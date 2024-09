Dmitrij Lisakovski navodno je poginuo u pješačkom napadu nakon što je njegov zapovjednik raspustio svoj tim bespilotnih letjelica.

Dronovi mogu biti bez posade, ali još uvijek imaju pilote – na zemlji. A dron je učinkovit onoliko koliko je njegov pilot vješt.

Zato je ukrajinska vojska nedavno uspostavila zasebnu granu oružanih snaga za nadzor neovisnih postrojbi bespilotnih letjelica. Odvojene snage bespilotnih letjelica “sada dokazuju svoju učinkovitost na raznim dijelovima prve linije”, rekao je CNN-u general Oleksandr Sirski, vrhovni zapovjednik Ukrajine.

Ne postoji posebna grana bespilotnih letjelica u ruskim oružanim snagama. I to je možda bio faktor u nedavnoj smrti jednog od najiskusnijih operatera bespilotnih letjelica ruske vojske: Dmitrija Lisakovskog.

U petak je Lisakovski navodno nestao tijekom pješačkog napada na selo Lisivka, šest kilometara istočno od ukrajinskog uporišta Pokrovsk u jednom od najopasnijih sektora na prvoj crti u istočnoj Ukrajini.

Lisakovski nije sudjelovao u neuspješnom napadu na Lisivku kao operater drona. Umjesto toga, nosio je pušku – boreći se, i navodno umirući, kao običan pješak. I osjetio je da mu se bliži kraj. “Postoje velike šanse da se neću vratiti”, rekao je Lisakovski u videu koji je snimio neposredno prije napada.

Ako se čini čudnim da se ruska vojska bori da parira dron-za-dronu ukrajinskoj vojsci unatoč tome što su ruske snage mnogo veće i općenito bolje opremljene, razmislite o ljudskim operaterima koji stoje iza svakog uspješnog naleta drona. Ukrajina brine o svojim operaterima bespilotnim letjelicama – ne samo zato što je to ispravno, već zato što se preživljavanje pretvara u veće iskustvo, što se prevodi u veću vještinu.

Ne uzaludno, ukrajinski operateri bespilotnih letjelica s pogledom iz prvog lica nedavno su počeli napadati ruske nadzorne bespilotne letjelice u zraku – što je nevjerojatno teška vrsta angažmana, s obzirom na to koju razinu svijeti o situaciji i preciznost je potrebno imati. Napadi dronovima u zraku mogući su samo zato što su operateri koji napadaju izuzetno vješti.

