Rast streaming platformi prošle godine se prepolovio – ali preplatnici se vraćaju

Prošla godina bila je najgora za pretplatničke streaming servise od pandemije, otkriva izvješće Antenna Researcha objavljeno u utorak. Rast je pao za oko 50 posto, a zabilježen je i najveći broj gašenja pretplata u posljednjih pet godina.

Ukupan broj pretplata na sve streaming servise, uključujući Netflix, Hulu, Paramount+ i Max, 2023. je godine narastao na 242,9 milijuna: tijekom godine servisi su ukupno dobili 164,7 novih pretplatnika.

Ipak, industrija je zabilježila najsporiju stopu rasta – samo 10,1 posto – još od prije početka pandemije. Godine 2022., stopa rasta iznosila je 21,6 posto.

Došlo je i do nevjerojatnih 140,5 milijuna slučajeva gašenja pretplate. To je najveći pad broja pretplatnika u posljednjih pet godina, a u usporedbi s 2022., svje pretplate ugasilo je 36 milijuna ljudi više.

Ipak, izvješće također sugerira kako se veliki broj pretplatnika koji su ugasili svoje račune ipak nekoliko mjeseci kasnije vraća servisima: oko 25 posto pretplatnika obnovilo je svoje račune unutar tri mjeseca, a 40 posto u godinu dana.

Ukupno ovi pretplatnici čine 30 posto 242,9 milijuna novih pretplatnika.

Najveća stopa ponovnog aktiviranja pretplate, od 37,2 posto u godinu dana, zabilježena je na servisu Apple TV+, dok je Netflixova stopa ponovne aktivacije pala na samo 26 posto.

Slabi rezultati streaming industrije za 2023. godinu možda su signal šireg usporenja rasta usluga čija popularnost je procvjetala tijekom pandemije. U posljednih pet godina pokrenut je Apple TV+ (2019.), Peacock (2020.), Discovery+ (2021.), a Paramount+ se rebrendirao iz CBS All Access iste godine. Rast novih platformi smanjio je udio pretplatnika na starijim streaming uslugama. Netflix je nekoć bio daleki predvodnik po udjelu pretplata u industriji – činio je oko 48 posto ukupnih pretplata 2019. godine, no sada čini samo 29 posto svih pretplata. Hulu, koji je nekoć imao 29 posto svih pretplata, sada čini oko 14 posto.

Industrija je 2023. godine zabilježila 24,2 milijuna neto pretplatnika, ako se uzme u obzir šokantan broj gašenja pretplata. To je najgori rezultat od najmanje 2019.: neto broj pretplatnika 2020. se povećao za 28,7 milijuna, 45,5 milijuna 2021. godine i 41,2 milijuna 2022. godine.

Istraživanje Antenna Researcha pokazuje kako oko 39 posto pretplatnika svoje računa ima manje od godinu dana. Taj broj raste na 45 posto ako iz jednadžbe uklonimo Netflix, koji još uvijek ima najveći ukupan broj pretplata u industriji. Još više iznenađuje kako oko 51 posto pretplatnika račune ima samo tri mjeseca. To bi za pružatelje usluga mogle biti loše vijesti, budući da istraživanja pokazuju da će upravo takvi pretplatnici najvjerojatnije ugasiti svoje račune.

Autor originalnog članka: Zachary Folk, Forbes

Link: Streaming Services Growth Halved In 2023 – But Customers Still Return After Canceling Subscriptions

(Prevela: Nataša Belančić)