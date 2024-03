Pao dogovor države i turskih većinskih vlasnika oko dokapitalizacije Petrokemije

Uprava Petrokemije koju u ime Yildirim grupe vodi Ali Odabaş predlagala je dokapitalizaciju od 70 do 140 milijuna eura. Država namjerava zadržati kontrolni paket dionica te poručuje da je “proizvodnja mineralnih gnojiva od izuzetne važnosti za hrvatsku poljoprivredu”

Turski većinski vlasnik Petrokemije i predstavnici dioničara iz redova državnih tvrtki i CERP-a u srijedu 6. ožujka na skupštini dioničara donijeli su jednoglasnu odluku o dokapitalizaciji, kako prenosi Hina iz „krugova bliskih Nadzornom odboru“.

Iznos dokapitalizacije nije iznijet, a Uprava koju vodi predsjednik Uprave Ali Odabaş predlagala je od 70 do 140 milijuna eura. Većinski vlasnik je Yildirim grupa koja drži 54,52 posto i operativno vodi kompaniju.

Država će, kako piše Hina, nakon dokapitalizacije zadržati kontrolni paket dionica od 25 do 26 posto, a uplate se očekuju do kraja travnja. To znači da bi država morala unijeti najmanje šest milijuna eura kapitala, ukoliko turski partner unese 70 milijuna eura.

Kutinskoj tvornici mineralnih gnojiva uskoro istječu okolišne dozvole, a kako bi bile obnovljene, potrebna je modernizacija postrojenja, podsjeća Hina, a neke od tih dozvole istječu uskoro, što bi značilo i gašenje proizvodnje.

Iz Ministarstva gospodarstva su potvrdili da se proteklih dana razgovaralo s većinskim vlasnicima Petrokemije „koji su istaknuli potrebu dodatnog ulaganja u Društvo te su dostavili i svoj Plan ulaganja 2023-2028. godine. Vlada Republike Hrvatske i dalje je stava da je Petrokemija d.d. važno društvo, što se osobito pokazuje u ovo izazovno vrijeme obilježeno ratom u Ukrajini i brojnim geopolitičkim nestabilnostima. U tome smislu, proizvodnja mineralnih gnojiva je od izuzetne važnosti za hrvatsku poljoprivredu i poljoprivrednike, stoga će Vlada Republike Hrvatske i dalje postupati u cilju zaštite interesa poljoprivrednika i hrvatskih građana”, kako stoji u odgovoru Hini iz Ministarstva gospodarstva.

Potvrđeno je da će u dokapitalizaciji sudjelovati svi “državni” dioničari Petrokemije. CERP ima 17,9 posto dionica, a Fond za financiranje razgradnje Nuklearne elektrane Krško 12,73 posto, Janaf 9,09 posto i Plinacro 5,45 posto, ukupno 45,17 posto.