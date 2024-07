Neke od najmoćnijih putovnica svijeta nije lako dobiti – Forbes donosi pregled uvjeta

Tri najmoćnije putovnice svijeta u ovotjednom izvješću indeksa Henley Pasport Index pripadaju zemljama čije državljanstvo je najteže i dobiti, no ujedno su i najtraženije zbog lakoće putovanja i nesmetanom pristupu koje omogućavaju vlasnicima za gotovo 200 destinacija diljem svijeta

Henley Passport Index svake godine sastavlja rang-listu putovnica prema broju destinacija koje vlasnici mogu posjetiti bez vize. Prema ovogodišnjem poretku, najsnažnija putovnica svijeta pripada Singapuru.

Stanovnici Singapura imaju pristup 195 destinacija – više od građana bilo koje druge države i 169 više od vlasnika najslabije putovnice svijeta, one afganistanske.

Pet zemalja dijeli drugo mjesto. Među njima je i Japan čije je državljanstvo, pokazuju podaci Global Immigration Servicesa, među najtežima za dobiti.

Oni koji žele postati državljani Japana moraju tamo živjeti pet godina prije nego postanu kandidati, kao i položiti test japanskog jezika, dokazati da mogu zarađivati za život, ali i odreći se bilo kojeg državljanstva koje već imaju. Taj proces može trajati i do nekoliko godina, čak i nakon ispunjavanja uvjeta.

Na trećem mjestu rang-liste najmoćnijih putovnica svijeta nalazi se čak sedam zemalja, a dvije od njih također se nalaze na popisu država čije državljanstvo se često dobiva. To su Austrija i Finska.

Austrija zahtijeva deset godina života u zemlji ili pet godina braka s državljaninom ili državljankom, položen ispit jezika i odricanje od drugih državljanstava. Postoji i opcija državljanstva kroz investicije, koja omogućava prijave onima koji su u zemlju značajno ekonomski uložili.

Proces u Finskoj može trajati godinama nakon ispunjavanja uvjeta, koji uključuju odlično poznavanje finskog ili švedskog jezika, pet godina života u zemlji, čistu evidenciju plaćanja poreza i dokaz o financijskoj stabilnosti.

Najmoćnije putovnice svijeta, prema indeksu:

1. SINGAPUR 2. NJEMAČKA, FRANCUSKA, ITALIJA, JAPAN, ŠPANJOLSKA 3. FINSKA, ŠVEDSKA, LUKSEMBURG, NIZOZEMSKA, JUŽNA KOREJA, AUSTRIJA, IRSKA 4. UJEDINJENO KRALJEVSTVO, DANSKA, BELGIJA, NORVEŠKA, NOVI ZELAND, ŠVICARSKA 5. PORTUGAL, AUSTRALIJA

Najslabiju putovnicu svijeta ima Afganistan, a slijede ga Sirija, Irak, Jemen i Pakistan. Jaz u globalnoj mobilnosti najviši je u povijesti, rekao je predsjednik Henley & Partnersa Christian H Kaelin. Vlasnici najslabije putovnice na svijetu mogu bez vize putovati u samo 26 drugih država.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Some Of The World’s Most Powerful Passports Aren’t Easy To Get – Here’s What It Takes

(Prevela: Nataša Belančić)

Please enable JavaScript