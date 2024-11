Trump je 2016. osigurao tajnu pozajmicu jer mu je nakon izbora ponestalo novca

Republikanski kandidat i bivši američki predsjednik Donald Trump odnio je premoćnu pobjedu na predsjedničkim izborima u SAD-u, no još uvijek na svjetlo dana izlaze tajne iz njegovog prvog mandata. Jedna od njih je i činjenica da je u vrijeme kada je prvi put izabran za predsjednika dobio – tajni zajam.

Posljednji put kada je Donald Trump pobijedio na izborima, imao je problema s nedostatkom novca. To ga je prisililo na neočekivanu pozajmicu. Dug je prikrio izostavivši ga iz svojih financijskih izvješća. Navodno ga je otplatio brzo, koristeći prihode od prodaje kćerinog stana ženi povezanoj s kineskom vladom.

Forbes je godinama skrivanu pozajmicu otkrio analizirajući dokumente i svjedočanstva s nedavnog suđenja bivšem predsjedniku za prijevaru. Tijekom suđenja o pozajmici se govorilo toliko malo da je bilo jednostavno previdjeti što se zapravo dogodilo.

Pozadina priče

Prije nego je ušao u predsjedničku utrku 2015. godine, Trump je imao i više no dovoljno gotovine. Sredinom 2013. u svojoj je bilanci naveo 339 milijuna dolara likvidnih sredstava. Nastavio je zarađivati novac, ali je mnogo više trošio. Više od 350 milijuna dolara uložio je u izgradnju nekretnina, a još 66 milijuna dolara potrošio je na predsjedničku kampanju. Nekoliko dana nakon pobjede obvezao se na još jedan veliki trošak, pristavši na nagodbu od 25 milijuna dolara u tužbi protiv njegovog Trump University.

Postojao je jedan problem: nakon što je potrošio toliki novac, Trump više nije mogao jednostavno platiti 25 milijuna dolara. Sporazumi s bankom Deutsche Bank, glavnim zajmodavcem u to vrijeme, zahtijevali su da Trump ima 50 milijuna likvidnih sredstava, od čega 20 milijuna na računu banke, dok je gradio nekretnine u Miamiju i Washingtonu. Plaćanje 25 milijuna dolara navodno bi Trumpovu ukupnu gotovinu spustilo ispod tog praga.

Izabrani predsjednik počeo je tražiti načine kako doći do novca. Krajem studenog 2016., nekih 10 dana nakon objave vijesti o nagodbi, prodao je rezidencijalno zemljište u Kaliforniji novoosnovanoj, anonimnoj kompaniji za 1,5 milijuna dolara. Nekoliko tjedana kasnije potpisao je ugovor za prodaju stana u zgradi Trump Park Avenue za 15,9 milijuna dolara.

Tablica troškova

Prije izvršenja ove druge prodaje, Trumpov dugogodišnji šef za financije Allen Weisselberg kreirao je Excel datoteku koja je pratila Trumpovu likvidnost, stoji u svjedočenjima sa suda. Taj dokument, kasnije objavljen na sudu, pokazuje kako je Trump imao oko 60 milijuna dolara u gotovini i drugim, relativno likvidnim investicijama. Od toga je 20 milijuna bilo na računu Deutsche Banka, još 6 milijuna u drugim ograničenim računima, gotovo 20 milijuna u investicijama u hedge fondove, 13 milijuna u računima financijskih tržišta i oko 3 milijuna dolara na tekućim računima.

Kako bi platio nagodbu od 25 milijuna dolara, Trump je, prema Weisselbergovoj tablici, rezervirao 3 milijuna dolara iz gotovinskih računa, 7 milijuna iz investicija u hedge fondove, još 3 milijuna iz biznisa i 12 milijuna od zajmodavca naziva Ladder Capital. Matematika nije išla glatko: Ako novac od prodaje stana na adresi Park Avenue ne sjedne brzo, Trumpova sredstava mogla bi pasti ispod 50 milijuna dolara, čime je riskirao kršenje sporazuma s Deutsche Bankom.

