Ova američka tvrtka proizvodi ubojite dronove koji mogu stati u ruksak – i jako su traženi u Ukrajini

Rat između Rusije i Ukrajine ubrzao je dolazak nove ere borbe bez ljudskih vojnika. Investitori, ali i Pentagon, računaju da će tvrtka AeroVironment, u vlasništvu Wahida Nawabija, moći proizvoditi smrtonosne dronove na industrijskoj skali. Do sada su ih Ukrajini prodali 1300 – za 318 milijuna dolara.

Jutro u podnožju planina Santa Susana sjeverno od Los Angelesa. Wahid Nawabi, izvršni direktor tvrtke AeroVironment za proizvodnju dronova, juri prašnjavom cestom u Chevyju, a negdje na nebu iznad automobila prati ga – bešumno i autonomno – električna letjelica za nadzor Puma.

Simpatični Nawabi pokazuje tablet na čijemu se zaslonu nalazi pogled iz letjelice na kanjon kojim automobil vozi. Tvrtka je 1300 ovih letjelica prodala Ukrajini za 318 milijuna dolara. Puma za navigaciju koristi računalni vid, uspoređujući okolinu s internim kartama dok se približava meti koju može autonomno tražiti. To može biti tenk, bacač raketa ili, u ovom slučaju, SUV.

“Vidi, našla nas je,” kaže Nawabi pokazujući na ekranu automobil.

Wahid Nawabi / FOTO: Ethan Pines za FORBES

U ratu između Ukrajine i Rusije u ovom bi trenutku uslijedio udar smrtonosnog Switchbladea, oružja ključnog za Nawabijeve ambicije. On želi AeroVironment učiniti multimilijarderskom kompanijom u naredne tri do pet godina: tvrtka je u fiskalnoj 2024. godini ostvarila 717 milijuna dolara prihoda.

Switchblade je tip skupog jednosmjernog kamikaza-drona osmišljen da kruži ratištem u potrazi za dobrom prilikom da uništi svoju metu. I Rusi i Ukrajinci ovakve dronove koriste u ratu u kojemu su guste mreže protuzračnih sustava avione i bombardere potjerale daleko od fronte.

SAD je od 2022. godine do danas Ukrajini poslao 700 eksplozivnih letjelica Switchblade 300. Jedna košta 50.000 dolara, a dovoljno je malena da ju vojnik može nositi u svom ruksaku i lansirati uz minimalan trud. Potiho su ih koristile i američke specijalne snage u Iraku i Afganistanu za neutraliziranje “iznimno vrijednih” pobunjenika s udaljenosti do 9 kilometara. Sada Ukrajina vrijedne ruske protuzračne bacače lovi uz pomoć novije, veće verzije – Switchblade 600. Njena je cijena 200.000 dolara, a domet 40 kilometara. Ukrajina je dobila na stotine ovakvih letjelica, a još 600 ih je obećano u najnovijem paketu američke pomoći.

Switchblade 300 (desno) i njegov veći rođak Switchblade 600 / FOTO: Ethan Pines za FORBES

Rat u Ukrajini pretvorio se u živahan laboratorij za bespilotne letjelice, gdje proizvođači mogu odmah testirati i poboljšati svoj dizajn. AeroVironment je imao težak početak: Rusi su elektronskim ratovanjem stvorili velike probleme mnogim dronovima sa Zapada, ali izgleda da je ova tvrtka isplivala među onima koji su najbolje prošli. Nawabi kaže kako su modifikacije za sprječavanje ometanja i bolja obuka podigli efikasnost Switchbladea na preko 80 posto.

Prošlog mjeseca, američka vojska dodijelila je AeroVironmentu ugovor vrijedan do 990 milijuna dolara – najveći ikada za kompaniju – za kupnje Switchbladea do 2029. godine. Tvrtka je također među onima koji se bore za ugovore od drugih grana vojske, ali i američkih saveznika koji sve većom brzinom usvajaju dronove nakon što su vidjeli njihovu smrtonosnu efikasnost u Ukrajini.

