Ovu hrvatsku IT tvrtku je kriza zaobišla, a u 2025. će jače zagaziti u SAD i očekuju ozbiljan rast

Razgovarali smo s Rokom Roićem, suosnivačem IT tvrtke Notch, jedne od rijetkih koju je u proteklih par godina zaobišla kriza. Roić za FORBES Hrvatska pojašnjava kako su u kriznoj godini za IT sektor uspjeli povećati prihode i povećati broj zaposlenih, a u 2025. planira rast od preko 20 posto

Masovna otpuštanja kod tehnoloških divova poput Facebooka i Googlea, koji su krajem 2022. otpustili tisuće zaposlenika, prelila su se i na druge dijelove IT industrije. Korekcija tržišta stigla je u Hrvatsku 2023. godine, te su neke kompanije bile prisiljene oštro smanjivati timove. Jedna od rijetkih hrvatskih kompanija koja je uspjela izbjeći tu oštru korekciju jest Notch, kojem se poslovanje – i u prihodima, kao i u broju zaposlenih – kretalo uzlaznom putanjom.

Prihodi su im od 2021. do 2023. više nego udvostručeni. Porasli su sa oko 4,5 na više od devet milijuna eura. Broj zaposlenih u istom razdoblju porastao je sa oko 70 na oko 150. Kako su ublažili krizu koja je pogodila niz hrvatskih IT kompanija za FORBES Hrvatska pojasnio je Roko Roić, suosnivač Notcha.

“Oslanjamo se na dugoročne projekte i stabilne klijente”

“Naš poslovni model oslanja se na dugoročne projekte i stabilne klijente,” objašnjava Roić. “Umjesto da se natječemo u masovnom razvoju malih projekata, fokusiramo se na složena, skalabilna rješenja za velike kompanije.” Roić pojašnjava da ovakav pristup zahtijeva dulje procese ugovaranja, ali zauzvrat osigurava stabilnost u prihodima i dugoročne odnose s klijentima.

Notch je u 2023. uspio ostvariti rast od preko 20 posto unatoč usporenom tržišnom rastu i smanjenoj potražnji za digitalizacijom nakon pandemije. “Taj rast nije bio rezultat povećane potražnje, već našeg pažljivog planiranja i portfelja projekata koji su otporni na kratkoročne oscilacije,” ističe Roić. Dodaje da su projekti koje kompanija razvija često ključni za operativnu stabilnost klijenata, poput sustava za upravljanje resursima, naplatu i analitiku.

Kompanija je 2024. započela s ciljem stabilizacije poslovanja, predviđajući kako će se tržište početi oporavljati u nadolazećim godinama. “S obzirom na to da naši projekti imaju dulji ciklus realizacije, često kasnije osjetimo i pozitivne i negativne promjene na tržištu,” kaže Roić.

U 2025. očekuju rast od preko 20 posto

Ipak, Notch ostaje optimističan te planira rast od preko 20 posto u 2025., oslanjajući se na backlog, odnosno realizaciju postojećih ugovora i širenje baze klijenata.

Notch je posljednjih godina istraživao mogućnosti u SAD-u, ali i na Bliskom istoku, s posebnim naglaskom na Saudijsku Arabiju. “Tržište u Saudijskoj Arabiji nevjerojatno brzo napreduje. Infrastrukturne i društvene promjene su iznimno brze, što se primjećuje svaki put kad smo tamo,” kaže Roić.

Rijad, nekada infrastrukturno zaostao grad, sada otvara najveći svjetski metro sustav i investira u obrazovanje te kulturu. Roić posebno ističe povratak obrazovanih saudijskih kadrova s inozemnih sveučilišta, što tržište čini još konkurentnijim. “Iako ovo tržište zahtijeva lokalnu prisutnost i poznavanje kulturoloških specifičnosti, njegova dinamika pruža velike prilike za kompanije poput naše,” dodaje. U prvom kvartalu, Notch planira dublje istraživanje tržišta SAD-a, što bi bilo nastavak njihove ekspanzije prema zapadnim tržištima. U ovom trenutku, većinu prihoda kompanije čine kupci iz zapadne Europe i SAD-a.

Juniori trenutno teže dolaze do posla, no to će se promijeniti

No, dogodila se promjena na tržištu radne snage – dok su nekada studenti još na fakultetu dobivali ponude za posao, sada je situacija nešto drugačija. Junior developeri teško nalaze svoje mjesto. “Mlađi programeri teže pronalaze posao jer klijenti sve više traže timove s iskusnijim kadrovima,” objašnjava Roić.

Tijekom pandemije, mnoge su kompanije zapošljavale juniore u velikim brojevima. Danas su ti juniori napredovali na mid i senior pozicije, dok usporavanje rasta industrije smanjuje potrebu za novim kadrovima. Roić ipak ostaje optimističan: “Očekujem da će 2025. biti godina oporavka za juniore, ako se tržište počne ubrzano razvijati.”

Razvoj AI alata za programiranje postao je ključan faktor u IT industriji. Prema internim anketama Notcha, 80 posto developera već koristi AI asistivnu tehnologiju. “Alati poput AI completion sustava ubrzavaju rad, ali nisu zamjena za temeljno razumijevanje posla,” ističe Roić. Dodaje kako junior developeri također mogu koristiti ove alate, no smatra da njihova implementacija nije glavni razlog smanjenja prilika za početnike.

“AI pomaže povećati efikasnost, no složenost projekata i dalje zahtijeva dubinsko znanje. To neće promijeniti činjenicu da će kvalitetan kadar i dalje biti ključan za IT industriju,” kaže Roić.

Osnivači više ne vode kompaniju, angažirali su profesionalni management

Notchovi projekti obuhvaćaju velike sustave za globalne klijente. Među zanimljivim primjerima je suradnja sa Strabagom. “Za Strabag smo razvili sustav koji upravi omogućuje integraciju podataka iz različitih podružnica, čime se osigurava potpuni pregled poslovanja,” objašnjava Roić.

Drugi značajan projekt uključuje rad za Delivery Hero, gdje je Notch razvio sustav za naplatu prilagođen složenim poslovnim potrebama ove kompanije. Roić pojašnjava: “Naši klijenti su uglavnom velike kompanije s potrebom za stabilnim i dugoročnim rješenjima.”

Roić se, kao suosnivač kompanije premjestio iz operativnog vođenja u strateški opseg u Nadzornom odboru. Notch tako sada vodi peteročlana uprava. “Osnivači su se izmakli iz operativnih uloga kako bi omogućili profesionalnom timu da vodi kompaniju. Mi se fokusiramo na strateške projekte,” kaže Roić.