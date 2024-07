Ove države svojim Olimpijcima plaćaju najveće bonuse za zlatne medalje: U top 15 i Srbija i Kosovo

Jedna azijska delegacija svoje zlatne Olimpijce nagradit će s čak 800.000 dolara, a donosimo popis svih 15 zemalja koje ih nagrađuju s više od 100 tisuća dolara

Uoči početka Olimpijskih igara u Parizu, Forbes je kontaktirao nacionalne olimpijske odbore ili ministarstva sporta svih 206 zemalja i teritorija koji sudjeluju na Igrama i potvrdio da će najmanje 33 države dijeliti novčane nagrade svojim sportašima koji se kućama vrate s nekom od metalja. Unutar te skupine, njih 15 je potvrdilo kako će sportašima koji osvoje zlato platiti više od 100.000 dolara.

Među njima je daleko prvi Hong Kong, koji se na Igrama natječe neovisno od Kine. Ovaj teritorij za zlatnu medalju daje nagradu od 768.000 dolara: samo dva sportaša uspjela su u Hong Kong donijeti zlato u 17 nastupa tog grada na Olimpijskim igrama. Nadalje, nagrada koju Hong Kong predviđa svojim srebrnim Olimpijcima veća je od one koju druge 32 zemlje nude za zlato – impresivnih 380.000 dolara. Za usporedbu, drugoplasirani Izrael i trećeplasirana Srbija svoje pobjednike nagradit će s 275.000, odnosno 218.000 dolara. Sve tri delegacije u Tokiju 2021. su osvojile zlato.

Cijena zlata na pariškim Olimpijskim igrama

U mnogim slučajevima, novčani bonus za osvajače medalja samo je jedan primjer nagrada koje su države pripremile za svoje elitne sportaše. Malezija i Bugarska nude doživotne mjesečne naknade u iznosu iznad 1.000 dolara, dok Čile, Kosovo i Litva nude slične povlastice, ali samo do početka sljedećih Olimpijskih igara. Novi Zeland isplate strukturira kao godišnje bonuse, a zlatni Olimpijci svake godine dobivaju 40.000 dolara – do početka sljedećih Igara. Iako Danska za zlato nudi samo 15.000 dolara, na tu nagradu ne treba platiti porez, što je velika povlastica u zemlji s jednom od najvećih stopa poreza na svijetu.

Medalje na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine / FOTO: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Istovremeno, Poljska nudi čitav niz povlastica uz oko 82.000 dolara koliko poljskim sportašima donosi zlatna medalja. Svaki osvajač medalje u Parizu dobit će sliku nekog od talentiranih poljskih umjetnika, investicijski dijamant i vaučer za odmor za dvoje. Treneri dobivaju iste nagrade. Uz to, za obilježavanje 100. godišnjice poljskog sudjelovanja na Olimpijskim igrama, osvajači zlatnih medalja u individualnim sportovima dobit će dvosobni stan u Varšavi, dok će zlatni iz timskih sportova dobiti jednosoban stan.

Mnoge zemlje, uključujući Norvešku, Island i Švedsku, ne nude eksplicitne novčane naknade za medalje, iako u nekim slučajevima nude čitav niz stipendija za sportaše. “Želimo da naši sportaši dobiju svu moguću podršku prije Igara kako bismo povećali izglede za olimpijski uspjeh,” rekla je glavna tajnica švedskog Olimpijskog odbora, Åsa Edlund Jönsson, za Forbes. Isto vrijedi i za Ujedinjeno Kraljevstvo, ali britansko tijelo za atletski tim, British Athletics, isplaćuje bonuse za medalje neovisno od britanske vlade.

Evo 15 zemalja i teritorija koji svojim osvajačima zlatnih medalja u individualnim sportovima nude šesteroznamenkaste bonuse:

Hong Kong

768.000 dolara

Hong Kong je u Tokiju 2021. godine osvojio šest medalja, od toga jednu zlatnu. Ipak, čak i ako njihovi sportaši ne uspiju doći do podija u Parizu, teritorij će im svejedno dati lukrativne nagrade: gotovo 100.000 dolara za četvrto mjesto i blizu 50.000 dolara za plasmane od petog do osmog mjesta.

Izrael

275.000 dolara

Izrael osvajačima srebrne nudi 192.000, a osvajačima brončane medalje 137.000 dolara, što znači da dolazak do podija za izraelske sportaše znači šesteroznamenkasti bonus. Za sportaše koji se natječu u paru, Izrael svakog od njih nagrađuje sa 75 posto bonusa, dok će članovi tima od tri do četiri sportaša dobiti 50 posto, a pet i više sportaša 40 posto iznosa. Za igre s loptom zlatna medalja donosi nagradu od 275.000 dolara za čitav tim od 18 igrača i sedam članova tima. Na nagrade se ne plaća porez.

Srbija

218.000 dolara

Srpska vlada osvajačima medalja nudi novčani bonus, ali povlastice ne staju tu. Sportaši koji osvoje zlato, srebro ili broncu ispunjavaju uvjete za državnu mirovinu, koja se aktivira u 40. godini i isplaćuje na mjesečnoj razini. To su sigurno dobre vijesti za 37-godišnjeg Novaka Đokovića, koji u svoj impresivni repertoar rezultata želi dodati i olimpijsko zlato.

