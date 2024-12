Ovo je pet najboljih luksuznih kruzerskih kompanija. Jedna je brodove gradila u Hrvatskoj

Od masaža pored bazena do umjetničkih djela Picassa, osobnih batlera, privatnog pristupa povijesnim lokalitetima i raskošnih apartmana od 412 kvadratnih metara. Predstavljamo pet najboljih luksuznih kruzera na svijetu koji su ušli u uži izbor za Globe Travel Awards 2024. godine.

Regent Seven Seas Cruises

Atrij broda Regent Seven Seas Grandeur; Foto: RSSC

Često nazivana najluksuznijom flotom na svijetu, Regent Seven Seas Cruises pruža vrhunsko iskustvo ultra-luksuznih krstarenja. Nudi besplatne izlete na obali na više od 550 destinacija, od Arabije do Južnog Pacifika. Kapacitet joj je manji od 750 gostiju na šest raskošnih brodova. Brodovi su ukrašeni djelima Picassa, tapiserijama od 12 metara i brončanim bonsai trešnjama. Regent Seven Seas oduševljava.

Na njihovom najnovijem brodu, Regent Seven Seas Grandeur, nalazi se kolekcija umjetnina vrijedna šest milijuna dolara (uključujući prvo Fabergé jaje na moru), 503 kristalna lustera, neograničeni WiFi velike brzine, gurmanski restorani sa više od 130 novih jela, predavanja o povijesti rata, vinarstvu i genealogiji, kuharska škola Culinary Arts Kitchen i moderni spa s masažom u bestežinskom stanju na krevetu od kvarcnog kristala.

Njihov raskošni Regent Suite košta 11.000 dolara po noćenju. Prostire se na 412 kvadratnih metara, s dva luksuzna apartmana za spavanje, mramorom kupaonicom, blagovaonicom, dnevnim boravkom s personalizovanim barom, tri garderobe i terasom s jacuzzijem.

Gosti dobijaju dnevne kanapee, pristup privatnoj blagovaonici The Study, osobnog batlera, kao i privatni automobil i vodiča za istraživanje obale.

Seaborn Cruise Line

Interijer jednog od Seabournih kruzera; Foto: Seabourn

Seabourn je lider u ultra luksuznim krstarenjima malim brodovima. Ima elegantnu flotu od šest brodova koji nude atmosferu privatne jahte i apartmane sa pogledom na ocean.

Njihova usluga je srž iskustva. Uključuje besplatna vina i vrhunska pića, masaže pored bazena i vrhunsku gastronomiju, od jastoga do prepelica. Na kopnu organiziraju izlete s privatnim pristupom povijesnim lokalitetima. Ti lokaliteti su zatvoreni za javnost. Osim toga, tu su i plovidbe u zabačene uvale uz piknike sa šampanjcem i kavijarom na plaži.

Njihov najnoviji brod za ekspedicije, Seabourn Pursuit, dizajniran je za najizolovanije i najpoželjnije destinacije. Kapacitet od 264 gosta, dvije podmornice, nekoliko kajaka i timom od 24 stručnjaka za ekspediciju.

Na brodu se nalaze Expedition Lounge, osam restorana, bazen s infinity ivicom i Discovery Center za predavanja, dok gosti u apartmanima Owner’s Suite uživaju u prostoru od 95 kvadratnih metara, privatnoj verandi, garderoberima i luksuznom kupatilu s dubokom kadom.

Silverseas Cruises

Silver Spirit u Irskoj; Foto: Evan Doak / Alamy / Alamy / Profimedia

Pionir je ultra luksuznih krstarenja od 1994. godine. Nudi izvanrednu uslugu na svojih 12 brodova s apartmanima. To uključuje 24-satnu uslugu batlera i loyalty program Venetian Society, koji omogućava besplatna krstarenja u trajanju od 14 dana.

Najnoviji brod, Silver Ray, predstavljen 2024. godine, prima 728 putnika i ima 11 paluba sa dvokatnim Venetian Lounge za glazbene nastupe, projekcije filmova i predavanja; intimni bar za 32 gosta, The Shelter; luksuzni cigar lounge, The Connoisseur’s Corner, i panoramski lounge, The Panorama Lounge. Tu je i kulinarski test kuhinja S.A.L.T. Lab i Otium Spa inspiriran starorimskim kupaonicama.

Njihov Otium Suite od 123 kvadratna metra nudi prostran dnevni boravak, blagovaonicu, kupaonicu s jacuzzijem i ogromnu verandu s privatnim jacuzzijem.

Explora Journeys

Explora I; Foto: Explora Journeys

Obiteljski projekt obitelji Aponte, Explora Journeys pokrenuo je svoj prvi kruzer, EXPLORA I, u kolovozu 2023. godine, nudeći „Dom na moru“. Na vrhu ponude nalazi se Owner’s Residence, luksuzna rezidencija od 278 kvadratnih metara s privatnom saunom i panoramskom terasom s jacuzzijem, gdje će vas batler poslužiti rashlađenim Don Pérignonom.

Na brodu se nalaze restorani s raznovrsnom ponudom, od mediteranske do panazijske kuhinje, kao i ekskluzivni restoran Anthology, pod upravom Franka Garangera, gde se služe delikatese poput mediteranskog brancina s kavom arabica i kanelona od jakobove kapice s crnim tartufom.

Takođe, brod ima četiri grijana bazena, termalnu zonu, 64 privatne kabine, dvije VIP spa apartmanske jedinice, fitness zonu s opremom, kao i butik Rolex at Sea. Edukativni program Luminaries organizira predavanja stručnjaka iz različitih područja.

Explora Journeys je posvećena održivosti, a od broda EXPLORA III koristit će TNG gorivo, koje smanjuje emisiju CO2 za do 25 posto.

Scenic Luxury Cruises and Tours

Serija polarnih kruzera Scenic Eclipse gradila se u Rijeci; Foto: Nel Pavletić / Pixsell

Fokusirana na ekskluzivna iskustva poput privatnih koncerata, gurmanskih fešti i pristupa povijesnim lokalitetima izvan radnog vremena, Scenic nudi šest zvjezdica luksuza, koristeći inovativnu tehnologiju za pristup najudaljenijim destinacijama svijeta, od Vanuatua do Snow Hill otoka, uz očuvanje prirodnih staništa i osjetljivih morskih ekosistema.

Tijekom krstarenja sa Scenic kruzerom, gosti mogu koristiti vrhunske helikoptere i podmornice nove generacije koje primaju osam putnika i rone do 200 metara dubine, uz podršku tima od 20 stručnjaka, uključujući prirodoslovce, morske biologe i glaciologe.

Njihova ultra-luksuzna jahta Scenic Eclipse II, predstavljena 2023. godine, ima kapacitet od samo 228 gostiju smještenih u 114 luksuznih apartmana. Tu su i Senses Spa, i Sky Deck s Vitality bazenom, privatnim kabinama i Sky Barom.

Ono što hrvatskim čitateljima može biti posebno zanimljivo je to da su se kruzeri Scenic Eclipse gradili u Rijeci. Gradnja trećeg dogovorena je ove godine.

Za potpuni luksuz, Owner’s Penthouse Suite od 185 kvadratnih metara nudi terasu od 10 kvadratnih metara s ležaljkama i privatnim jacuzzijem, terapeutsku spa kadu, dvostruki parni tuš, personalizirani mini-bar i Spa Day Bed, idealan za tretmane poput masaže vrućim kamenjem i liftinga očiju, dok plovite pored Papua Nove Gvineje i Solomonovih otoka.