Veze s Kinom?

I zaista, prodaja stana se oduljila. Iako je vlasnik stana bio Donald Trump, njegova kći Ivanka Trump ga je unajmljivala prije nego što je sa suprugom Jaredom Kushnerom preselila u Washington. Transakcija je napokon dovršena u veljači 2017. i stan je prebačen Angeli Chen, čelnici tvrtke Global Alliance Associates. Ta tvrtka pomagala je američkim kompanijama proširiti se u Kinu i hvalila se svojim vezama s “najvišim vladinim dužnosnicima.”

Trumpova tvrtka Trump Organization na kraju je dogovorila zajam od 25 milijuna dolara od tvrtke Ladder Capital, rekao je zaposlenik koji je na dogovoru radio. Bio je to Jack Weisselberg, sin Allena Weisselberga. “Čekali su da se prodaju dva stana u drugoj zgradi i mislili su da mogu dovršiti prodaju na vrijeme. Kad su shvatili da to možda neće uspjeti, kontaktirali su nas,” objasnio je Jack na sudu prošle godine. “Znali su da će se stanovi prodati brzo i trebao im je kratkoročni zajam da premoste to razdoblje.”

Upitan o Trumpovoj financijskoj situaciji u to vrijeme, Jack je priznao da je bilo problema s likvidnošću. “Koliko smo shvatili, imali su obveze prema drugom zajmodavcu koje su ograničavale iznos gotovine kojemu su mogli pristupiti,” svjedočio je Weisselberg. “Morali su održavati uvjet likvidnosti i najvažnije je bilo to postići, kao i prodati te dvije stambene jedinice.”

‘Ne sjećam se’

Tijekom ispitivanja o tom zajmu tijekom suđenja, Allen Weisselberg bio je odlučan da izbjegne objašnjavanje detalja. “Jesam li se ikada brinuo da bismo mogli prekršiti uvjete o likvidnosti? Iskreno, moguće je,” rekao je. “Moguće je. Ne sjećam se točno jesam li ili nisam, ali moguće je. Ne sjećam se.” Upitan sjeća li se kratkoročnog zajma od Ladder Capitala, Weisselberg je odgovorio: “Sjećam se da je bio period kada smo prodavali stanove. Ne znam koja je to bila godina. Kada kažete 2017., moguće je. Ne sjećam se godine. Je li bilo strahova oko likvidnosti? Moguće je.”

I nije jedini koji nije želio previše otkrivati o toj epizodi. Isti pristup imao je i sam Donald Trump. Financijska izvješća koja je podnio kao predsjednik navode više od deset drugih zajmova, ali ne spominju kratkoročni zajam Ladder Capitala. Izvješće iz 2017. ne spominje ni dug prema Michaelu Cohenu. Cohenu je Trump morao vratiti novac kojeg je ovaj platio porno zvijezdi tijekom kampanje 2016. godine.

Novi mandat – i nove financijske prijetnje

Trump više ne može imati pravnih problema jer nije prijavio zajam Ladder Capitala – zastara za takve slučajeve nastupa nakon samo pet godina.

Gotovo osam godina nakon što se sve ovo dogodilo, Trump – čiji predstavnici nisu odgovorili na upite za komentar – ponovno je predsjednik, a ponovno mu prijete problemi s likvidnošću. Čekaju ga pravne obveze u iznosu od oko 575 milijuna dolara, nakon što je izgubio na tri suđenja, uključujući i ono za prijevaru. Žalba je u procesu, a na računima novi/stari predsjednik trenutno ima 410 milijuna dolara u gotovini. Ako još jednom bude morao brzo pronaći novac, teoretski bi mogao prodati dionice svoje nove tvrtke za društvene medije – ili ponovno naći tajni zajam.

Autor originalnog članka: Dan Alexander, Forbes

Link: Short On Cash After 2016 Election, Trump Secured Secret Loan

(Prevela: Nataša Belančić)