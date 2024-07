Poljska bi Ukrajini mogla poslati sve svoje preostale avione MiG-29

Iz Poljske pristižu signali kako bi Ukrajini mogla dati svoje preostale borbene zrakoplove Mikojan MiG-29 i tako potencijalno ukrajinsku flotu tih aviona vratiti na punu snagu dok Kijev čeka da iz Europe stignu F-16 i Mirage 2000.

Ipak, ti avioni nisu najhitniji prioritet ukrajinskih zračnih snaga. Ono što im je ipak najpotrebnije je protuzračna obrana kojom bi zaštitili avione koje već imaju na raspolaganju. Isporuka novih aviona bez nove protuzračne obrane mogla bi rezultirati uništavanjem zrakoplova prije nego uopće stignu uzletjeti na misije.

Tema supersoničnih MiG-ova pojavila se tijekom potpisivanja sigurnosnog sporazuma između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i poljskog premijera Donalda Tuska u srijedu u Varšavi.

Tusk je tom priliokm rekao kako bi bio voljan Ukrajini dati preostale poljske MiG-ove – njih oko 15 – ali samo ako poljski NATO saveznici pošalju borbene avione koji bi patrolirali poljskim zračnim prostorom dok zračne snage ne nabave zamjenu za donirane zrakoplove. “Ne možemo jednostavno odmah dati MiG-ove jer oni trenutno izvršavaju dužnosti patroliranja u zraku,” rekao je Tusk.

To ne bi trebao biti problem. NATO rutinski premješta borbene eskadrile iz svojih većih članica – SAD-a, Britanije, Francuske i Njemačke – kako bi patrolirale nebom nad manjim članicama. Estonija, Latvija i Litva ni nemaju vlastite borbene zrakoplove već njihovim nebom patroliraju saveznički avioni.

Poljaci će, očekuje se, s vremenom zaista poslati svoje MiG-ove. Potreba za njima je jasna: Ukrajinci gube borbene zrakoplove neodrživom brzinom. U samo tri dana prošlog tjedna, ruski dronovi su patrolirali nad ukrajinskim zračnim bazama i pronalazili mete za balističke rakete Iskander. Ukrajinske zračne snage u tim su napadima izgubile najmanje tri vrijedna borbena aviona, među kojima je bio i jedan MiG-29.

Nejasno je koliko MiG-ova je Ukrajincima ostalo. Kijevske zračne snage u rat su ušle s oko pedeset MiG-ova, što je gotovo polovica njihove aktivne flote borbenih aviona.

Rat nije štedio brigade s MiG-ovima. U 28 mjeseci žestokih borbi, izgubili su najmanje 28 aviona MiG-29: tu brojku potvrdili su analitičari. Poljska i Slovačka donirale su 27 zamjenskih MiG-ova, ali neki od njih nisu bili sposobni za let i njihova jedina korist bila je u rezervnim dijelovima.

Još desetak poljskih MiG-ova povratilo bi ukrajinsku flotu, možda ju čak i povećalo, i kupilo dragocjeno vrijeme prije dolaska novih aviona F-16 i Mirage 2000 koji se očekuju u narednih godinu dana. Štoviše, prvi avioni F-16 trebali bi u Ukrajinu stići svakog dana.

Ipak, postoji rizik da novi ukrajinski MiG-ovi nikada neće dobiti priliku uzletjeti. Iskorištavajući rupe u ukrajinskoj protuzračnoj obrani, Rusi šalju dronove nad ukrajinske piste i napadaju ih Iskanderima.

Zato je Ukrajini protuzračna obrana mnogo potrebniha od dodatnih aviona. Svom srećom, njeni saveznici to znaju. Protuzračna obrana za Ukrajinu bit će na vrhu popisa prioriteta na ovotjednom sastanku NATO lidera u Washingtonu.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Poland’s Last Few MiG-29s Could Go To War In Ukraine

(Prevela: Nataša Belančić)