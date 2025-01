Na Trumpovu inauguraciju dolazi rekordno mnogo milijardera. Donosimo detaljan popis

Poznati milijarderi potvrđuju svoj dolazak u Washington DC u želji da svečanosti povodom inauguracije Donalda Trumpa iskoriste za približavanje novom američkom predsjedniku.

Inauguraciji će prisustvovati trojica najbogatijih ljudi na svijetu: osnivač Amazona Jeff Bezos (235,3 milijarde dolara) i šef Mete Mark Zuckerberg (212,6 milijardi dolara) navodno će sjediti zajedno pored Elona Muska (429,8 milijardi dolara), bliskog predsjednikovog savjetnika koji je uložio četvrt milijuna dolara kako bi osigurao Trumpovu pobjedu na predsjedničkim izborima.

Na inauguraciju navodno planira doći i izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman (1,1 milijarda dolara), koji je i donirao novac za organizaciju događaja.

Zuckerberg je također jedan od domaćina primanja uoči inauguracijskog bala, zajedno s Miriam Adelson (31,8 milijardi dolara) , Tilmanom Fertittom (10,2 milijarde dolara) i Toddom Rickettsom (obiteljsko bogatstvo oko 4 milijarde dolara). Svi oni su Trumpovi pristaše.

Pripreme za inauguraciju predsjednika Donalda Trumpa / FOTO: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Na svečanosti vezane za inauguraciju pozvan je i šef Coinbasea Brian Armstrong (11,9 milijardi dolara), prenosi Bloomberg, ali ne navodi hoće li Armstrong nazočiti ceremoniji polaganja zakletve.

Trump je nekoliko drugih milijardera predložio za ključne funkcije u budućoj administraciji, ali njihov dolazak nije potvrđen. To su Stephen Feinberg (5 milijardi dolara), Warren Stephens (3,3 milijarde dolara), Jared Isaacman (1,7 milijardi dolara), Howard Lutnick (1,5 milijardi dolara), Vivek Ramaswamy (1 milijarda dolara), Steve Witkoff (1 milijarda dolara), Linda McMahon (suprugovo bogatstvo 3 milijarde dolara) i Kelly Loeffler (suprugovo bogatstvo 1 milijardu dolara).

Koji drugi milijarderi bi mogli doći?

Izvršni direktor Applea Tim Cook (2,3 milijarde dolara) osobno je donirao milijun dolara za inauguraciju, ali nejasno je hoće li se pojaviti na inauguraciji. Deseci drugih milijardera koji su podržavali Trumpa također nisu potvrđeni kao uzvanici. Među njima su i Robert “Woody” Johnson (3,3 milijarde dolara) Elizabeth i Richard Uihlein (5,9 milijardi dolara svaki), Roger Penske (6,4 milijarde dolara) i Timothy Mellon (obiteljsko bogatsto 14, 1 milijardu dolara).

Bogatstvo samog Donald Trumpa sada iznosi oko 6,8 milijardi dolara, zahvaljujući njegovom udjelu u matičnoj kompaniji platforme Truth Social, nekretninskim investicijama i drugoj imovini.

Inauguracija predsjednika Trumpa 20. siječnja 2017. godine / FOTO: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia

Kako će izgledati svečanosti?

Ceremonija polaganja zakletve za Trumpa i budućeg potpredsjednika JD Vancea održat će se u ponedjeljak u 12 sati po lokalnom vremenu, no svečanosti započinju već u subotu. Očekuje se kako će Trump u ponedjeljak uvečer održati govore na čak tri različita bala. Carrie Underwood pjevat će na službenoj ceremoniji, a na nekoliko drugih događaja pjevat će Village People. Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton prisustvovat će inauguraciji, kao i bivše prve dame Laura Bush i Hillary Clinton. Michelle Obama neće doći na ceremoniju.

Autor originalnog članka: Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

Link: Meet The Billionaires Attending Trump’s Inauguration: Musk, Zuckerberg, Bezos And More

(Prevela: Nataša Belančić)