Mnogo kompanija bori se za te prilike: prošle godine Vertical Flight Society izbrojao je u studiji 123 kompanije u 32 zemlje koje proizvode jednosmjerne napadačke dronove. Među njima su izraelski pioniri Elbit Systems i popularni startupovi za obrambenu tehnologiju poput Andruila koji je Ukrajini poslao veće dronove Altius 600 dugog dometa u nepoznatim količinama. Andruil je nedavno prikupio 1,5 milijardi dolara, a nešto od tog iznosa ulažu u izgradnju ogromne tvornice imena Arsenal-1.

No AeroVironment, koji je potiho već dvadeset godina glavni opskrbljivač ministarstva obrane malim dronovima, možda ima veze, tehnologiju i industrijsko iskustvo koje može kvalitetnije ispuniti naglu želju američke vojske za velikim brojevima bespilotnih sustava.

“Ništa nećete dobiti besplatno u proizvodnji i strogoći rada za američko ministarstvo obrane,” kaže Nawabi. “Mnogi konkurenti tvrde kako će preko noći proizvesti na tisuće ovih stvari. Jednostavno ne znaju o čemu govore.”

U svibnju je Pentagon AeroVironmentu dodijelio ugovor za proizvodnju Switchbladesa za svoj projekt imena Replicator u sklopu kojeg do 2025. godine žele zaposliti podizvođače i startupove da proizvode tisuće autonomnih dronova za američku vojsku. Oni bi se koristili protiv Kine u slučaju njenog napada na Tajvan. AeroVironment je zasad prva kompanija javno imenovana u ovom projektu. Sredstva za projekt ubrzat će akviziciju Switchbladea 600 za vojsku, što će pješacima omogućiti da samostalno imobiliziraju tenkove s velikih udaljenosti.

I američki marinci svoje odrede opremaju nadograđenom verzijom Switchbladea 300 koji može napadati oklope, kao i trupe. To je ključan element reorganizacije vojske u kojoj vojnici odustaju od teškog naoružanja poput tenkova i artiljerije kako bi jedinice učinili lakšima.

Interes za ovakvo naoružanje nije ograničen samo na kopnene trupe: mornarica, vojska i marinci eksperimentiraju s opremanjom brodova, helikoptera i oklopnih vozila ovim letjelicama.

Wahid Nawabi i dron Vapor / FOTO: Ethan Pines za FORBES

Prostor za rast postoji i za AeroVironmentove izviđačke dronove i malene kopnene robote koji su prošle godine donijeli 60 posto ukupnog prihoda, odnosno 448 milijuna dolara od prodaje. Kompanija bi mogla dobiti potencijalno lukrativne ugovore s vojskom za nove izvidničke dronove srednjeg i dugog dometa.

Istovremeno, raste i međunarodna prodaja: Velika Britanija, Francuska i Litva kupile su Switchblade, a ministarstvo vanjskih poslova u lipnju je odobrilo 60 milijuna dolara vrijednu prodaju Tajvanu. AeroVironment kaže kako Switchblade želi kupiti 20 država diljem svijeta.

Ako sutra dođe do mira između Rusije i Ukrajine, AeroVironment još uvijek bi imao mnogo prilika u svijetu u kojemu se razmišljanje o ratovanju drastično promijenilo, kažu analitičari.

“Za zemlju koja si ne može baš priuštiti eskadrilu aviona od 100 milijuna dolara po komadu ili napadačke helikoptere koji koštaju 30 do 40 milijuna dolara, ovo je rješenje,” kaže Byron Callan, menadžer u Capital Alpha Partnersu.

