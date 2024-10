Nenad Klepač, čelni čovjek Vindije, govori o razvojnim planovima, kvaliteti i mogućoj prodaji tvrtke

Nenad Klepač, predsjednik Uprave Vindije u toj je kompaniji proveo cijeli radni vijek. Porazgovarali smo s njime o glasinama o prodaji kompanije, stanju na hrvatskom tržištu te o planovima daljnjeg rasta.

Varaždinska Vindija u svojoj više od šest desetljeća dugoj povijesti postala je jedan od ključnih igrača u hrvatskoj prehrambenoj industriji. Kompanija, koja je svoje skromne početke imala u preradi mlijeka, danas zapošljava više od četiri tisuće ljudi, a njeni proizvodi prisutni su na 19 europskih tržišta. Danas imaju prilično razgranat portfelj proizvoda, koji osim, naravno, mlijeka i mliječnih proizvoda, uključuje i meso peradi te bezalkoholna pića.

Na čelu Vindije od 2021. godine nalazi se Nenad Klepač, koji je u njoj proveo cijeli radni vijek. U razgovoru za FORBES Hrvatska komentirao je aktualnosti u kompaniji, planove, kao i stanje na hrvatskom tržištu prehrambenih proizvoda.

U središtu pažnje poslovne javnosti nedavno su se našli zbog promjena u vlasničkoj strukturi. Glavne dioničarke kompanije, Tamara Drk-Vojnović i Dubravka Drk-Mravlinčić, kćeri osnivača Dragutina Drka, prebacile su svoje dionice na zasebnu tvrtku, Vindija Grupa d.o.o koja je tako postala većinski dioničar s oko 98 posto dionica, zbog čega su se pojavile špekulacije da bi kompanija uskoro mogla promijeniti vlasnike. Također, u upravu kompanije nedavno je, kao financijski direktor, ušao i Branimir Bricelj, koji ima bogato iskustvo na području spajanja i preuzimanja i restrukturiranja kompanija.

“Obitelj je čvrsto vezana uz Vindiju i nastavljaju viziju Dragutina Drka”

“Grupa Vindija kompanija je u hrvatskom vlasništvu i to će ostati. Obitelj je čvrsto vezana uz Vindiju i aktivno sudjeluju u svim poslovnim procesima kompanije, nastavljajući misiju i viziju Dragutina Drka u izgradnji vodeće domaće prehrambene kompanije. Procesi koje navodite su tehničke prirode i ni na koji način ne mijenjaju našu strategiju poslovanja te daljnjeg razvoja. Upravo smo pokrenuli niz značajnih investicija u cilju jačanja i unaprjeđenja proizvodnih procesa. Primjerice u procesu izgradnje je nova valionica tvrtke Koka, čija je vrijednost investicije 20 milijuna eura i kojom ćemo u naše proizvodne procese uvesti najnapredniju svjetsku tehnologiju. Razvojem kompanije i širenjem poslovanja povećava se i potreba za jačanjem upravljačke strukture. U tom smislu gospodin Bricelj kao novi član Uprave i financijski direktor zasigurno može pomoći svojim bogatim znanjem i iskustvom koje je stekao radeći u brojnim renomiranim kompanijama”, kaže Klepač.

Što se tiče portfelja proizvoda, i u budućnosti će se on temeljiti na tri osnovna segmenta – mlijeku, mesu i sokovima, no ističe da veliki prostor za rast vide u funkcionalnim proizvodima, s obzirom na to da ljudi sve više vode brigu o tome kako prehrana utječe na njihovo zdravlje.

“Naša misija ostaje usmjerena na proizvodnju prehrambenih proizvoda najviših standarda kvalitete i nutritivnih vrijednosti. U kreiranju inovativnih rješenja cilj nam je očuvati poziciju vodeće prehrambene kompanije u regiji, istovremeno postavljajući nove standarde u industriji. Naša strategija i dalje se temelji na ključnim segmentima mliječnih i mesnih proizvoda, te sokova, koji su stup našeg poslovanja i prepoznatljivosti na tržištu. U budućnosti vidimo velik potencijal u inovativnim prehrambenim rješenjima, s posebnim naglaskom na funkcionalne proizvode koji zadovoljavaju potrebe modernih potrošača, poput proizvoda bez laktoze, visokoproteinskih linija, te proizvoda s nižim udjelom šećera, dok u mesnom segmentu planiramo daljnji razvoj proizvoda dodane vrijednosti kao što su antibiotik i gluten free asortimani. Ova kategorija proizvoda prati trendove prema zdravijem načinu života, čime planiramo proširiti naš portfelj i dodatno ojačati svoju poziciju na tržištu”, kaže Klepač.



