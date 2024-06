Najopasniji ruski avioni stoje nadomak Ukrajine, ali Kijev čeka odobrenje SAD-a da ih napadnu

Zračna baza Voronjež Malševo u južnoj Rusiji nalazi se 160 kilometara od granice s Ukrajinom i mogla bi biti najvažnija i najranjivija meta u Rusiji. No čini se da zasad nije na popisu ukrajinskih meta

Lovci-bombarderi Suhoj Su-34 koji pripadaju 47. gardijskoj bombarderskoj avijacijskoj pukovniji ruskih zračnih snaga svakodnevne polijeću iz baze bacajući snažne klizne bombe na ukrajinske trupe i civile s udaljenosti od 40 kilometara i više.

Razaranja su zapanjujuća. “Potrebno je samo nekoliko minuta da Suhoj stigne do područja za napad u blizini granice i zatim se vrati u bazu. Veliki broj mlažnjaka stacioniranih u zračnoj luci omogućuje istovremeno postavljanje bombi i gađanje više ciljeva odjednom na ukrajinskom teritoriju”, objasnila je ukrajinska analitička grupa Frontelligence Insight.

Deseci pukovnijskih Suhoja Su-34, koji vjerojatno čine polovicu ruske aktivne flote nadzvučnih dvomotornih lovaca-bombardera, rutinski se parkiraju na otvorenom na pisti nedavno obnovljene baze.

U dometu su najboljeg ukrajinskog oružja za dubinski udar – raketa Taktičkog raketnog sustava američke vojske. “Ukrajina bi potencijalno mogla onesposobiti cijelu operativnu flotu koja se tamo nalazi dopusti li joj se izvođenje takvog napada”, navode iz Frontelligence Insighta.

No, vlada američkog predsjednika Joea Bidena još nije dala dopuštenje ukrajinskoj vladi da usmjeri ATACMS na Voronjež Malševo. I tako, za sada, Su-34 iz Voronjež Malševa svakodnevno bombardiraju gotovo nekažnjeno bacajući otprilike sto kliznih bombi na ukrajinske položaje i gradove, ubijajući i vojnike i civile.

Da budemo jasni, ukrajinske snage imaju i druge načine da zaustave klizne bombardere. Zasad, međutim, ne ciljaju na avione iz Voronjež Malševa.

Jedna od opcija je oboriti bombardere prije nego ispale streljivo. Problem je što ukrajinske zračne snage nemaju dovoljno američkih protuzračnih obrambenih baterija Patriot kako bi zaštitile veće gradove, a kamoli da bi ih mogla postaviti dovoljno blizu granice kako bi presretali Suhoje 47. gardijske bombarderske pukovnije.

Ukrajina ima samo pet baterija Patriot. Jedan štiti Kijev. Čini se da drugi štite Odesu i Harkov. Dvije dodatne baterije koje su Njemačka i Sjedinjene Države obećale, ali još nisu isporučile, mogle bi zaštititi Dnjepar i Krivij Rih.

Dok ukrajinski saveznici ne pošalju puno više Patriot baterija, nije za očekivati ​​kako će Ukrajinci riskirati jednu duž sjeverne granice između Voronjež Malševa i Harkova.

Posljednji put kada su ukrajinske zračne snage izašle na cestu s mobilnom baterijom Patriot, ruski dron ju je primijetio i ruska raketa raznijela je dva lansera postavljena na kamion. “Pokušaj presretanja Suhoja s baterijom Patriot u okruženju punom bespilotnih letjelica znatan je rizik”, istaknuo je Frontelligence Insight.

Isto tako, bilo bi rizično za ukrajinske zračne snage rasporediti buduću flotu bivših europskih lovaca F-16 protiv gliserskih bombardera. “Redovno presretanje klizećih bombi bit će vrlo izazovno”, napisao je analitičar Justin Bronk u novoj studiji za Royal United Services Institute u Londonu.

Glavni problem je ruska kopnena protuzračna obrana zbog koje je izuzetno opasno za ukrajinske ratne zrakoplove da lete na velikim visinama praktički bilo gdje u Ukrajini, a posebno unutar stotinjak kilometara od linije bojišnice, što je u dometu ruske S-400 raketne baterije zemlja-zrak.

“Kada su blizu prve linije, ukrajinski piloti morat će upravljati njima na vrlo malim visinama kako bi izbjegli da budu otkriveni i oboreni”, napisao je Bronk. “Na tako malim visinama, [F-16s] projektili kreću u gustom zraku s velikim aerodinamičkim otporom i moraju se penjati protiv gravitacije kako bi dosegli visinu na kojoj su njihovi ciljevi.” To ograničava njihov domet.

Ukrajina uvijek može usmjeriti bespilotne letjelice dugog dometa na Voronjež Malševo. Nedavni napadi bespilotnih letjelica na druge dvije baze Su-34 – Kuschevka i Morozovsk, obje u Rusiji oko 160 kilometara od istočne crte fronte, očito su oštetili ili uništili nekoliko Suhoja.

Iz nekog razloga, dronovi nisu snažnije bombardirali Voronjež Malševo. Moguće je da ista gusta ruska protuzračna obrana koja ugrožava F-16 sprječava i bespilotne letjelice da dođu do baze Suhoja.

To nas vraća na ATACMS, koji još uvijek vjerojatno najbolje oružje za gađanje Voronjež Malševa i otupljivanje ruske brutalne kampanje kliznog bombardiranja. No, Ukrajina vjerojatno neće ugroziti buduće isporuke raketa njihovim korištenjem protiv ciljeva koje Sjedinjene Države nisu odobrile.

Tako Ukrajinci čekaju dozvolu za koju se nadaju da će uskoro stići. “Bolno je gledati te projektile kako lete iznad naših glava prema Harkivu i razmišljati hoće li ovaj put vaš dom biti uništen”, rekao je zapovjednik ukrajinske bespilotne letjelice za The Washington Post.

Autor originalnog teksta: David Axe, Forbes

Link: Russia’s Most Dangerous Jets Are Parked In The Open A Hundred Miles From Ukraine. But Kyiv Needs Washington’s Permission To Strike Them.

(Prevela: Nikolina Oršulić)