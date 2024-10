Nabujala Una sama ruši gradilište hidroelektrane, ali slomila i vodovod. Selo Mečet od jučer bez vode (video)

Forbes Hrvatska je prije tjedan dana objavio da je Državni inspektorat naredio investitoru hidroelektrane na vrelu Une da ukloni zečji nasip i šutu, ali nije doneseno rješenje o sanaciji gradilišta koje bi trebala donijeti građevinska inspekcija – pa se devastacija lokacije i dalje nastavlja. Nabujala Una sada sama ruši gradilište, a stradao je i vodovod

Udruge koje prate stanje na vrelu Une i koje zahtijevaju da se riješi problem izgradnje hidroelektrane koja je ozbiljno ugrozila i tok rijeke Une, ali i zaštićenu prirodu cijelog kompleksa u petak, 4. listopada, snimile su video koji pokazuje dramatičan porast vodostaja i povećanje brzine rijeke – a stranka Javno dobro je već više puta upozoravala da bi nesanirano gradilište hidroelektrane moglo prouzročiti ozbiljne probleme.

Kao što je poznato, Državni inspektorat je nakon postupanja inspektorata zaštite prirode u kolovozu ove godine donio rješenje o obustavljanju radova na gradilištu investitora, tvrtke Pipra, te su radovi stali – no ostalo je nesanirano gradilište, zečji nasipi koji su ubrzo počeli propuštati vodu, a onda je, 26. rujna vodna inspekcija donijela drugo rješenje kojim je investitorima naredila “uspostavu prijašnjeg stanja tako da ukloni i zbrine sav odložen i nasipan zemljano kameni materijal i ostali otpadni materijal”, te su za to dobili rok od 15 dana. No, prema informacijama s terena – investitor u proteklih tjedan dana nije poduzeo nikakve radnje, a Una je u međuvremenu toliko nabujala da sama razara gradilište, a podigla se i preko same pristupne ceste. “Jedini pravi put u rješavanje ovog problema jest postupanje građevinske inspekcije koja može donijeti rješenje o pravoj sanaciji gradilišta.”, upozoravala je više puta Vladimira Mascarell, predsjednica stranke Javno dobro koja vrlo aktivno prati ovaj slučaj.

U kontaktu s Dušanom Čopićem, osamdesetogodišnjim portirom na ulazu u park prirode Vrelo Une, saznali smo da je došlo i do devastacije vodovoda koji crpi vodu s vrela. Cijevi nisu bile dobro pričvršćene i navala vode ih je odnijela i raznjela – te je tako selo Mečet od četvrtka 3. listopada, ostalo bez vode. “Rekli su nam da će popraviti kad padne voda, ali niti cisternu nismo dobili…Zaboravljeni smo i izigrani. “, kaže Dušan Čopić.

Kuća Dušana Čopića. Uz njegovu, još desetak kuća ostalo je bez pitke vode: Foto: Privatni arhiv

Vladimira Mascarell iz Javnog dobra naglašava da je problem eskalirao jer se nije rješavao na vrijeme i nije se htjelo sagledati ishodište problema – a prema njezinom sudu, tu je bilo dovoljno razloga za poništenje građevinske dozvole i promptno reagiranje građevinske inspekcije.

U petak, 4. listopada, ona je podnijela i kaznenu prijavu USKOK-u.

“Državni inspektorat sigurno zna da je napuštanje započete gradnja i otvoreno gradilište samo po sebi opasno bez propisne konzervacije i sanacije nestručno izvedenog. Ovdje je dodatno i to što su Svaline (investitori, op. FH) zahvatili iskopima barem još 700m2 koje u vlasništvu RH, javnog vodnog dobra u općoj upotrebi i Naturi 2000, a koje nije uključeno u onu nezakonito ishođenu građevinsku dozvolu.

Zbog toga i štete koja svakim danom raste novim devastacijama Une i okolne prirode, a na koju su više puta upozoravani da će se dogoditi ako se ne izvrši hitna sanacija prijavljujemo:

ministra Branka Bačića i šefa DIRH-a Mikulića jer umjesto čuvanja imovine RH i zaštite najvećih vrednota po Ustavu RH, pravne države i ljudskih prava, osnovano sumnjamo da rade na zataškavanju korupcije i trgovine interesom ili i sami u njemu učestvuju.”, navedeno je između ostalog u prijavi.