Nawabi vjeruje kako svijet tek sada postaje svjestan budućnosti za koju se on priprema još otkad je postao izvršni direktor tvrtke 2016. godine. Tada je prodao ogranak koji je radio na punjačima za električne automobile i fokusirao se isključivo na bespilotne letjelice. To je budućnost u kojoj se vojske sve više oslanjaju na dronove za dostavu potrepština, pronalaženje neprijateljskih položaja i napade, s vrlo malo sudjelovanja ljudi.

“Na točki smo prekretnice jer ono u što smo mi počali ulagati prije sedam ili osam godina sada postaje stvarnost,” kaže Nawabi.

Iako AeroVironment nije u potpunosti preuzeo tržište – konkurencija je snažna (u SAD-u Teledyne Flir i Andruil, Uvision iz Izraela) – Nawabi vjeruje kako je upravo njegova tvrtka jedinstveno pozicionirana za dominaciju. Kaže kako mogu inovacije uvoditi brže od velikih kompanija poput Lockheed Martina koje obično čekaju da ministarstvo obrane financira razvoj prototipa. AeroVironment, s druge strane, riskira vlastiti kapital za razvoj proizvoda prije nego Pentagon išta zatraži. Ove godine će, kaže Nawabi, tvrtka uložiti nevjerojatnih 30 posto očekivanih 800 milijuna dolara prihoda u istraživanje i razvoj, što uključuje sredstva ministarstva obrane za istraživanje i poboljšanje trenutnih proizvoda.

Istovremeno, startupovi za obrambenu tehnologiju možda mogu pokazivati blještave prototipe, ali nemaju iskustvo AeroVironmenta u pretvaranju tih prototipova u nešto što se može proizvoditi u velikim brojkama, objašnjava Nawabi.

Očekujući nove narudžbe, AeroVironmanet trenutno udvostručuje proizvodnju u svojoj tvornici Switchbladea na 6.000 godišnje, a planiraju izgraditi novu tvornicu do 2027. godine kako bi proizvodnju dodatno povećali na 10.000 godišnje. To bi značilo oko milijardu dolara prihoda u punim kapacitetima. Također udvostručuju kapacitete proizvodnje svojih izvidničkih dronova kako bi svake godine mogli proizvoditi dovoljno za milijardu dolara prihoda.

Izvidnički dron Puma tvrtke AeroVironment / FOTO: Ethan Pines za FORBES

Mnogo novca je na stolu. Teal Group predviđa kako će svjetsko tržište vojnih dronova porasti za 50 posto u narednih 9 godina i 2033. godine dosegnuti 30,9 milijardi dolara. Ukrajina je pokrenula proizvodnju velikog broja jeftinih dronova. Male kompanije i volonterske skupine u zemlji proizvode FPV dronove, cijene oko 500 dolara mjesečno, u brojci od nekoliko desetaka tisuća mjesečno. Ti maleni dronovi, priznaje Nawabi, znači da Ukrajincima ne treba Switchblade 300 za napade na obližnja mitraljeska gnjezda i ukopane bacače granata, ali kaže kako oni nisu velika prijetnja njegovom biznisu: više cijene njegovih dronova izravan su rezultat nešto sofisticiranijih značajki koje zahtijeva Pentagon. Pola troška za Switchblade odlazi na moćnu bojevu glavu i preciznije senzore, objašnjava Nawabi.

Kompanija međutim potiho radi na tome da Pentagonu isporuči više toga za manje novca. Direktori s rezervom govore o oružju koje se trenutno razvija, a koje se može koristiti na ogromnim udaljenostima na Pacifiku, letjeti stotinama kilometara i masovno se proizvoditi za manje od 50.000 dolara.

AeroVironment, kaže Nawabi, ne mora osvojiti baš sve prilike koje želi. “Naša strategija je da ćemo – pod uvjetom da uspijemo pogoditi barem dvije ili tri stvari – biti nekoliko puta veći nego što smo danas.”

Autor originalnog članka: Jeremy Bogaisky, Forbes

Link: This U.S. Company Is Cashing In On Ukraine’s War With Killer Drones That Fit In A Backpack

(Prevela: Nataša Belančić)