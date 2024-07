Podravka krenula u gradnju tri milijuna eura vrijednog transportnog centra

Novim Transportnim centrom, kažu iz Podravke, poboljšat će se i prometna sigurnost i radni uvjeti, a njegova izgradnja obuhvaća radionu za popravak teretnih vozila i viličara, urede za organizaciju prijevoza, garderobe, sanitarne čvorove, praonicu za vozila, točionu za gorivo te parkiralište za 28 teretnih vozila, kao i za osobna vozila zaposlenika.

Svečano je otvoreno gradilište novog Podravkinog Transportnog centra koji će zamijeniti dosadašnji, zastarjeli objekt. Investicija ukupne vrijednosti od oko tri milijuna eura dio je snažnog investicijskog ciklusa, a očekivano trajanje radova procijenjeno je na otprilike šest mjeseci, priopćeno je iz Podravke.

Podravka će tako značajno unaprijediti vlastitu transportnu infrastrukturu, a lokacija novog Transportnog centra, u neposrednoj blizini uskoro dovršenog logističko-distributivnog centra, značajno će povećati ukupnu efikasnost logističkih operacija.

Podravkina vozila godišnje prijeđu 3,6 milijuna kilometara

“Nakon gradnje logističko-distributivnog centra, ova je investicija nastavak ulaganja u modernizaciju logistike, a zajedno će predstavljati sinergiju koja će omogućiti konsolidaciju skladišnih kapaciteta i transporta, a samim time i mnogo efikasniji rad nego do sada. Riječ je o sveobuhvatnom modernom objektu kakav multinacionalna kompanija poput Podravke uistinu i zaslužuje“, rekao je prilikom otvorenja gradilišta Gordan Drnas, direktor Podravkine Logistike, dodavši kako Podravkina transportna flota godišnje napravi preko 3,6 milijuna kilometara.



Gradilište transportnog centra Foto: Podravka

Investicijski ciklus u kojem će do kraja godine biti uloženo 250 milijuna eura

“Ovom investicijom naš se investicijski ciklus približava kraju. Ovaj će objekt, zajedno s logističko-distributivnim centrom, biti srce i ishodište Podravkine logistike i transporta. Posebno mi je drago i što će ovaj novi objekt, kao i svi ostali na kojima smo radili do sada, unaprijediti uvjete rada naših zaposlenika i omogućiti im suvremene uvjete u kojima će na jednome mjestu imati sve što im treba za neometani rad“, dodala je Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.



Podsjetimo, Podravka se trenutno nalazi na vrhuncu snažnog investicijskog ciklusa koji je započeo 2021., a u sklopu kojeg će do kraja ove godine biti uloženo oko 250 milijuna eura. Sve investicije provode se pod istim zajedničkim nazivnicima, a to su modernizacija, digitalizacija, održivi razvoj te daljnje podizanje konkurentnosti kompanije na globalnoj razini.