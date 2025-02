Philadelphija Eaglesi su osvojili Super Bowl: Evo kako je njihov vlasnik zaradio bogatstvo

Jeffrey Lurie založio je bogatstvo svoje obitelji da bi 1994. godine kupio tim u teškoćama. Sada je Philadelphija jedan od najvrjednijih timova u NFL-u i drugi put u povijesti osvojio je Super Bowl.

Jeffrey Lurie je producirao tri dokumentarca koji su osvojili Oscara, ali čak ni on nije mogao napisati bolji kraj za svoje Philadelphija Eaglese, koji su kroz Super Bowl prošli tako što su deklasirali Kansas City Chiefse s 40-22.



„Ovo je veoma, veoma specijalna obitelj Eaglesa“, rekao je ovaj 73-godišnjak podižući svoj drugi Lombardi trofej ispred ushićene mase na stadionu Superdome u New Orleansu. Potom je otišao u svlačionicu i izveo nekoliko simpatično nespretnih plesnih pokreta tijekom bučne proslave.



„Nevjerojatni, talentirani igrači koji su svakog dana tijekom godine nesebični i skromni. Zasluge pripadaju trenerskom timu na čelu s Nickom [Siriannijem]. [Generalni menadžer] Howie [Roseman] i njegov tim, nevjerojatno. A, da napomenem, i oko 200 drugih ljudi koji čine podršku za koju nikada ne čujete, i nekoliko pasa, također“.



„A za naše nevjerojatne fanove, Eaglesi su ponovo svjetski prvaci“.



Za Philadelphiju, ovo je vrhunac priče o iskupljenju koja je počela prije dvije godine, kada je tim izgubio Super Bowl od Chiefsa na tragičan način.



Osveta Eaglesa, s dominantnim nastupom od šest sacks-ova u izvođenju njihove obrane i MVP nastupom quarterbacka Jalena Hurtsa, onemogućila je Kansasu da postane prvi tim u povijesti NFL-a koji je osvojio tri uzastopna Super Bowla.

Geoff Burke-Imagn Images

Vrijednost Eaglesa 6,6 milijardi

Za Lurija, čija je neto vrijednost procijenjena na 5,3 milijarde dolara, uspijeh ne dolazi samo s terena, već i van njega.



Vrijednost Eaglesa je 6,6 milijardi dolara, prema procjeni Forbesa. To ih čini osmim najvrjednijim timom NFL-a i 12 najvrjednijim u bilo kojem sportu.



Od kada je Lurie kupio Philadelphiju 1994. godine za 185 milijuna dolara, vrijednost tima porasla je za 3.500 posto. Povrat bi mogao biti još bolji, nakon što je u prosincu prodao osam posto udjela za procijenjenu vrijednosti od 8,3 milijarde dolara (iako cijena za manje udjele u timovima ne mora nužno odražavati vrijednost koja bi bila da se prodaju većinski udjeli).

Obiteljsko bogatstvo

Ali dok bi mašina za generiranje prihoda NFL-a, s prosječnih 12,4 milijarde dolara godišnjih uplata za nacionalna medijska prava, trebala gurati ove brojeve na gore, Eaglesima nije bio predviđan siguran uspjeh kada je Lurie uložio obiteljsko bogatstvo da bi kupio ovaj tim.



To bogatstvo potječe od lanca kina General Cinema Corporationa. Njega je 1935. osnovao Lurijev deda, Philip Smith. Korporacija je narednog desetljeća posjedovala devet od 15 drive-in kina u SAD-u.



Tijekom 1990-ih, kompanija je kontrolirala 315 kino kompleksa, kao i 60 posto maloprodajnog lanca Neiman Markus. Dalje je diversificirala poslovanje kupovinom „Harcourt Brace Jovanovich“, neuspješnog izdavača knjiga i osiguravajuću kompaniju, u poslu vrijednom 1,4 milijarde dolara. (Kompanija je preimenovana u Harcourt General).



Isprva je Lurie krčio vlastiti put. Studirao je na sveučilištima Clark, Boston i Brandeis. Radio je kao docent za socijalnu politiku.



Obiteljskom poslu se pridružio 1983. godine, ali je ga je napustio dvije godine kasnije kako bi osnovao vlastitu filmsku i televizijsku produkcijsku kompaniju, Chestnut Hill Productions, koja je bila smještena u Los Angelesu.



Trebalo mu je nekoliko desetljeća da postigne uspjeh u Hollywoodu, s tri dokumentarca koji su osvojili Oscara, a gdje je on bio producent. To su filmovi „Inside Job“, o financijskoj krizi iz 2008. godine, „Inocente“, o tinejdžerici beskućnici iz Amerike i „Summer of Soul“, koji prati Harlem, festival iz 1969. godine.

