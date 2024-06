Povijesni trenutak za Amazon. Vrijednost tvrtke po prvi put u povijesti premašila 2 bilijuna dolara

Amazon je po prvi put u svojoj povijesti dosegao tržišnu kapitalizaciju od više od 2 bilijuna eura i tako postao jedna od tek šačice kompanija na svijetu kojoj je to pošlo za rukom, a sve zahvaljujući nedavnom rastu dionica izazvanom AI tehnologijom.

Tržišna kapitalizacija Amazona rano poslijepodne u srijedu premašila je 2 bilijuna dolara, a dionice tvrtke porasle su za 3,5 posto na rekordnu cijenu od 193 dolara. Tako se ovaj gigant internetske trgovine pridružio Microsoftu, Nvidiji, Appleu i Alphabetu, jedinim burzovnim kompanijama koje su vrijedne 2 bilijuna dolara ili više.

Rastu cijena dionica pomogao je skroman porast tech tvrtki – Nasdaq je porastao za oko 0,3 posto – kao i optimistična poruka analitičara banke Bank of America koji su povećali svoju prognozu rasta cijena dionica Amazona s 210 do 220 dolara, sugerirajući dodatni rast od 12 posto i dosizanje tržišne kapitalizacije od 2,3 bilijuna dolara.

Jeff Bezos, osnivač i predsjednik odbora Amazona, u sijredu se obogatio više no bilo tko drugi na svijetu – njegovo bogatstvo samo u jedan dan poraslo je, prema računici Forbesa, za oko 6 milijardi dolara. Bezos je tako s 209 milijardi dolara drugi najbogatiji čovjek svijeta, iza Elona Muska (219,2 milijarde dolara). Bezos je vlasnik oko 10 posto udjela u Amazonu, a danas je za 35 milijardi dolara bogatiji nego krajem 2023. godine.

Dionice Amazona porasle su za čak 27 posto u proteklih 12 mjeseci i nevjerojatnih 130 posto od početka prošle godine. Tvrtka, koju sada vodi izvršni direktor Andy Jassy, nedavno je zabilježila najprofitabilnije prvo tromjesečje u svojoj povijesti: neto dobit od 10,4 milijarde dolara veliki je napredak u odnosu na gubitak od 3,8 milijarde iz prvog kvartala 2022. godine i dobit od 3,2 milijarde iz prošlogodišnjeg prvog tromjesečja.

Tržišna vrijednost tvrtke ove je godine porasla za više od 400 milijardi dolara, no Microsoft i Apple rasli su još više: svaka po 500 milijardi dolara, dok je vrijednost Nvidije porasla za nevjerojatnih 1,3 bilijuna dolara.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Amazon Is A $2Trillion Company For First Time Ever

(Prevela: Nataša Belančić)