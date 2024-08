Nova Spielbergova 109-metarska jahta Seven Seas krstari Mediteranom

Spielberg mijenja jahte, ali ne i njihova imena. Novu megajahtu Seven Seas nabavio je prošle godine, a ona trenutno plovi uz obale Italije.

Nova jahta redatelja Stevena Spielberga viđena je posljednjih dana kako plovi uz obale Francuske, a potom i Italije. Servis Marine Traffic pokazuje da se trenutno nalazi u blizini Napulja. Riječ je o 109-metarskoj jahti Seven Seas koju je Spielberg nabavio prošle godine nakon što je prodao istoimenu jahtu dugu 86 metara.

Novi Seven Seas izgrađen je u nizozemskom brodogradilištu Oceanco, u kojem je bila izgrađena i njegova prethodna jahta. Za njen dizajn su bili zaduženi Sinot Yacht Architecture & Design i Molly Isaksen Interiors. Uz dva dizelska motora pojedinačne snage 3,589 kW može postići maksimalnu brzinu od 20 čvorova na sat.

Elitetraveler navodi kako je cijena Spielbergove nove jahte bila 250 milijuna dolara.

S obzirom na veliki broj poznatih filmova koje je režirao, 77-godišnjeg Spielberga malo kome treba predstavljati. Na Forbesovoj ljestvici milijardera trenutno drži 670. mjesto s bogatstvom od 4,8 milijardi dolara.

Svoju prethodnu jahtu koja se također zvala Seven Seas, Spielberg je 2022. godine prodao milijarderu Barryju Zekelmanu koji vodi obiteljski biznis proizvodnje čeličnih cijevi. S obzirom na to, ne čudi da on bivšu Spielbergovu jahtu nazvao “Man of Steel”. Njegovo bogatstvo Forbes procjenjuje na 3,4 milijarde dolara.