Muskovi „sjekači troškova“ stižu u Pentagon: Panika u srcu američke vojske

S obzirom na to da se očekuju "sekači troškova" Elona Muska, vojni lideri već bacaju pogled na previše naduvane ugovore, programe i zastarele sisteme naoružanja.

DOGE dolazi u Ministarstvo obrane.



Nakon što je potegao nož na sve veći broj federalnih agencija i izazvao paniku u mnogima, zaposleni iz Odjela za vladinu efikasnost (DOGE) Elona Muska uskoro će stići u Pentagon, kako je za Forbes rekao izvor upoznat s ovom inicijativom. Njihov zadatak je da smanje budžet za dvije milijarde dolara. To bi moglo donijeti neviđene promjene u američkom ogromnom vojnom sektoru i njegovom gotovo bilionskom budžetu.

Desetljećima su zakonodavci s obje strane političkog spektra pokušavali obuzdati rasipničku vojnu potrošnju. Ali, s malo uspjeha. Pentagon je više puta bio osramoćen izvještajima o enormnoj potrošnji. Milijuni dolara u nepoznatom inventaru, neuspjelim revizijama, i čuvenim toaletima od 10.000 dolara. U intervjuu koji je dao tijekom Super Bowla, predsjednik Trump izjavio je da očekuje da DOGE-ova revizija vojne potrošnje otkrije “stotine milijardi dolara prevara i zloupotreba”.

Smanjenje broja zaposlenih

Sada, čak i dok se Muskova mašina za smanjenje troškova suočava sa rastućim sudskim izazovima i prijetnjama od strane demokrata, ministar obrane Pete Hegseth širi crveni tepih.

“Bio sam u kontaktu s Elonom Muskom, koji je veliki patriot zainteresiran za provođenje agende ‘Amerika na prvom mjestu'”, rekao je u utorak za Fox News. “Postoje mnoge oblasti u kojima želimo da DOGE bude na oprezu, ali radit ćemo to u koordinaciji”.



Hegseth je rekao da će se fokusirati na smanjenje troškova u nabavci naoružanja i programima vezanim za klimu, kao i na smanjenje broja zaposlenih u centrali. Zaposleni u DOGE-u biće direktno angažirani od Ministarstva obrane da se isključivo bave realizacijom zadatka smanjenja troškova, rekao je izvor s neposrednim uvidom u situaciju.

Sami napuštaju programe

Pred dolazak tima, lideri Pentagona već su počeli ciljati na naslijeđene inicijative. Razmatraju moguće smanjenje programa borbenih aviona. To je dugo bila meta Elona Muska, koji je program F-35 nazvao “zastarjelim”. Mogli bi pauzirati buduće ugovore i spojiti različite operacije. To je za Forbes reklo dvanaestak trenutačnih i bivših dužnosnika Pentagona i drugih izvora upoznatih sa situacijom.



“Postojeći ekosustav glavnih izvođača i ličnosti iz hladnoratovske ere znali su što dolazi i odlučili su to ignorirati”, rekao je Chris Miller, bivši vršitelj dužnosti ministra obrane i koautor Projekta 2025. To je konzervativni plan Trumpove administracije. “A sada vidimo kako se stvari vraćaju na svoje”.

Što će biti s avionima s ljudskom posadom

Američko ratno zrakoplovstvo, na primjer, suočava se s velikim promjenama jer pokušava obraniti budućnost letjelica s posadom u eri ratova dronovima. Prošlog tjedna, Hegseth je zaustavio planiranje reorganizacije koja je trebala poboljšati borbu protiv Kine. Ona je uključivala planove za borbeni avion šeste generacije. Svako smanjenje tog programa uvest će neizvjesnost u pogledu budućih sposobnosti američkog ratnog zrakoplovstva samo dva tjedna nakon što je služba dala milijarde General Electricu i Pratt & Whitney za dalji razvoj novih motora za predloženi avion.



Pentagon i Bijela kuća, koja nadgleda komunikaciju za DOGE, odbili su komentirati. Ratno zrakoplovstvo nije odgovorilo na zahtjeve za komentar.

Spajanje programa

Lideri Pentagona također su fokusirani na spajanje tri organizacije koje se bave inkubacijom novih tehnologija: Defence Innovation Unit (DIU), Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO) i Strategic Capabilities Office, prema riječima tri izvora. Više izvora navodi da bi ovaj potez mogao dovesti do zatvaranja Defence Digital Servicea. To je program koji ima za cilj dovođenje tehnoloških talenata iz privatnog sektora i koji trenutačno nadgleda CDAO.



