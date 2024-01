Netflix objavio rekordne rezultate i poručio: Ne zanima nas kupnja tradicionalnih TV kompanija

U svom izvješću o zarad iz Netflixa kažu kako nisu zainteresirani za kupnju tradicionalnih formata i kako daljnja spajanja i akvizicije u industriji zabave neće “značajno” promijeniti stanje konkurencije na tržištu. Time je tvrtka odbacila spekulacije da bi mogli kupiti neku tradicionalnu entertainment kompaniju.

Kako se njihovi konkurenti budu navikavali na tehnološke promjene i promjene u ponašanju potrošača u industriji zabave, “logično” je očekivati veću konsolidaciju između tvrtki, kažu iz Netflixa, pogotovo onih s “velikim linearnim mrežama koje su u padu.”

Tvrtka je obavijestila investitore o nedostatku interesa za akvizicije linearne imovine – odnosno tradicionalnih televizijskih formata koji se sastoje od kanala s unaprijed određenim rasporedom imitiranja.

Netflix je u svom izvješću o zaradi, objavljenom u utorak, 23. siječnja, prijavio rekordne godišnje rezultate, a naglašavaju kako još uvijek očekuju žestoku konkurenciju, pogotovo kada se uzme u obzir popularnost franšiza i i stručnost tradicionalnih tvrtki među kojima su Viacom, Time Warner, Disney i druge.

Streaming gigant također je kao objašnjenje naveo linearne investicije tehnoloških kompanija poput YouTubea, Amazona i Applea. Sve one osigurale su ugovore za sportske prijenose za NFL i nogometnu ligu SAD-a.

Rekordni prihodi

Netflix je ove godine ostvario 33.7 milijardi dolara prihoda, stoji u izvješću, što su najviši godišnji rezultati u povijesti kompanije. Prijavili su i 5.4 milijarde dolara neto profita, također rekordnih.

Netflixu je ovakve rezultate pomogao ostvariti snažniji rast broja korisnika nakon što je tvrtka zabranila dijeljenje lozinki. U 2023. broj korisnika porastao je za gotovo 30 milijuna, što su najbolji rezultati od 2020., dok je porast neto broja korisnika od 13.1 milijun u četvrtom kvartalu bez problema nadmašio očekivanja analitičara od 8.7 milijuna.

“Postaje sve jasnije kako je Netflix pobijedio u ‘streaming ratovima’,” kažu analitičari banke Bank of America u poruci klijentima.

Ova rekordna godina za Netflix uslijedila je nakon brutalne 2022. u kojoj su zabilježili prve kvartalne gubitke broja pretplatnika u posljednjih 10 godina i prvi godišnji pad neto zarade od 2015. Industrija streaminga te godine je pretrpjela teške udarce, budući da je malo pružatelja usluge uspjelo rast broja korisnika pretvoriti u profit.

Netflix je i ranije izražavao sumnje u održivost linearnih programa. Suosnivač tvrtke Reed Hastings 2022. je godine izjavio kako će linearna televizija nestati u sljedećih pet do 10 godina. Tijekom prošle godine razbuktale su se glasine o spajanju kompanija sa streaming servisima: posljednji primjer su razgovori Warner Bros. Discoveryja i Paramounta. Takvo spajanje potencijalno bi dovelo do spajanja i njihovih streaming servisa Max i Paramount+, što bi ih konsolidiralo protiv konkurenata kao što su Netflix, Disney+ i Hulu.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Netflix Says It’s Not Interested In Buying ‘Declining’ Linear TV Assets

(Prevela: Nataša Belančić)