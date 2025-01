Promjene u slovenskom portfelju Pavla Vujnovca: Trgovac plinom mijenja vlasnika

Pavao Vujnovac je svoje slovensko poduzeće PPD Energija, koje između ostalog opskrbljuje plinom poslovne korisnike, prenio pod okrilje energetske divizije Enna Next.

Hrvatska energetska tvrtka Enna Next u vlasništvu Pavla Vujnovca u prosincu je od tvrtke PPD Global SA, koja je također u Vujnovčevom vlasništvu, preuzela slovensko poduzeće za trgovinu prirodnim plinom PPD Energija. Time Vujnovac konsolidira energetske tvrtke kod nas, a Enna Next – kako navode u tvrtki – jača usluge opskrbe plinom.

Enna Next dio je grupe Energia Naturalis (Enna) u vlasništvu Pavla Vujnovca, koji je ujedno i većinski vlasnik Fortenove, a time i Mercatora. Do pretprošle godine, u grupu je spadala i korporacija PPD, specijalizirana za trgovinu plinom, no Vujnovac ju je izdvojio. Sada, očigledno, pojedine tvrtke plinskog diva Enna ponovno preuzima pod okrilje energetske divizije Enna Next. Jedan od takvih primjera je slovenska PPD Energija, osnovana 2013. godine.

Kako je već prošle godine objavljeno, grupa Enna, kojom upravlja Boštjan Napast, ima velike ambicije na tržištu električne energije i prirodnog plina u Sloveniji.

Prošle godine je hrvatska Enna Next osnovala novo poduzeće istog imena u Sloveniji, ali su vlasnici očigledno kasnije odlučili za drugačiji pristup. Sada službeni registri pokazuju da je Enna Next preuzela PPD Energiju i preimenovala je u Enna Next.

Novi menadžment za slovensko tržište

Uz promjenu vlasnika i imena, PPD Energija je dobila i novo vodstvo. Direktorima Marijeti Majer i Mohoru Vrhovniku, koji dolaze iz prošle godine osnovane Enna Next, pridružio se i Jošt Štrukelj, nekadašnji vodeći čovjek tvrtke za trgovinu električnom energijom Suncontract.

Iz tvrtke naglašavaju da ove promjene neće utjecati na poslovanje, postojeće ugovore ni poslovne partnere.

Prošle godine osnovana tvrtka Enna Next u međuvremenu je preimenovana u Enna Power, čija je djelatnost opskrba i trgovina energijom, a direktor je Zvonimir Novak s prebivalištem u Hrvatskoj.

PPD Energija je vrlo mali igrač na slovenskom tržištu plina, koje dominiraju Petrol i njegova podružnica Geoplin, Energetika Ljubljana te Gen-I.

Tijekom 2022. godine, obilježene energetskom krizom i visokim cijenama plina, PPD Energija ostvarila je 18 milijuna eura prihoda i 77 tisuća eura dobiti. Pretprošle godine prihodi su pali na 2,2 milijuna eura uz čistu dobit od 50 tisuća eura, dok podaci za prošlu godinu još nisu poznati.

U Sloveniji će se Enna Next, prema priopćenju tvrtke, fokusirati na “pouzdanu i konkurentnu opskrbu te otkup električne energije i plina, energetske usluge koje uključuju baterijske sustave i solarne elektrane, napredne usluge upravljanja energijom te virtualne elektrane”. Cilj je podržati slovenska poduzeća u zelenoj tranziciji i povećanju energetske učinkovitosti.

Ambiciozne najave

“Svjesni smo da je slovensko energetsko tržište vrlo razvijeno, ali vjerujemo da možemo poduzećima ponuditi energetska rješenja koja im donose dodatnu vrijednost. Mislim pritom na pouzdanu i prilagodljivu opskrbu i otkup električne energije te plina, što omogućujemo zahvaljujući vlastitim proizvodnim kapacitetima, iskusnom trgovačkom timu, stalnom pristupu ukapljenom prirodnom plinu i stabilnoj financijskoj podršci grupe Enna,” izjavio je direktor Mohor Vrhovnik.

Marijeta Majer je dodala kako ciljaju i na velika i na manja poduzeća.”Usluge koje nudimo na slovenskom tržištu namijenjene su industrijskim poduzećima, turističkim i komercijalnim društvima, proizvođačima energije i javnom sektoru.”, izjavila je Majer, kako prenosi Forbes Slovenija.

Matična hrvatska tvrtka Enna Next je u jesen najavila velika ulaganja u regiji: 240 milijuna eura u geotermalnu energiju, 330 milijuna u solarne parkove, 40 milijuna eura u baterijske sustave za pohranu energije, te 25 milijuna eura u projekte energetske učinkovitost, ali nije poznata struktura ulaganja po pojedinim zemljama regije.