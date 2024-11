Pogledajte kako će izgledati luksuzni resort u Poreču koji gradi Valamar

Restorani i barovi:

Restaurant Momenti – premium restoran koji nudi bogat izbor lokalnih i međunarodnih jela, uz bogat asortiman vrhunskih vina

Restoran Quattro Terre – buffet restoran sa show-cookingom prilagođen obiteljima, s velikim izborom istarskih specijaliteta i delicija

Restoran Blue – buffet restoran inspiriran Mediteranom, s naglaskom na svježe riblje delicije

Fine Dining restoran by Michelin star chef – vrhunsko gastronomsko iskustvo koje vodi Michelinov chef, uz degustacijske menije fokusirane na talijansku kuhinju, sljubljene s pomno odabranim vinima

Oliva Restoran – smješten uz bazene, nudi a la carte ručak sa specijalitetima s roštilja i laganim jelima

Sundance Restoran – inovativna jela koja spajaju mediteransku hranu s sushiom i tehnikama azijske kuhinje u živahnoj atmosferi uz plažu

La Pentola Trattoria Italiana – rustikalna trattoria koja spaja mediteranske okuse i talijansku kuhinju

Mezzino snack bar – smješten na plaži, nudi raznovrsna osvježavajuća pića, lokalno proizvedena craft piva i lagana jela

Deset tematskih barova – barovi nude ponešto za svaki ukus, od terasa uz plažu i degustacija šampanjca u Astellia Rooftop baru by Laurent Perrier do craft barova s prostorom za igru u kojima se i obitelj i djeca mogu opustiti i zabaviti