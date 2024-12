Ove zime će ogromnu ulogu na fronti u Ukrajini odigrati – vojni mostovi

Rusija je u posljednjih mjesec dana pojačala svoju ofenzivu u želji da zauzme dodatan teritorij uoči potencijalnih mirovnih pregovora u siječnju. I ruski napredak i ukrajinska obrana imaju isti izazov: rijeke, piše u analizi suradnik Forbesa Vikram Mittal, profesor s vojne akademije West Point

Te rijeke prirodne su barijere za teška vojna vozila, a mnogi mostovi već su uništeni. Upravo zato će ishod ove faze rata dijelom ovisiti o tome koliko će i jedna i druga strana moći efikasno prelaziti rijeke.

Prelazak rijeke smatra se jednim od najkompliciranijih vojnih manevara. Inženjeri moraju velikom brzinom sastaviti most koji može izdržati teška oklopna vozila, ali i snažne struje, često uz minimalnu strukturalnu potporu. Taktički gledano, ta operacija zahtijeva preciznu koordinaciju i brzu izvedbu. Najprije snage moraju do određene mjere osigurati drugu obalu rijeke kako bi imali siguran silazak. Potom inženjeri kreću sastavljati most, tijekom čega su često izloženi neprijateljskoj vatri. Nakon toga vojska prelazi most i u potpunosti osigurava drugu obalu. Moderni dronovi i elektronsko ratovanje dodatno otežavaju te izazove jer omogućavaju precizne napade na most i ometaju komunikacijske mreže nužne za koordinaciju.

Operacije u Ukrajini

Pontonski most preko rijeke Ingulets, regija Herson / FOTO: Ihor Tkachov / AFP / Profimedia

Mnoge nedavne aktivnosti u Ukrajini, zbog pojačanog tempa obje vojske, bile su fokusirane na rijeke i mostove. Ruske snage navodno su uspjele uspostaviti mostobran na rijeci Oskil u Luhansku. Ova rijeka smatra se ključnom preprekom koja sprječava Ruse da zauzmu grad Kupjansk. Nema izvještaja o tome da je izgrađen i most koji može izdržati vozila potrebna za napad. Izgradnja mosta bit će vrlo izazovna, budući da su sve moguće lokacije u dometu ukrajinske artiljerije, a sve radove sigurno će zamijetiti ukrajinski dronovi. Ako ne uspiju izgraditi most, Rusi neće moći zadržati mostobran, a već su se pojavila neka izvješća da je on zaista i uništen.

I rijeka Dnjipro predstavlja ogroman izazov za obje strane. Nakon što se Rusija povukla iz Hersona, Ukrajina je preuzela kontrolu nad zapadnom obalom rijeke, dok su Rusi zadržali kontrolu nad istočnom. Iako su ukrajinske snage uspjele uspostaviti mostobran na istočnoj obali prošle godine, nisu mogli izgraditi most i mostobran je kasnije napušten. Ruske snage trenutačno pokušavaju uspostaviti kontrolu nad otocima na ušću rijeke kako bi imali utvrđene položaje pomoću kojih bi mogli osigurati mostobran na zapadnoj obali.

Pontonski most, Verknotoretske / FOTO: SOPA Images Limited / Alamy / Alamy / Profimedia

Ruske specijalne snage navodno su uništile mostove oko naselja Timonoviči i Karpoviči, u oblasti Černihiv blizu ukrajinske granice s Bjelorusijom i Rusijom. Iako se ruska ofenziva više fokusira na druge dijelove Ukrajine, ovi napadi mogli bi biti znak novog ruskog napada na sjeveroistoku zemlje. Ipak, moglo bi se raditi i o pokušaju generalnog ometanja ukrajinskih operacija, pogotovo u regiji Harkiv.

Kakvu opremu imaju na raspolaganju?

I Ukrajina i Rusija imaju specijalizirane jedinice inženjera obučene za brzu izgradnju mostova. Obje strane koriste sovjetske jurišne mostove poput MTU-72. On je dugačak oko 20 metara i postavlja se na oklop tenka T-72. I Rusi i Ukrajinci također koriste sovjetske pontonske mostove PMP, raspona do 227 metara. Rusija je nadogradila postojeće sustave koji se sada mogu sastaviti brže i izdržati veću težinu. Istovremeno, Ukrajina je dobila nekoliko sustava u paketima pomoći iz inozemstva, pogotovo iz Njemačke i SAD-a.

Pontonski most u Kerču, Krim, 2014. / FOTO: YURIY LASHOV / AFP / Profimedia

Iako obje strane trpe gubitke opreme, veći problem su ljudi. Jedinice za sastavljanje mostova moraju biti izuzetno dobro obučene kako bi mogli velikom brzinom sastaviti mostove i izvoditi napade na rijekama. Nedostatna obuka može dovesti do neuspjeha, što se pokazalo i u pokušaju Rusa u svibnju 2022. Tada su pokušali prijeći rijeku Siverskij Donec, no u napadima je uništena čitava taktička skupina. Jedinice na obje strane tijekom rata su pretrpjele velike gubitke i velika je vjerojatnost da se sada u njima nalaze nedovoljno obučeni vojnici. Ipak, Ukrajina ima malenu obrambenu prednost zbog izuzetne tehnologije dronova i elektronskog ratovanja koja može omesti ruske pokušaje.

Pokušaji prelazaka rijeka u ovom ratu naglašavaju izazove modernih sukoba u kojima se tradicionalna taktika susreće s naprednim tehnologijama. Obje strane bore se s velikim preprekama u sastavljanju i čuvanju mostova, koji su još uvijek mete visokog prioriteta. Iako ukrajinska tehnologija dronova i elektronskog ratovanja može omesti ruske napore, ni jedna strana nema jasnu prednost. Prelazak rijeka oblikovat će tempo operacija i čitav tijek rata – ukrajinske rijeke u ovom sukobu istovremeno su i prepreke i pomoć.

Autor originalnog članka: Vikram Mittal, suradnik Forbesa

Link: Military Bridging Will Shape Russia-Ukraine Battle Lines This Winter

(Prevela: Nataša Belančić)