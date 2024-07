Predstavljen Teslin novi Model 3 većeg dosega. Carine podigle cijene u Europi

Teslin Model 3 dobio je još jednu verziju – onu s većim dosegom i pogonom na zadnje kotače. Kako se taj automobil proizvodi u Kini, na njega utječu i nove carine.

Tesla je u četvrtak predstavila novu verziju Modela 3 s pogonom na zadnje kotače i većim dosegom. Za sada je ta verzija automobila dostupna samo u SAD-u i Portoriku. Od ranije su na tržištu još tri verzije: s pogonom na zadnje kotače, s većim dosegom i pogonom na sva četiri kotača te s pogonom na sva četiri kotača i odličnim performansama.

Web stranica tvrtke otkriva kako je cijena nove verzije u Americi 42.490 dolara. Kod kupnje novih električnih vozila, američki kupci mogu uštedjeti dodatnih 7500 dolara za koje im se umanjuje godišnji iznos poreza.

U Hrvatskoj kao ni drugim državama Europe nova verzija trojke još nije u ponudi. Cijene Modela 3 kreću se od 43.490 do 57.490 eura.

Model 3 Long Range RWD now available in the US & 🇵🇷



Maximum range & more affordable – starts at $34,990 after $7,500 federal tax credit



Specs below:

– 363 mile range (EPA est. w/ 18" Photon wheels)

– 0-60 in 4.9 secs

– 125 mph top speedhttps://t.co/TIVZsO3yNq