Ovi američki tenkovi mogu pomoći ostalim tenkovima u Ukrajini da se uspješnije bore

Ukrajinci od početka rata pokušavaju tenkove koje su dobili sa Zapada koristiti zajedno s drugim borbenim vozilima. To je postalo očito tijekom protuofenzive prošlog ljeta, kada su koristili njemačke Leoparde 2A4 i 2A6 i sovjetske T-64 i T-72 koristili zajedno s američkim borbenim vozilima Bradley. Tu interoperabilnost trebali bi dodatno pojačati tenkovi M-1 Abrams američke izrade.

Tenkovi Abrams imaju bolje senzore od bilo kojih drugih koje koristi ukrajinska vojska. Sa svojim sustavom termalnih kamera SADA-II, M-1 tenko može otkriti mete udaljene čak do osam kilometara – dalje od ijednog drugog borbenog tenka u čitavom ratu.

Topnik koji koristi sustav SADA-II također može iskoristiti i iznimno moćan digitalni zoom, što je vrlo važno na ravnom terenu. Ne samo da topnik Abramsa metu može detektirati na udaljenosti od osam kilometara, on ju zahvaljujući toj funkciji može i identificirati.

O M-1 tenku treba razmišljati najprije kao senzorskoj platformi, a tek potom kao o tenku. Zamislite Abrams sa SADA-II sustavom u kombinaciji sa sovjetskim tenkom slabije optike. Posada tenka M-1 može detektirati mete na većim udaljenostima i potom njihove lokacije radiovezom podijeliti s ostalim ukrajinskim posadama.

Sposobnost za noćne borbe

Moguće je i da ukrajinski tenkovi M-1 i M-2 dolaze s sustavom temeljenim na GPS-u koji na digitalnoj mapi označava lokacije prijateljskih trupa. Sustav se zove Blue Force Tracker.

Ako ukrajinski tenkovi Abrams i vozila Bradley mogu dijeliti informacije o situaciji preko tih sustava umjesto preko radioveze, oni čine bolji tim nego, recimo Leopard 2 i Bradley.

Abrams u kombinaciji s drugim vozilima također vojnicima pruža nevjerojatnu sposobnost za noćne borbe. M-1 se noću bori gotovo jednako dobro kao i danju, a precizan je na udaljenostima od nekoliko kilometara. Usporedimo to s ruskim tenkom T-72B, čije jednostavne termalne kamere mogu funkcionirati – možda – na udaljenosti od nešto preko kilometar i pol.

Nakon što su početkom prošle godine počeli koristiti Leoparde 2, ukrajinske trupe u oklopnim vozilima sve više operacije izvode noću. Sada kada je u Ukrajinu stigao 31 tenk M-1, noćne borbe mogle bi postati još češće.

Tenkovi M-1 praktički garatniraju poboljšanu sliku terena i za druge tipove vozila i tako im mogu pomoći da se bore u svako doba dana (ili noći).

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s American-Made M-1 Tanks Could Help Other Tanks See Farther And Fight Better

(Prevela: Nataša Belančić)