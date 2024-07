Na Olimpijskim igrama natječu se i djeca milijardera, a zet Billa Gatesa nastupa za Egipat

Prošlog petka počele su Olimpijske igre u Parizu, a u reprezentaciji SAD-a nalaze se i djeca nekih milijardera, dok će se zet Billa Gatesa natjecati za – Egipat

Američka tenisačica Jessica Pegula kći je vlasnika Buffalo Billsa i Buffalo Sabresa i naftnog magnata Terryja Pegule (čije bogatstvo, prema procjenama Forbesa, iznosi 6,8 milijardi dolara). U srijedu će zaigrati u paru sa sunarodnjakinjom Coco Gauff, drugoplasiranom tenisačicom svijeta koja je u utorak u singlu izgubila od hrvatske predstavnice Donne Vekić.

Pegula je šesta na WTA ljestvici, a u singlu je u ponedjeljak izgubila od Ukrajinke Elene Svitoline u drugom kolu.

Amerikanka Emma Navarro kći je Bena Navarra, bivšeg potpredsjednika Citigroupa (čije bogatstvo Forbes procjenjuje na 1,5 milijardi dolara). Također tenisačica, u utorak je u trećem kolu izgubila od Kineskinje Qinwen Zheng.

Zet Billa Gatesa na konjičkoj utrci

Nayel Nassar, zet Billa Gatesa (čije bogatstvo se procjenjuje na 131,7 milijardi dolara), u Parizu predstavlja Egipat, i to u konjičkim sportovima. I njegova supruga, kći Billa Gatesa Jennifer Gates Nassar, također se bavi konjičkim sportovima, ali nije se uspjela kvalificirati na ovogodišnje Olimpijske igre.

Georgina Bloomberg kći je bivšeg gradonačelnika New Yorka i milijardera Mikea Bloomberga (104,7 milijardi dolara), a ona, kao ni sin Scotta Cooka (6,3 milijarde dolara) Karl Cook, i kći Brucea Springsteena (1,1 milijarda dolara) Jessica Springsteen nisu se uspjeli kvalificirati na Olimpijske igre u američkoj reprezentaciji za konjičke sportove.

Nayel Nassar, zet Billa Gatesa, nastupa za Egipat / FOTO: Aaron Gilbert/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Jedini milijarder koji se natječe na ovogodišnjim Olimpijskim igrama je LeBron James, jedan od niza zvjezdanih imena košarkaške reprezentacije SAD-a. U srijedu će reprezentacija zaigrati protiv Južnog Sudana.

Neki od najplaćenijih sportaša koji se natječu na pariškim ljetnim igrama ujedno su i najveća imena profesionalne košarke, tenisa i golfa, a sve ih predvodi upravo četverostruki NBA prvak James. Tu je i grčki košarkaš Giannis Antetokounmpo i američki reprezentativac Steph Curry. Što se golfa tiče, najviše zarađuje Španjolac Jon Rahm, a slijede ga Rory McIlroy (Irska) i Cottie Scheffler (SAD).

Autor originalnog članka: Brian Bushard, Forbes

Link: These Billionaire’s Kids Are Competing The Olympics – Here’s When To Watch

(Prevela: Nataša Belančić)