Police dopunskog osiguranja bolno poskupjele, provjerili smo što je u pozadini

U godinu dana premija dopunskog zdravstvenog osiguranja za stariju skupinu klijenata dvostruko je poskupjela kod Croatia osiguranja, a za FORBES Hrvatska iz te osiguravajuće kuće kažu da se usklađuju s rastom troškova participacija i zdravstvenih usluga. Ostatak tržišta nije reagirao tako dramatično

Novi cjenik ugovora za policu dopunskog zdravstvenog osiguranja koji je ovih dana stigao na adresu jedne osiguranice, donio je veoma neugodno povećanje cijene. Za istu uslugu koju je ugovorila prošle godine, ona bi od idućeg mjeseca Croatia osiguranju (CO) trebala plaćati sto posto veći iznos. Osiguravajuće društvo poziva se na rast cijena zdravstvenih usluga.

Zanimljivo, prema analizi ponuda na internetskoj stranici Kompare.hr, na kojoj se mogu usporediti cijene i ugovoriti osiguranje, čini se kako se nitko drugi nije odlučio na tako drastičnu korekciju. No, privatne osiguravajuće kuće od prošle jeseni najavljuju poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja kao usklađivanja s inflacijom koja je podigla cijene svega pa i zdravstvenih usluga.

U prvom valu su poskupljenja dopunskog osiguranja bila na razinama od 30 posto, a Hrvatski ured za osiguranje (HUO) tumačio je tada kako je to nužno. “Korekcija cijena osiguranja te njihovo usklađivanje s rastućim troškovima poslovanja i inflacijom nažalost je nužno, ali i opravdano”, poručivali su iz HUO koji predstavlja 26 privatnih osiguravateljskih kuća u Hrvatskoj.

Otad su cijene dopunskog ponovno usklađivane s porastom troškova zdravstvenih usluga.

Poskupljenje troška bolničkog liječenja, dnevne bolnice…

U dopisu iz CO-a osiguranici s početka našeg teksta navodi se kako su u posljednjih godinu dana višekratno porasle cijene zdravstvene zaštite, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) povećao je iznos participacije. Samim time, pojašnjavaju, značajno su se povećali i izdaci dopunskog zdravstvenog osiguranja. Kao primjer poskupljenja izdvojili su kako je trošak za dan bolničkog liječenja porastao 62 posto, a cijena dnevne bolnice i kirurških zahvata za 60 posto.

To su, naime, razlozi zašto bi njihova dosadašnja osiguranica odsad, umjesto mjesečne premije od 9,29 eura, trebala plaćati 18 eura mjesečno. Tim dvostruko većim izdvajanjem za dopunsko osiguranje ne dobiva nikakve dodatne beneficije, već će joj, obavještavaju je, kao i dosad, polica “u cijelosti pokrivati participaciju u troškovima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja”.

Kod drugih privatnih osiguravatelja, pokazuje usporedba, nude joj se trenutno novi ugovori za istu osnovnu uslugu po povoljnijim cijenama. Primjerice, u Merkuru bi se mogla osigurati za 8,63 eura mjesečno, u Triglavu za 9,22 eura, u Wieneru za 12,50, a u Allianzu za 13,50 eura. Naravno, tu je uvijek i nacionalno dopunsko osiguranje HZZO sa 9,29 eura mjesečno. Iako su i njima poskupjeli troškovi zdravstvene zaštite, nisu dramatično povećali cijene, barem ne zasad.

Uputili smo pitanja Croatia osiguranju iz kojeg su za FORBES Hrvatska odgovorili sljedeće:

“Cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja koje nude osigurateljna društva značajno ovisi o osnovicama za izračun cijena zdravstvenih usluga koje određuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a koje su u posljednjih godinu dana višekratno rasle. Osim toga, izmjenom Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, od 1.1.2024. godine povećani su iznosi participacije za većinu vrsta zdravstvene zaštite uslijed čega je minimalni iznos porastao za 33 posto, maksimalni iznos za 100 posto. Sve navedeno značajno je povećalo izdatke provođenja Dopunskog zdravstvenog osiguranja te je u cilju nastavka pružanja kvalitetne usluge djelomična korekcija cijena za neke skupine klijenata bila nužna, dok se drugim skupinama cijena nije mijenjala.”

Od siječnja ove godine izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju na snagu su stupila poskupljenja participacije za sve one koji nemaju dopunsko osiguranje. Najmanji iznos participacije poskupio je 33 posto, a maksimalni je udvostručen i sad iznosi 530,89 eura.

Deset godina života razlike, dvostruko viša premija

Privatni osiguravatelji nude različite premije osiguranja ovisno o životnoj dobi osiguranika. Iz razgovora s agenticom na Kompare.hr doznajemo kako se premije razlikuju ovisno o tome u kojem je desetljeću života osiguranik. Većina osiguravatelja ima razrede – na primjer, osiguranici do 30 godina, do 40, do 50, do 60 i tako dalje. Croatia osiguranje pak ima nešto razrađeniji sustav te se premijski razredi broje po pet godina. Osiguranici sa 40 i 45 godina nemaju istu ponudu. Tako se može dogoditi da najmlađi osiguranici imaju višestruko povoljniju policu od onih najstarijih.

Provjerom ponuda na samoj internetskoj stranici za usporedbu, vidi se da osiguranik mlađi od 45 godina u Croatia osiguranju može dobiti dopunsko osiguranje po samo 9 eura mjesečno, dok je korisniku od 55 godina premija oko 18 eura, a korisniku od 68 godina ona iznosi 22 eura.

Za sve njih HZZO pak nudi istu uslugu po 9,29 eura i zasad, kako su iz te institucije izjavljivali povodom izmjena Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, neće svoje cijene mijenjati.

Koliki je zbog povišenih cijena odljev osiguranika, odnosno koliko ih se prebacilo u HZZO, kakav je prosječan porast cijena i kako sve to utječe na tržište privatnih osiguranja pitali smo Hrvatski ured za osiguranje, no do zaključenja teksta njihov odgovor nije stigao.

Prema dostupnim informacijama, privatni osiguravatelji su u posljednjih godinu dana u tri navrata podizali cijene dopunskog osiguranja. Stoga oni kojima ovih dana istječu prošlogodišnje police mogu očekivati značajna povećanja cijena, neki, kao naša čitateljica i za sto posto.

Tako privatna zdravstvena osiguranja postaju sve skuplja i teže dostupna dijelu korisnicika, ali čini se istodobno kako programi dopunskog osiguranja između kojih s emože birati nikada nisu bili raznovrsniji. Prije nekoliko mjeseci i Croatia osiguranje koje se, čini se, praktički želi riješiti starijih korisnika, ponudilo je nove pakete dopunskog osiguranja koji uključuju i laboratorijske, specijalističke i sistematske preglede u privatnim poliklinikama.