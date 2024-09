Porezni stručnjak u lovu na 400 milijuna eura PDV-a koje bi država trebala vratiti vjerovnicima Agrokora

Hrvoje Zgombić procjenjuje da vjerovnici propalog Agrokora imaju pravo na povrat oko 400 milijuna eura PDV-a i na čelu je tvrtke koja ih želi okupiti i krenuti u borbu za taj novac.

Porezni stručnjak Hrvoje Zgombić pokrenuo je projekt “Povrat PDV-a u insolvencijskim postupcima” kroz koji želi potaknuti tvrtke da od države traže povrat plaćenog poreza na račune koje nikada nisu uspjeli naplatiti.

Naime velike tvrtke moraju platiti porez na dodanu vrijednost nakon što ispostave račun, bez obzira na to jesu li ga zaista naplatile ili nisu.

Ako tvrtka koja je kupac završi u stečaju, predstečaju ili u postupku izvanredne uprave, kao što je to bilo u slučaju Agrokora, vjerovnik, odnosno tvrtka kojoj nije plaćen ispostavljeni račun, ima zakonsko pravo tražiti povrat PDV-a.

Zastara za povrat PDV-a za slučaj agrokor nastupa krajem godine

Zgombić za FORBES Hrvatska kaže da je u zadnjih 30 godina otvoreno ili zatvoreno na tisuće predstečajnih ili stečajnih postupaka i da za svaki od njih postoji drugačiji okvir u kojem se mogao ili može tražiti povrat PDV-a.

“Ako vjerovnik insolvencijskog dužnika ima nenaplaćenu fakturu koju je prijavio u insolvencijskom postupku u iznosu od 125 tisuća kuna – govorimo u kunama jer Projekt obuhvaća tražbine do kraja 2023. godine – u iznosu fakture sadržan je PDV u iznosu od 25 tisuća kuna. Ako se vjerovnik po zaključenju insolvencijskog postupka namiri 10 posto, dakle 12.500 kuna, u toj svoti namirenja nalazi se i 2.500 kuna PDV-a. Ostatak iznosa nenamirenog PDV-a od 22.500 kuna vjerovnik u okvirima rokova zastare može potraživati od države”, pojašnjava.

Što se tiče konkretno Agrokora, odnosno postupka izvanredne uprave, kaže da je specifičnost u tome što se radi o jednokratnom postupku koji je pravomoćno zaključen 2018. godine.

“Zastara prava potraživanja povrata PDV-a od države za potraživanja prijavljena i utvrđena u postupku Izvanredne uprave nastupa istekom 2024. godine. Ostao je vrlo kratak rok za pripremu zahtjeva za povrat PDV-a u tom postupku”, pojašnjava Zgombić.

Radi se o iznosu od oko 400 milijuna eura

Dodaje i da iako su postoci namirenja tražbina u jednom insolvencijskom postupku niski, kaže da se iznos PDV-a sadržan u tražbinama može se namiriti u cijelosti. Prema njegovoj procjeni, kada je u pitanju Agrokor, radi se o stotinama milijuna eura.

“Na dan 31. prosinca 2024. mislim da ima oko 2 milijarde eura takvih potraživanja, što znači da ta potraživanja, ako računamo PDV po općoj stopi od 25 posto, u sebi sadrže oko 400 milijuna eura PDV-a”, kaže Zgombić.

Vjerovnici su u malom postotku do sada tražili povrat PDV-a u insolvencijskim postupcima, jer – iako su propisi to omogućavali – uvjeti su bili takvi da se to bilo teško realizirati u praksi.

“Prema mom iskustvu, vrlo mali broj vjerovnika u nekom insolvencijskom postupku tražio je povrat PDV-a sadržanog u nanamirenom dijelu tražbina u tom postupku”, kaže.

Glavobolja za ministra financija

Inače, Zgombić je direktor tvrtke Panonia Solutions, koja je nositelj projekta i koja želi okupiti zainteresirane poduzetnike koji imaju pravo na povrat PDV-a iz insolvencijskog postupka. Potencijalnim klijentima nude dva modela suradnje – ili neku vrstu zastupanja, ili preuzimanje potraživanja PDV-a putem cesije.



Ako uspiju u svom naumu da država vrati 400 milijuna eura iz slučaja Agrokor, bit će to nova glavobolja za ministra financija Marka Primorca, koji već sada ima problema s prenapregnutim proračunom, nakon snažnog povećanja plaća u javnom sektoru.