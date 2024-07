Poduzetnik koji voli ljuto ozbiljno se naljutio na tvrdoglave hrvatske poljoprivrednike

Direktora tvrtke Volim ljuto Gorana Vrabeca ljuti što su proizvođači paprike i ostalog povrća spremni zakopati svoj urod zbog slabe otkupne cijene, a ne žele zasijati drugu sortu, postati njegovi kooperanti i imati garantirani otkup po višoj cijeni

Tijekom vikenda objavljena je vijest kako su poljoprivrednici iz okolice Virovitice zaorali tone paprike i krastavaca jer su otkupljivači završili s otkupom. Uzgajivači povrća žalili su se na situaciju te naveli kako, i kada je otkupa bilo, cijena od 20 centi po kilogramu nije bila dostatna da pokriju troškove. Direktor tvrtke Volim ljuto Goran Vrabec za to nema razumijevanja.

“Trebali bi svoje nasade zamijeniti nečim drugačijim. Ne može se više živjeti na poljoprivredi od prije 50 godina. To nije opcija i toliko dugo koliko ljudi nisu spremni na promjenu, toliko dugo će bacati i zakopavati urod”, komentirao je za Forbes Hrvatska poduzetnik koji se uspješno bavi uzgojem ljutih papričica te prodajom umaka, namaza, zimnica i začina u kojima su one glavni sastojak.

On, naime, već godinama vodi istu bitku – traži kooperante koji bi za njih uzgajali ljute paprike, no jako je malo poljoprivrednika koji su voljni to raditi.

“Uvijek mi je zanimljivo dok čitam ovakve članke jer kad mi tražimo kooperante za uzgoj chili paprike uz garantirani otkup i cijenu 2,5+€ po kilogramu interes baš i nije neki, a za 20 centi po kili očito ima interesa, možda nudimo previsoku cijenu?!”, objavio je revoltirano na svom LinkedIn profilu.

Vrabec ne nalazi objašnjenje zašto je tome tako. Skrivaju li se u tome neki dodatni troškovi za uzgajivače povrća, pitamo. To negira. “Ako se već bave poljoprivredom, promjena sorte koju uzgajaju poljoprivrednicima nije gotovo nikakav trošak. Povrće je jednogodišnja biljka, nije to mandarina, svake godine se ionako sije nanovo”, tumači.

Volim ljuto svake godine uzgoji više od 40.000 sadnica chili papričica, Foto: Volim ljuto

Volim ljuto primjer je kako zaokret u nešto novo može biti financijski sigurnije od “igre na sigurno”. Tvrtka registrirana u Igrišću prošle je godine ostvarila 809 tisuća eura prihoda i više od 95 tisuća eura dobiti. Time je za 20-ak posto nadmašila rezultat iz 2022. godine što se tiče prihoda, a što se tiče dobiti, ona je u odnosu na to razdoblje porasla za čak 212 posto.

“U posljednjih 12 godina otkako postojimo konstantno rastemo. Sad kad ostvarujemo veći promet, godišnji rast se stabilizirao na 15 do 20 posto. Ne mogu se žaliti”, kaže Vrabec koji je 2021. godine bio proglašen i najboljim mladim poljoprivrednikom Hrvatske, a njegovi su fermentirani ljuti umaci osvojili brojne nagrade na svjetskim natjecanjima.

Goran Vrabec osnovao je tvrtku 2012. godine iz ljubavi prema ljutim papričicama koje su mu postale hobi, Foto: Volim ljuto

U svom ljutom biznisu Vrabec zapošljava 12 ljudi. Prije nekoliko mjeseci tvrtka je uložila u novu liniju za punjenje, a sada su u tijeku pripreme za lansiranje webshopa kojim ciljaju inozemna tržišta.

“Cilj mi je u sljedećih nekoliko godina povećati izvoz za 40 posto. Sad je udio prihoda od izvoza ispod deset posto”, kaže direktor Volim ljuto koji je otvorio trgovinu Spicy Days u Zagrebu. Osim toga svoje proizvode plasira kroz specijalizirane trgovine hranom i nekoliko supermarketa. Njihovi umaci poslužuju se i u, kako navode iz tvrtke, više od 300 hrvatskih restorana.

Osim kooperanata, glavni izazov u poslovanju predstavljaju im financije i ljudi. Teško je doći do radnika na ovakvom tržištu rada, borba je to, a i kako bi se posložile financije potrebno je biti čarobnjak, navodi. Ipak, uz sve to, tvrtka svake godine uzgoji više od 40.000 sadnica chili papričica.

Upravo je krenula berba blažih sorti, a potom će dozrjeti i one ljuće. Berba će trajati do sredine listopada, kaže nam poduzetnik u nadi kako će njegova ljutnja osokoliti ponekog poljoprivrednika da se okuša u nečemu novome, a ne da nastavi saditi i zaoravati svoju tvrdoglavost.