REUTERS/Mike Segar

Zaokret ka sportu

U međuvremenu, Lurie je skrenuo svoj fokus na drugu strast: profesionalni američki nogomet.



Postao je opsjednut sportom nakon što je gledao Johnnyja Unitasa i Baltimore Coltse kako pobjeđuju New York Giantse u legendarnom NFL prvenstvu 1958. godine. A kako je porijeklom iz Massachusettsa, postao je vlasnik sezonskih karata za Boston (kasnije New England) Patriotse. Tim je bio na prodaji 1993. godine, ali je Lurie odustao od ponude kada je cijena prešla 150 milijuna dolara.



Robert Kraft je na kraju potrošio 172 milijuna dolara na franšizu, ali Lurie nije morao dugo čekati na novu priliku.



Nakon što nije uspio dovesti tim u Baltimore – NFL je odlučio dodjeliti timove Carolini i Jacksonvillu – Lurie je kupio Eaglese od Normana Bramana, dilera luksuznih automobila iz Miamija. On danas vrijedi oko 3,6 milijardi dolara, ali je bio u borbi s bolešću i želio se povući iz sportskog biznisa.

Kirby Lee-Imagn Images

Obiteljsko bogatstvo kao jamstvo

U to vrijeme, cijena od 185 milijuna dolara koju je Lurie platio smatrala se najvišom cijenom ikada plaćenom za profesionalnu sportsku franšizu. A financiranje ovog posla predstavljalo je herkulovski zadatak.



Lurie i njegova majka, Nancy, uzeli su kredit s devetocifrenim iznosom od Banke Bostona. Koristili su svoje akcije u Harcourt Generalu, osiguravajući još više iz obiteljskog fonda kao kolateral.



Godine 1995, Lurie je u posao uključio dva partnera, Richarda Greena iz Firstrust banke i dugogodišnjeg izvršnog direktora KKR-a, Michaela Michelsona.

Rast i novi stadion

Lurie je brzo djelovao u tim ranim godinama.



U roku od desetljeća, Eaglesi su dobili novi, 37 milijuna dolara vrijedan trening centar i napustili stadion Veterans pun pacova. Preselili su se na Lincoln Financial Field vrijedan 512 milijuna dolara, uz pomoć od skoro 200 milijuna dolara javnog novca.



„Kada je Jeff kupio tim, veliki dio novca došao je od drugih članova obitelji – nije kao da je osnovao Microsoft i kupio fudbalski tim“, kaže Marc Ganis. Ganis je predsjednik konzultantske firme Sportscorp. Često se naziva „33. vlasnikom“ NFL-a zbog svojih bliskih veza s donositeljima odluka u američkom nogometu.



„I zato je jedna od prvih stvari koje je Jeff uradio bila da osigura novi stadion. Nije to bila gradnja Taj Mahala za sebe, već stadiona koji bi bio pravi za navijače Eaglesa, a koji bi također generirao mnogo prihoda“.

Bill Streicher-Imagn Images

Lurie poštuje svog protivnika u nedjeljnoj utakmici, vlasnika Chiefsa, Clarka Hunta. Hunt je prošle nedjelje za Forbes rekao:



„Imao sam zadovoljstvo raditi s njim u financijskoj komisiji barem desetljeće. Mislim da je on jedan od najpametnijih vlasnika u ligi. Uvijek uživam slušajući njegovu perspektivu. Ponekad to bude misao koju grupa nije imala. Opisujem to kao razmišljanje izvan okvira, koje je zaista dobro i zaista vrijedno istraživanja“.

Maverick mentalitet

Lurie je primijenio „maverick mentalitet“ i na sastav tima.



Otpustio je trenera Andyja Reida, najboljeg trenera po broju pobjeda u povijesti franšize, 2012. godine. Raskinuo je suradnju s trenerom Dougom Pedersonom i franšiznim quarterbackom Carsonom Wentzom, čak i nakon što su pomogli da Eaglesi osvoje prvo Super Bowl prvenstvo tijekom sezone 2017.



Stavio je i veliki ulog na međunarodnu ekspanziju. Eaglesi su ove sezone igrali prvi NFL meč u Južnoj Americi, u Sao Paolu. Preuzeli su i prava na marketing u Australiji, gdje će liga odigrati svoju prvu utakmicu 2026. godine.



„Jedna od stvarnih lekcija uvijek je, nemojte pokušavati biti popularni“, rekao je Lurie nekoliko dana prije Super Bowla.



„Nikada nemojte pokušavati donositi popularne odluke, radite ono što mislite da je ispravno. Ponekad će uspjeti, ponekad neće“.



Bar u nedjelju, to nije moglo funkcionirati bolje.



Justin Birnbaum, novinar Forbesa