Proizvođači prehrambenih proizvoda, pogotovo oni manji, često se žale na pritisak inozemne konkurencije. No, u Vindiji, čini se, nemaju tih problema. Dapače, prilično su dobro pozicionirani i na inozemnim tržištima.

Nenad Klepač, predsjednik uprave Vindija d.d. Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

“Izvozimo na 19 tržišta u Europi”

“Vindija danas izvozi na 19 tržišta u Europi. Primjerice mesni asortiman Grupe Vindija realizira se van Republike Hrvatske na 14 tržišta i ta realizacija čini više od 30 posto ukupne godišnje proizvodnje peradskog mesa Grupe. Izvozimo na neka od najkonkurentnijih europskih tržišta poput Njemačke, Španjolske, Italije, Švedske i Velike Britanije, što potvrđuje kako imamo proizvode visoke kvalitete koji su konkurentni na najvećim tržištima. Naravno, najveći naglasak je na tržištima u regiji gdje imamo i vlastitu proizvodnju. Lokalno, veliki je značaj domaće proizvodnje koja, osim što daje stabilnost u odnosima s primarnim poljoprivrednim proizvođačima, predstavlja i sigurnost u snabdijevanju hrvatskih potrošača što je posebno dolazilo do izražaja u vrijeme COVID krize, kao i u vrijeme poremećaja u lancima opskrbe. Iz tih razloga, trebamo sustavnu podršku institucija u zaštita domaće proizvodnje i hrvatske prehrambene industrije. Takvi preduvjeti onda mogu stvoriti priliku za daljnji rast i razvoj, te jačanje proizvodnje. Oni najbolji i najkvalitetniji onda će zasigurno znati izboriti se za prostor na tržištima van naših granica. Grupa Vindija nastavlja jačati svoju poziciju na domaćem, kao i na inozemnim tržištima gdje smo već prisutni”, kaže.

Klepač je cijeli radni vijek proveo u Vindiji

Ove godine dogodile su se prilično velike promjene u poljoprivrednom i prehrambenom sektoru. Podravka je akvizirala Fortenovine poljoprivredne kompanije, i tako značajno proširila svoj portfelj i na neki način zaokružila svoju proizvodnju. Nameće se pitanje hoće li to promijeniti odnose snaga i utjecati na poslovanje Vindije.

“Fokusirani smo primarno na vlastite poslovne aktivnosti, nove investicije i ulaganja u proizvodne linije, čime podižemo kvalitetu i produktivnost. Kao kompanija pozdravljamo sve aktivnosti i procese na tržištu koji jačaju poziciju domaće prehrambene industrije. Pitanje samodostatnosti i stabilnosti posebno je važno za državu i društvo upravo u segmentu prehrambene industrije, a što su potvrdile okolnosti poput ratova i pandemija s kojima se susrećemo u proteklom razdoblju. Kao kompanija imamo jasnu viziju našeg daljnjeg razvoja, tržišni smo lider s prepoznatljivim i priznatim markama u čitavom nizu proizvoda poput mlijeka, pilećeg i purećeg mesa što nam je najbolja potvrda da smo na dobrom putu”, kaže Klepač.

Zanimljivo je da je Klepač u Vindiji prošao put od pripravnika do predsjednika Uprave, pa je imao priliku “iznutra” pratiti i sudjelovati u značajnom dijelu razvoja kompanije.

“Cijeli svoj profesionalni put vežem uz Vindiju, što je zaista privilegija. U sustavu Vindije započeo sam kao pripravnik, a tijekom godina sam postepeno sam učio, upoznavao sustav na svim razinama i razvijao se. Nakon više rukovodećih funkcija kroz godine, od 2021. godine preuzeo sam poziciju predsjednika Uprave Vindije. Do tog trenutka i svih prethodnih godina imao sam privilegiju raditi pod vodstvom gospodina Dragutina Drka, čije su poslovne vrijednosti, vizija i predanost bili temelj mog profesionalnog razvoja. S obzirom na to da se radi o značajnom razdoblju, u kojem smo se kao kompanija i društvo u cjelini susretali s brojnim izazovima, neminovno je kako su se dogodile velike promjene. Sve to ojačalo je našu kompaniju koja je danas tržišni lider, jedan od pokretača domaće prehrambene industrije”, zaključuje Klepač.