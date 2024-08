Proizvođač jahte koja je potonula kod Sicilije tvrdi da je bila – nepotopiva

Superjahta Bayesian potonula je nedavno nakon oluje koja ju je zahvatila uz sicilijansku obalu. Istraga treba utvrditi tko je kriv za njezino potonoće. Proizvođač tvrdi da su takve jedrilice nepotopive i time sugerira da je posada napravila propuste.

Giovanni Costantino, izvršni direktor grupacije The Italian Sea Group, rekao je za Sky News kako su jahte poput Bayesiana koji je potonuo kod Sicilije nepotopive.

Forbes Hrvatska već je izvještavao o toj tragediji u kojoj je ta superjahta duga 56 metara potonula, dok je njezin jarbol visok čak 72 metra slomljen. Pri tome je poginulo sedam od 22 ljudi koji su bili na brodu. Među poginulima su bila i poznata imena: britanski tehnološki poduzetnik Mike Lynch i njegova kći Hannah, predsjednik Morgan Stanley Internetionala Jonathan Bloomer i njujorški odvjetnik Christopher Morvillo.

Costantinove izjave nisu iznenađenje, kad se zna da je The Italian Sea Group vlasnik tvrtke Perini koja je izgradila navedenu jahtu. Ako se u istrazi pokaže da je odgovornost za potonuće njihova, oni mogu biti optuženici. On tvrdi kako u dizajnu i konstrukciji Bayesiana nije bilo nikakvih grešaka te je riječ o brodovima koji su najsigurniji u svakom smislu. Dodao je kako ih struktura i kobilica čine nepotopivim tijelima. Od ranije je poznato i kako je jedrilica prethodnih godina prošla brojne oluje bez ikakvih posljedica.

Kobilica je bila podignuta

Doduše, preduvjet za to je da more ne uđe u brod. BBC navodi kako su istražitelji pronašli kako je Bayesian pronađen na dnu s podignutom kobilicom. Za neupućene, riječ je o elementu brodske konstrukcije na dnu brodskog trupa, često najtežem pri dnu. On kod jedrilica sprječava bočno zanošenje od vjetra. Kod nekih modela poput Bayesiana kobilice se mogu podići kako bi brod mogao doći negdje gdje mu gaz inače ne bi dopuštao. Bayesianova kobilica duga je čak 10 metara, a dubina na koju je potonuo 50 metara.

U izjavi za BBC Costantino kaže kako je neki od otvora na brodu vjerojatno ostao otvoren, pa je kroz njih ušlo more. Te dvije okolnosti – otvorena vrata ili drugi otvor (hatch) i podignuta kobilica brod čine puno ranjivijim. Dodatni problem je i što je brod u trenutku jakog nevremena bio usidren. U početku se u kontekstu potonuća spominjala pijavica, no BBC je naveo kako se nije radilo o pijavici, nego o pojavi koja se zove downburst. Hrvatski prijevod za taj meteorološki pojam je propad.

Talijanski istražitelji nedavno su sazvali prvu pressicu, no na njoj su otkrili tek manji dio informacija jer im treba vremena za daljnju istragu. Kapetan James Cutfield, 51-godišnjak iz Novog Zelanda kao i ostali članovi posade neće morati ostati u Italiji, no dužni su biti dostupni istražiteljima.