. Nije bilo odreska ni povratne adrese,” objavila je jedna osoba. “Došao je od… jeste li spremni? UNITED STATES OF AMERICA, INC.” Drugi piše. “Nitko od nas ne zna što je ovo niti zašto se događa. Sinulo mi je da 47 sigurno znači da je ček od odbora Trumpa.” (Ako pobijedi, Trump bi bio 47. američki predsjednik). United States of America Inc. dosad se nije pojavio na podnescima odbora America američkoj izbornoj komisiji, a sljedeća objava podataka trebala bi se dogoditi u prosincu. Musk nije odgovorio na upit za komentar.

Tužba za nagradnu igru

Istovremeno, kontroverzni tech mogul suočava se s tužbom okružnog odvjetnika Philadelphije Larryja Krasnera zbog pitanja legalnosti novčanih nagrada odbora. Krasner tvrdi kako je Musk kupovao glasove svojim nagradnim isplatama do milijun dolara nasumično odabranim potpisnicima peticije, čime je prekršio zakone savezne države Pennsylvanije. Uoči saslušanja na kojemu se Musk morao pojaviti, njegov pravni tim odgodio je potencijalnu presudu o tužbi podnošenjem zahtjeva da se slučaj prebaci na savezni sud. Odbor America dobio je i odvojeno upozorenje američkog ministarstva pravosuđa da njegova nagradna igra možda krši zakon.

Amerikanci na izborima mogu glasati još samo 5. studenog, a Musk je svoju pažnju u međuvremenu prebacio na ankete i na X-u/Twitteru počeo promovirati “zajednicu za integritet izbora” svojeg odbora. Poziva korisnike da prijave navodne slučajeve izborne prijevare. Ipak, analiza objava u toj zajedinic otkriva ogroman broj tvrdnji bez ikakvih dokaza, pokušaja doxxanja (otkrivanja identiteta ljudi) i nevjerojatnu količinu dezinformacija.

Autor originalnog članka: Sarah Emerson, Forbes

Link: Elon Musk’s ‘United States Of America Inc’ Is Mailing Checks To His Pro-Trump PAC Supporters

(Prevela: Nataša Belančić)