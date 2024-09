Novi iPhone 16 nije izazvao ushit investitora: Dionice Applea pale tijekom predstavljanja

U ponedjeljak je započelo Appleovo predstavljanje novosti iz kompanije, ali ono nije odmah zadobilo simpatije investitora: dionice najveće tvrtke svijeta pale su tijekom događaja koji se uglavnom fokusirao na već ranije predstavljene značajke umjetne inteligencije u iPhoneima.

Na događaju kojeg je Apple nazvao “Glowtime” službeno će se predstaviti linija iPhonea 16 u koju je generativna umjetna inteligencija integrirana izravno u operativni sustav. Izvršni direktor tvrtke Tim Cook predstavljanje je započeo izjavom kako je tvrtka “presretna što može predstaviti prve iPhone od temelja dizajnirane” za AI.

Među novim značajkama koje nemaju veze s umjetnom inteligencijom nalazi se i novi, prilagodljivi alat za kontrolu kamere, kao i poboljšana privatnost u inicijativi Apple Intelligence, o kojoj se mnogo govorilo prije samog predstavljanja.

Značajke Apple Intelligence u SAD stižu u listopadu u sklopu besplatnog ažuriranja softvera, ali neće biti spremne za kineski i španjolski jezik do sljedeće godine. To je možda neželjena novost za sve one koji žele da globalna potražnja za novim iPhoneima počne 2024.

Dionice Applea pale su za 1 posto sat vremena nakon početka eventa.

Apple je također predstavio i Apple Watch Series 10 sa detektorom apneje i najtanjim sučeljem za pametne satove, kao i nove modele AirPods opremljene USB-C punjačima i dizajnirane za integraciju s Appleovim AI inicijativama. Oni sadrže i sustav u kojemu korisnici mogu kimnuti ili zatresti glavom da se jave ili odbiju telefonske pozive.

Dionice Applea gotovo uvijek imaju lošije rezultate na širem tržištu tijekom godišnjeg predstavljanja novih modela – analitičar Morgan Stanleya Erik Woodring kaže kako su na indeksu S&P500 zabilježile lošije rezultate od prosječno 0,6 postotnih bodova 2013. i 2023. godine. Dionice su zabilježile pad na 12 od ukupno 17 predstavljanja novih iPhonea, prenosi Bloomberg.

Snaga Applea, ali i pitanje – kako dalje?

Apple je daleko najveća kompanija na svijetu prema tržišnoj kapitalizaciji: u ponedjeljak je ona iznosila 3,3 bilijuna dolara. Od iPhonea 16 mnogo se očekuje budući da je kompanija upravo zabilježila najslabije kvartalne prihode od prodaje iPhonea još od 2021. godine. Više od pola prihoda kompanije dolazi upravo od prodaje iPhonea. Među značajkama “Apple Intelligence” paketa nalaze se i prilagođeni emojiji, upiti za generativno pisanje, kao i poboljšani glasovni asistent Siri. Bloomberg je uoči početka eventa izvijestio kako Apple namjerava najaviti poboljšane iPhone 16 uređaje sa silikonskim čipovima dizajniranima da podržavaju AI, novu seriju Appleovih pametnih satova i dvije nove linije slušalica AirPod.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Apple’s AI iPhone 16: Apple Stock Slumps During Long-Awaited Event

(Prevela: Nataša Belančić)