„Spajanje ovih organizacija stvara rijetku priliku da se napori u oblasti inovacija usklade s jasnim, objedinjenim ciljevima koji mogu izravno unaprijediti nacionalnu sigurnost“, rekao je Tyler Sweatt, glavni izvršni direktor softverske start-up kompanije Second Front. Ona pomaže kompanijama da pristupe vojnim mrežama, a koja je dobila sredstva od DIU-a, čiji je godišnji budžet gotovo milijardu dolara.



Budućnost najvećeg programa CDAO-a također je neizvjesna. Dužnosnici su ovog tjedna zaustavili predstojeći natječaj za jednu od glavnih AI platformi Pentagona koja se koristi za donošenje odluka na bojnom polju, poznatu kao ADVANA (skraćenica za Advanced Analytics), prema riječima dužnosnika Pentagona s neposrednim uvidom. Izvođač Booz Allen dobio je ugovor u vrijednosti od 3,2 milijarde dolara na tri godine za upravljanje ADVANA platformom još 2021. godine. Ali, planirano je raspisivanje novog natječaja koji bi postojeći ugovor pretvorio u ugovor od 15 milijardi dolara na 10 godina. Booz Allen je odbio komentirati.

Uključivanje Silicijske doline

Dio Hegsethove strategije uključuje prihvaćanje Silicijske doline. Prošlog tjedna, sastao se s Alexandrom Wangom, izvršnim direktorom ScaleAI, prema riječima dvoje ljudi koji su bili upoznati sa sastankom. Scale AI je dobio najmanje 300 milijuna dolara u ugovorima s federalnom vladom za pružanje usluga označavanja podataka. (ScaleAI je odbio da komentirati sastanak.)



Wang je također bio među grupom lidera iz vrhunskih obrambenih tehnoloških kompanija iz Silicijske doline. Uključujući Anduril, Palantir, OpenAI i Vannevar Labs. Oni su prisustvovali visokom vojnom AI samitu prošlog tjedna. Događaj je organizirao Indo-Pacific Command. On upravlja američkim vojnim snagama u toj regiji, prema listi sudionika koju je Forbes video. Cloud giganti Amazon, Microsoft i Google također su bili prisutni.

I barem jedan tehnološki lider pridružuje se Ministarstvu obrane. Emil Michael, bivši izvršni direktor Ubera, izabran je od Trumpa za podtajnika obrane za istraživanje i inženjering. Nadgledat će čuveni Defense Advanced Research Projects Agency, bolje poznat kao DARPA, koji ima diskrecijski budžet od četiri milijarde dolara koji se koristi za razvoj tehnologija za vojne borce. Priopćavajući njegovo imenovanje, Trump je rekao da će Michael „osigurati da naša vojska ima tehnološki najsofisticiranije oružje na svetu. Uštedjet će PUNO novca za naše porezne obveznike“.

Željezna kupola

Unatoč razgovorima o napuštanju skupih sustava naoružanja u korist jeftinih dronova, glavni izvođači bi mogli imati koristi od nekih od Hegsethovih velikih projekata. Na primjer, Trumpova „Željezna kupola“, plan za izgradnju novog sustava proturaketne obrane koji će eliminirati prijetnje poput hipersoničnih i krstarećih raketa, mogao bi usmjeriti milijarde dolara prema kompanijama kao što su Lockheed Martin i RTX, ako to bude izvodljivo. „Sada možemo oboriti krstareće rakete laserima, i to bi moglo biti dio rješenja“, rekao je izvršni direktor Lockheeda, Jim Taiclet, analitičarima prošlog tjedna, dodajući: „Dobrodošli su napori DOGE-a i administracije za smanjenje birokracije“.

Vojska nije USAID

Dužnosnici Pentagona mogu se osloniti na druge agencije kako bi stekli predstavu o tome što mogu očekivati od dolaska DOGE-a. Inicijativa, koja na X-u objavljuje ažurirane podatke o vidljivim mjerama smanjenja troškova, pohvalila se završetkom ugovora o zakupima pod nadzorom General Services Administration, uklanjanjem rodne identifikacije s web stranice Veterans Affairsa i dobivanjem pristupa osjetljivim podacima o plaćama američkog Ministarstva financija. Saveznici Muska također su postavljeni na ključna mjesta u Technology Transformation Servicesu. To je IT sektor federalne vlade. Tražili su ključni administrativni pristup, kako je Forbes izvijestio.

Možda najdrastičniji potez je DOGE-ov izazvani kolaps USAID-a, agencije za stranu pomoć sa budžetom od 70 milijardi dolara. Hegseth je pokušao umiriti zabrinutosti oko dolaska DOGE-a u njegovu agenciju. “Ministarstvo obrane nije USAID”, rekao je. “USAID ima mnogo problema… Prati globalističke agende koje nemaju veze s ‘Amerikom na prvom mjestu'”.

