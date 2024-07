Ovo je Czinger 21C – automobil koji je srušio Neveru s trona najbržeg serijskog automobila

Rimčeva Nevera više nije najbrži serijski automobil. Na Goodwill festivalu brzine njezin rekord srušio je malo poznati Czinger 21C. Taj američki automobil bit će proizveden u 80 primjeraka

Američki Czinger postavio je novi rekord najbržeg serijskog automobila na čuvenom brzinskom usponu na Goodwill festivalu brzine održanom od 11. do 14. srpnja. Vozač Chris Ward po 1,87 kilometara dugom usponu njime je projurio za 48,83 sekunde. Time je skinut prošlogodišnji rekord Rimac Nevere koja je do tada bila najbrži serijski auto s vremenom od 48,83 sekundi. To je tek jedan od Neverinih rekorda, ali jedan od najprestižnijih.

Rekord staze – 39,08 sekundi – postignut je 2022. godine, Njega drži električni McMurty Speirling – koji jako sliči na smanjenu verziju Batmobila. Općenito je na događaju moguće vidjeti prilično neuobičajene modele i prerade. Zanimljivo je i da ovogodišnje najbolje vrijeme drži prerađeni kombi Ford Transit. Nakon što mu je dizelski motor zamijenjen s četiri električna, dobiveno je potpuno drugačije vozilo.

Baš kao i Rimac, tvrtka Czinger je nazvana po prezimenu vlasnika. Otac Kevin Czinger i sin Lukas tvrtku su osnovali 2019. godine u Los Angelesu.

Czinger 21C je njihov je prvi serijski auto. Napravljen je korištenjem tehnologije 3D ispisa i patentiranih materijala razvijenih u tvrtki. Neuobičajen je po tome što vozač i putnik sjede jedan iza drugoga.

Riječ je o hibridu koji ima V8 motor snage 950 konjskih snaga i tri električna motora. Ukupni output iznosi 1250, odnosno 1350 konja, ovisno o verziji.

Planiraju ga proizvesti u 80 primjeraka. I cijena je slična Neverinoj – starta oko dva milijuna dolara.