Malezija

214.000 dolara

Za sportaše koji predstavljaju Maleziju, medalje dolaze s velikim razlikama. Osvajači zlata dobit će više od 200.000 dolara, dok će brončani dobiti tek 10 posto tog iznosa. Bez obzira na to jesu li prvi, drugi ili treći, natjecatelji iz Malezije dobit će doživotnu mirovinu koja se kreće od oko 400 do 1.100 dolara mjesečno.

Italija

196.000 dolara

Italija ne dijeli svoje bonuse za timske sportove. Svaki sportaš dobit će oko 196.000 dolara za zlato, 98.000 dolara za srebro i 65.000 dolara za broncu, bez obzira na to natječe li se u timskom ili pojedinačnom sportu. Ako ovogodišnje Olimpijske igre za Italiju budu jednako uspješne kao i one iz Tokija, Italija će isplatiti mnogo novca: u Tokiju su osvojili 13 medalja u timskim sportovima.

Litva

182.000 dolara

Litvanska vlada novčane nagrade nudi i sportašima i njihovim trenerima, a iznosi se određuju ovisno o “osnovnoj socijalnoj koristi”, odnosno mjesečnom iznosu koji se koristi u izračunima socijalnog osiguranja. Litva nudi i druge povlastice: plaćaju najamninu osvajačima medalja nakon kraja njihove karijere.

Moldavija

171.000 dolara

Čak i osmo mjesto sportašima iz Moldavije donosi bonus od oko 11.000 dolara, no dolazak do podija jamči deset puta veći iznos. Na prošlim Olimpijskim igrama Moldavija je osvojila samo jednu medalju: bila je to bronca u muškoj kategoriji kanua.

Latvija

155.000 dolara

Latvija velikodušno dijeli bonuse svojim sportašima do čak šestog osvojenog mjesta. Zlato donosi oko 155.000 dolara, a svako sljedeće mjesto donosi 60 posto prethodnog iznosa. To znači da srebro donosi oko 93.000 dolara, a bronca oko 56.000 dolara. Isto pravilo odnosi se i na timske bonuse, iako za zlato Latvija daje iznos od oko 470.000 dolara za sve sportaše, trenere i pomoćno osoblje tima.

Mađarska

154.000 dolara

Uz lukrativne bonuse za zlatne medalje, Mađarska nudi i vrlo izdašne nagrade za brončane sportaše – oko 88.000 dolara. To su dobre vijesti za mađarsku vaterpolo reprezentaciju koja je osvojila broncu i u muškoj i u ženskoj kategoriji na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.

Bugarska

139.000 dolara

Sportaši u individualnim sportovima zaradit će malo više od onih koji se natječu u timovima. Srebro u Bugarskoj donosi 111.000, a bronca 83.000 dolara. Timovi s više od dva sportaša dobit će 90 posto individualnih bonusa, no samo za 70 posto sportaša, dok će ostalih 30 posto dobiti 50 posto navedenih iznosa.

Ukrajina

125.000 dolara

Na prošlim ljetnim Olimpijskim igrama, 29 ukrajinskih sportaša osvojilo je medalje. Ipak, samo jedno od njih bilo je zlato, i to u hrvanju u grčko-rimskom stilu u muškoj kategoriji.

Kosovo

120.000 dolara

Osvajači zlatnih medalja s Kosova osvojit će bonuse i od ministarstva sporta i od Olimpijskog odbora. Ako sruše neki rekord, mogu zaraditi još više. Kosovsko mininstarstvo sporta one koji sruše rekord u pojedinačnoj kategoriji nagradit će s oko 218.000 dolara, a sportaši koji to postignu u nekom timu dobit će oko pola tog iznosa.

Estonija

109.000 dolara

Uspjeh na Olimpijskim igrama za estonske sportaše trajat će dugo: stipendije od Olimpijskog programa Estonije dobivat će svi od prvog do desetog mjesta. Na primjer, uz oko 109.000 dolara novčanog bonusa za zlatnu medalju, pobjeda donosi i oko 7.000 dolara mjesečne isplate kroz sljedeće dvije godine. I treneri mogu dobiti nagrade, i to u maksimalnom iznosu od 50 posto bonusa za sportaše.

Češka

103.000 dolara

Tradicionalna sila u ženskom tenisu, Češka je na ovim Olimpijskim igrama ostala bez Markéte Vondroušove, srebrne iz Tokija. Ipak, tu je Barbora Krejcikova, osvajačica ovogodišnjeg Wimbledona koja je na prošloj Olimpijadi u paru osvojila i zlato, što znači da nacija još uvijek ima priliku za osvajanje zlata.

Španjolska

102.000 dolara

Olimpijsko zlato španjolskim sportašima u individualnim sportovima donosi nagradu od šest znamenki, no to nije slučaj i s timskim sportovima. Timovi od dva člana dobit će maksimalno 82.000 dolara po članu, dok reprezentacije od tri i više članova dobivat će oko 54.000 dolara po članu. Na prošlim Olimpijskim igrama španjolski timovi osvojili su šest medalja, uključujući i jedno zlato.

Autor originalnog članka: Justin Birnbaum, Forbes; Sofia Chierchio, suradnica Forbesa

Link: These Countries Pay Olympians Six-Figure Bonuses For Winning Gold

(Prevela: Nataša Belančić)