Obitelj poginulog člana posade podmornice koja se spuštala do Titanica traži 50 milijuna dolara odštete

Obitelj francuskog istraživača koji je poginuo tijekom zloglasnog privatnog putovanja do olupine Titanica prošle godine odlučila je tužiti OceanGate, tvrtku koja je upravljala podmornicom. Tvrde kako tvrtka nije otkrila probleme na podmornici prije implozije.

Obitelj Paula-Henrija Nargeoleta podnijela je tužbu protiv OceanGatea u američkoj saveznoj državi Washington, optuživši tvrtku za grubi nemar i strogu odgovornost za proizvod, sugerirajući da je kompanija znala kako podmornica imena Titan nije bila sigurna, objavili su u utorak odvjetnici iz tvrtke Buzbee koja predstavlja obitelj.

U tužbi traže više od 50 milijuna dolara odštete.

Nargeoletova obitelj tvrdi kako su postojale “ključne činjenice” koje OceanGate i osnivač Stockton Rush – koji je također poginuo u imploziji – nisu otkrili, a ticale su se stanja i izdržljivosti podmornice, prije uranjanja do olupine Titanica. Među njima su, kažu, bili i detalji o sastavu i komponentama Titana.

U tužbi se kritizira kvaliteta podmornice

Tužba kritizira “moderni i popularni” bežični elektronski sustav podmornice kao prepun grešaka i tvrdi kako kontrolni sustav Titana nije mogao raditi bez konstatnog izvora električne energije i bežičnog signala kojeg je plovilo vjerojatno izgubilo unutar 90 minuta od uranjanja.

Nargeolet, “iskusni pustolov i istraživač”, ne bi ušao u podmornicu da je Rush otkrio “sve probleme” za koje su navodno znali i drugi zaposlenici OceanGatea, rekao je odvjetnik Matt Shaffer.

OceanGate nije odgovorio na upit za komentar.

Paul-Henri Nargeolet / FOTO: JLPPA / Bestimage / Profimedia

Obalna straža održat će javno saslušanje o istrazi u imploziju 16. rujna. Na saslušanju će se govoriti o “svim aspektima gubitka Titana”, kažu iz Obalne straže, uključujući “ranije događaje prije nesreće, ispunjavanje regulatornih uvjeta, dužnosti i kvalifikacije članova posade” i reakcije u hitnim slučajevima.

Tvrtka iz Georgije imena RMS Titanic Inc., koja ima zakonsko pravo na upravljanje lokacijom olupine Titanica, postavila je plaketu u čast Nargeoletu – kojeg se naziva i “Mr. Titanic” – pored olupine prošlog tjedna. Nargeolet je bio direktor podvodnog istraživanja za Titanic i posjetio je olupinu slavnog broda nebrojeno puta od 2010. godine, kažu iz kompanije.

Titan je nestao u lipnju prošle godine

Podsjetimo, podmornica Titan tvrtke OceanGate nestala je u lipnju prošle godine nakon kretanja na put do olupine Titanica. Nestanak podmornice pokrenuo je višednevnu potragu Obalne straže. Pronađeni su ostaci koji sugeriraju kako je svih pet putnika – Nargeolet, Rush, avijacijski mogul Hamish Harding i britansko-pakistanski poduzetnik Shahzada Dawood i njegov sin Sulemon – poginulo nakon “katastrofalne” greške. Rush je u intervjuu iz 2021. godine rekao kako je “prekršio neka pravila” tijekom dizajniranja podmornice jer nije slijedio industrijske standarde tijekom korištenja ugljičnih vlakana i titanija. Znanstvenici u organizaciji Marine Technology Society, koja promovira razvoj pomorske tehnologije, navodno su još 2018. godine kritizirali OceanGate zbog neispunjavanja industrijskih standarda za sigurnost plovila. OceanGate je u tjednima nakon nesreće zaustavio sva istraživanja i komercijalno poslovanje.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Family Of Titanic Voyage Victim Suing Sub Company For $50 Million

(Prevela: Nataša Belančić)