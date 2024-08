Pitali smo ministra Dabru o trupcima zbog kojih propituje mandat šefa Hrvatskih šuma

Nediljko Dujić, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, kao i dva člana Uprave, stavili su mandate na raspolaganje prilikom primopredaje vlasti i još uvijek nisu dobili nove, a iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potvrđuju da je “stanje drvne mase” nakon lanjske oluje bila tema sastanaka. Na pitanje da li ministar Josip Dabro oko tog problema komunicira s Ivićem Pašalićem, predsjednikom HUP-Udruge drvne i papirne industrije, odgovorili su niječno

Je li potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro nezadovojan radom predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljkom Dujićem te je li izgledno da – nakon što je prilikom primopredaje vlasti stavio mandat na raspolaganje – Dujić neće dobiti novu šefovsku priliku, kako izvještavaju pojedini mediji?

Problem je, kako je pisao i FORBES Hrvatska, u 200 tisuća kubika trupaca iz spačvanskih šuma koji nakon prošlogodišnjeg velikog nevremena još nisu prodani i moguće je da su oštećeni, dijelom i propali, zbog nametnika.

O tome je ljetos u medijima zborio Ivić Pašalić, predsjednik HUP-Udruge drvne i papirne industrije, spominjući „goleme materijalne štete koje se mjere u desecima milijuna eura“. Dujić je pak javno tumačio da su odmah nakon oluje krenuli u procese spašavanja i da su „napravili izvanredan rezultat“, sanirali više od milijun kubika u Upravi šumske podružnice Vinkovci i prodali 400 tisuća kubika više nego godinu ranije.

“Razmatraju se opcije”

Iz Ministarstva nisu odgovorili je li Dabro nezadovoljan, pa se Dujiću crno piše, no potvrdili su da je on, zajedno sa članovima Uprave Igorom Fazekašom i Antom Sabljićem, stavio svoj mandat na raspolaganje Vladi u skladu sa Zakonom o postupku primopredaje vlasti.

U ovom slučaju treba, naravno, uzeti u obzir da je Vlada formirana prije više od tri mjeseca, a Dujić i ostali članovi Uprave još uvijek se “krčkaju”, mandati su i dalje na raspolaganju. Tu je bitan i politički kontekst: Dabro je u aktualnu Vladu na ministarsku poziciju ušao iz kvote Domovinskog pokreta, a šef Hrvatskih šuma Dujić je na svojoj poziciji od studenoga 2022. godine i spada u viđenije dalmatinske HDZ-ovce. Ivić Pašalić je 90-ih bio moćan HDZ-ovac, a u nekim medijskim izvještajima se sugerira da je blizak Domovinskom pokretu i lobira za Dujićevu smjenu.

Na pitanje je li točno da je naručena i procjena stanja drvne mase u spačvanskom bazenu nakon prošlogodišnjeg vjetroloma, te hoće li tu procjenu raditi Hrvatski šumarski institut i Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, odgovorili su kako odluka još – nije donijeta.

„Razmatraju se, uz podršku struke, opcije za rješavanje ovoga problema te se nastoji iznaći najefikasnije rješenje u najskorije vrijeme“, stoji u odgovoru Ministarstva, uz potvrdu da je održan sastanak s predstavnicima Hrvatskog šumarskog instituta i Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije gdje je „jedna od tema bila i stanje drvne mase i eventualna procjena stanja drvne mase“.

Kako je FORBES Hrvatska već pisao, 18. srpnja je bio sastanak i s predstavnicima drvno-prerađivačke industrije, a tema su opet bili neprodani spačvanski trupci. Na sastanku je bio i Pašalić.

S kime ministar komunicira

Zanimalo nas je kakva je uloga u svemu tome HUP-Udruge drvne i papirne industrije koju on vodi, kao poduzetnik i vlasnik tvrtke Mundus Viridis, te da li je ministar Dabro s njim u komunikaciji oko navedenog slučaja.

Iz Ministarstva su nam odgovorili da je Pašalić bio, uz ostale sudionike, na sastanku 18. srpnja „u svojstvu predstavnika Udruženja te nije u komunikaciji s ministrom Dabrom u vezi navedenog slučaja iz Vašeg upita“. Udruženje koje se u odgovoru spominje je HGK Udruženje drvno-prerađivačke industrije.

Na koncu su nam još poručili da Vlada „prepoznaje važnost drvne industrije kao iznimno važnog elemenata hrvatskog gospodarstva te će Vlada, Ministarstvo i ministar Dabro nastaviti sa svim aktivnostima koje će omogućiti daljnji razvoj i unapređivanje drvne industrije koja zapošljava veliki broj ljudi i od iznimne je strateške važnosti što stoji i u Nacionalnom planu razvoja“.

Inače, u nedavnom intervjuu je Dujić naveo da se „zamjerio određenom krugu ljudi“ koji ne žele raditi po zakonu, a cilj Hrvatskih šuma je, rekao je, da do 2027. godine svu robu prodaju putem javnog natječaja.

Ljetos se pak šef Hrvatskih šuma našao u medijima i prije no što je u prvi plan iskočila priča o trupcima, nakon što je u skradinskom zaleđu buknuo požar, u blizini njegove kuće, a supruga i kćer su snimljene u verbalnom napadu na vatrogasce i policiju. Potom je u Nacionalu izašao tekst u kojem se navodi da je Dujić primio anonimni poziv o tome da je požar podmetnut, što je on prijavio policiji, te da je u blizini viđen automobil osječkih registracija. To je Dujić kasnije i potvrdio u intervjuu večernjem listu, ali ne i da sumnja da bi svega stajao Pašalić ili netko iz njemu bliskih poslovnih krugova iz Slavonije, što je neimenovani izvor spominjao Nacionalu.