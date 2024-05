Nova anketa za predsjedničke izbore u SAD-u: Biden ima minimalnu prednost ispred Trumpa u New Yorku

Bivši predsjednik Donald Trump i predsjednik Joe Biden u tijesnoj su bitci za američkog predsjednika, pokazuju ankete: Biden gubi podršku u ključnim uporištima demokrata, ali i u saveznim državama koje su mu omogućile pobjedu 2020. godine.

Biden pred Trumpom vodi za devet bodova u saveznoj državi New York, pokazala je anketa Siena Collegea, dok je tamo 2020. Trumpa pobijedio za 23 boda, dok u Kaliforniji pred Trumpom ima prednost od 21 boda, devet manje nego na prethodnim predsjedničkim izborima, pokazuju podaci prosjeka RealClearPoliticsa.

Trump pred Bidenom ima prednost od tri boda u sedam ključnih saveznih država (Arizona, Michigan, Wisconsin, Nevada, Georgia, Sjeverna Karolina i Pennsylvania), otkrivaju rezultati ankete Cook Political Reporta. Biden je na prošlim izborima u svim tim saveznim državama, osim Sjeverne Karoline, odnio tijesnu pobjedu.

Anketa koju su proveli Bloomberg i Morning Consult otkriva kako Trump vodi pred Bidenom za četiri boda u ključnim saveznim državama, dok je anketa koju su u travnju proveli New York Times, Siena i Philadelphia Inquirer pokazala da bi Trump pobijedio Bidena u pet od šest ključnih saveznih država (Pennsylvania, Arizona, Michigan, Georgia i Nevada). Anketa CBS-a iz svibnja pokazuje da Biden za pet bodova zaostaje za Trumpom u Arizoni, a za devet na Floridi.

Prema anketi koju su u svibnju proveli Harvard CAPS i Harris, Trump na nacionalnoj razini vodi za pet bodova, ali to se penje na šest kada glasači dobiju opciju da “ne znaju/nisu sigurni” za koga će glasati, što sugerira kako Biden ima malenu prednost među neodlučnim glasačima.

Druge ankete provedene u svibnju pokazuju kako su dvojica kandidata praktički izjednačeni. Anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje kako Bidenovu glasačku bazu razjedinjuje pitanje rata Izraela i Hamasa: 44 posto demokratskih glasača kaže kako se ne slaže s načinom na koji Biden pristupa ovom sukobu, a među njima 77 posto kaže kako će svejedno glasati za Bidena. To isto kaže 93 posto glasača koji se slažu s njegovom reakcijom na rat.

Anketa New York Timesa, Siene i Philadelphia Inquirera također otkriva kako je Biden izjednačen s Trumpom među latinoameričkim glasačima u šest ključnih saveznih država (Pennsylvania, Arizona, Michigan, Georgia, Wisconsin i Nevada), kao i da za njim zaostaje za četiri boda u demografskoj skupini 18-24. U tim dvjema skupinama Biden je za preko 60 posto pobijedio 2020. godine, prenosi Times.

U ovako tijesnoj utrci postoji šansa da će izbore odlučiti kandidatura nezavisnog Roberta F. Kennedyja Jr-a, iako nije jasno u čiju korist. Kennedy ima podršku samo 10 posto glasača u ključnim saveznim državama u situaciji kada postoji šest kandiata, ali ta podrška raste na 18 posto za glasače u dobi od 18 do 29 godina i 14 posto među latinoameričkim glasačima. Ankete već neko vrijeme pokazuju kako Biden, ali i njegova stranka, gube podršku u ključnim demografskim skupinama, uključujući crnce, latinoamerikance i mlađe glasače.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: Biden Vs. Trump 2024 Election Polls: Biden Leads Trump By Only Single Digits In New York, Latest Survey Shows

(Prevela: Nataša Belančić)