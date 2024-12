Poslodavci u 2024. godini tražili manje sezonskih radnika nego prije, najtraženiji su bili konobari

Hrvatska se prezentira kao turistička destinacija, čiji prihodi se povećaju tijekom ljetne i zimske sezone. Tijekom ljeta, mediji su puni izjava radnika koji bi veće plaće i poslodavaca koji se žale na radnike. Statistika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pak, kaže da su ove godine poslodavci tražili manje radnika.

Hrvatska je ovoj turističkoj sezoni imala ukupno 110 tisuća gostiju više nego prošlog ljeta, odnosno u cijeloj godini imali smo oko 4 posto više dolazaka nego lani. U kolovozu su iz Ministarstva turizma izvijestili da smo u tri mjeseca ljeta ostvarili preko 5,4 milijardi eura u fiskaliziranim računima, što je 11,5 posto više nego lani uz 5 posto više računa. No unatoč tome, potražnja za radnicima je bila manja nego prošle godine. ”Od siječnja do studenog 2024. godine, ukupan broj traženih radnika na sezonskim poslovima iznosio je 18.942 te se, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, njihov broj smanjio za 13,7 posto”, kažu iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Najtraženiji su bili konobari, koji zastupaju 14,6 posto broja od ukupnog broja traženih radnika na sezonskim poslovima. Nakon njih su sobari, čistači i kuhari.

Animatori sve traženiji

Turistički animatori se traže preko ljeta, ali i zimi, kad su Djed Mraz i vilenjaci na svakom koraku. Za to se većinski uzimaju turistički animatori. ”Zanimanje turističkog animatora nalazi se na 10. mjestu najtraženijih sezonskih radnika, s udjelom od 3,9 posto odnosno 745 radnika u prvih jedanaest mjeseci. U posljednje tri godine, potražnja za radnicima ovog zanimanja je u kontinuiranom porastu, a vrhunac doseže tijekom razdoblja od prosinca do veljače.”, odgovorili su Forbesu na upit iz HZZ-a. Kažu i da je to rezultat specifičnosti turističke sezone. ”Adventsko razdoblje: Hrvatska je postala popularna destinacija za adventski turizam, posebno gradovi poput Zagreba, Splita, Dubrovnika i Opatije. Božićni i novogodišnji programi: hoteli, ski-centri, resorti često organiziraju posebne programe za blagdane gdje su uključeni i animatori. Tu su i zimski turizam, ali i priprema za ljetnu sezonu: poslodavci često traže radnike kako bi ih obučili i pripremili za intenzivniji rad u ljetnim mjesecima”, pojašnjavaju.