Otkriven prvi konkretan dokaz koliko Musk ulaže u Trumpovu kampanju. Kapnulo je 75 milijuna dolara

Izvršni direktor Tesle Elon Musk u prošlom je tromjesečju dao 75 milijuna dolara političkom odboru koji podržava republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa, stoji u podnesku objavljenom u utorak. Ovo je prvi konkretan dokaz koliko najbogatiji čovjek svijeta ulaže u Trumpovu predizbornu kampanju.

Elon Musk je političkom odboru America između 1. srpnja i 30. rujna dao 74.950.000 dolara, stoji u podnesku Saveznoj izbornoj komisiji (FEC). Njegove donacije čine gotov sav novac koji je taj politički odbor prikupio (74.950.020 dolara) u posljednjem tromjesečju.

Ovaj podnesak prva je potvrda da je Musk donirao novac odboru nakon ranijih izvješća da Musk planira donirati do 45 milijuna dolara mjesečno – što je on kasnije negirao – i naknadnih glasina da pridonosi najveći dio ukupnog budžeta odbora.

Razgovori s glasačima od vrata do vrata

Ovaj odbor navodno je postao zadužen za hodanje od vrata do vrata i razgovore s glasačima, a nedavno je dospio na naslovnice medija ponudivši svojim pristašama 47 dolara ako uspiju dobiti potpise na peticije u saveznim državama koje će odlučiti izbore.

Musk je postao jedan od najvećih pristaša Donalda Trumpa, razgovarajući s bivšim predsjednikom na X-u ovog kolovoza, a pojavio se i na jednom od njegovih skupova ranije ovog mjeseca.

Budući da podnesak pokazuje donacije zaključno s 30. rujna, još uvijek nije sigurno koliko je Musk donirao otada i koliko će ukupno donirati do izbora 5. studenog. Također se ne zna što će se dogoditi ako Trump uspije pobijediti na izborima – republikanski kandidat izjavio je kako bi Muska mogao imenovati “ministrom za rezanje troškova.”

Milijarderi i za Trumpa, ali i za Harris

Musk je jedan od najmanje 49 milijardera koji su odlučili podržati Trumpa. Najveći Trumpov donator je milijarder i nasljednik Timothy Mellon, koji je odboru Make America Great Again donirao 126 milijuna dolara. Tu su i Linda McMahon, supruga mogula Vincea McMahona, Miriam Adelsaon, udovica magnata kockarnica Sheldona Adelsona, kao i milijarderi Timothy Dunn i Kelcy Warren.

I potpredsjednicu Kamalu Harris, demokratsku kandidatkinju, podržavaju milijarderi, njih najmanje 75. Među njima su i suosnivač LinkedIna Reid Hoffman, bivši gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg i redatelj Steven Spielberg, koji su svi donirali najmanje 1 milijuna dolara odborima koji podržavaju njenu kampanju.

Trump zaostaje za Harris što se tiče prikupljanja donacija. Iako su Trump i predsjednik Joe Biden bili otprilike izjednačeni što se tiče te metrike, donacije demokratima strelovito su skočile kada je Harris u kolovozu postala kandidatkinja. Njena kampanja navodno je prikupila milijardu dolara otkad je predsjednik Biden odustao od utrke. Trumpova kampanja je pak do kraja kolovoza prikupila 309,2 milijuna dolara, a u rujnu je objavila kako su prikupili još 160 milijuna od povezanih skupina.

Muskova glasna podrška Trumpu također je nešto novo u ovom ciklusu: uz to što je navodno tijekom republikanskih unutarstranačkih izbora za predsjedničkog kandidata podržavao guvernera Floride Rona DeSantisa, Musk je ranije podržavao demokrate i kritizirao Trumpa. Tako je 2016. godine izjavio kako Trump “nema karakter koji dobro odražava SAD,” a 2022. kako bi Trump trebao završiti svoju političku karijeru.

Autor originalnog članka: Alison Durkee, Forbes

Link: Elon Musk Has Given $75 Million To Pro-Trump Super PAC – So Far

(Prevela: Nataša Belančić)