Rat kliznim bombama se zaoštrava: Ukrajinci imaju dovoljno mlažnjaka – ali ni približno dovoljno bombi

Ruski avioni svakog mjeseca bacaju 3000 kliznih bombi. Ukrajinski zrakoplovi bace samo nekoliko stotina, naglašava u svojoj analizi novinar Forbesa David Axe.

Ruske zračne snage bacaju čak 3000 kliznih bombi na ukrajinske trupe i civile svakog mjeseca. Domet satelitski navođenih bombi je čak 65 kilometara, što znači da ruski lovci-bombarderi – Suhoj Su-30, Su-34 i Su-35 – mogu ispaljivati ​​svoje bombe izvan dosega svih osim najboljih i najrjeđih ukrajinskih zračnih obrana.

Klizne bombe KAB od 500 i 1000 kilograma su “čudesno oružje” za Ruse, primijetila je ukrajinska grupa za analizu Deep State. A Ukrajinci “praktički nemaju protumjere”.

Možda se ukrajinske snage ne mogu obraniti od ruskih klizećih bombi. Ali oni mogu uzvratiti udarac – vlastitim kliznim bombama.

U tu svrhu, ukrajinske zračne snage transformiraju svojih 40 ili 50 preživjelih lovaca Mikoyan MiG-29, a moguće i desetke preostalih lovaca Sukhoi Su-27, u bombardere s preciznim kliznim bombama — naoružavajući ih bombama malog promjera (SDB) američke proizvodnje koje vise na improviziranim pilonima.

To je važan razvoj budući da malene ukrajinske zračne snage – jedva stotinjak bivših sovjetskih zrakoplova u nekolicini brigada – nastoje parirati razornoj kampanji jedriličarskog bombardiranja mnogo većih ruskih zračnih snaga, koje raspolažu stotinama Su-30, Su -34 i Su-35 koji nose četiri ili čak šest KAB bombi u svakoj misiji.

“Ovo je fantastična vijest”, napisao je Joni Askola, finski analitičar. Loša vijest je da Ukrajina vjerojatno ne može nabaviti ni približno dovoljno SDB-ova ili drugog streljiva da bi zadržala svoje MiG-ove i Suhoje zauzete gliserskim bombardiranjem Rusa.

Nitko izvan Pentagona i ukrajinskih zračnih snaga nije znao da Ukrajinci imaju SDB-ove od 130 kilograma koje imaju domet 111 kilometara pod satelitskim navođenjem na sklapajućim krilima (pop-out wings) — sve dok se krajem prošlog mjeseca na internetu nisu pojavile fotografije koje prikazuju MiG-29 sa šest malih bombi pod svojim krilima.

Ukrajinski MiG-ovi već su bili sposobni nositi klizno streljivo. Prošle su godine američki, francuski i ukrajinski tehničari radili zajedno na naoružanju ukrajinskih MiG-ova 29 i Su-27 kliznim bombama američke proizvodnje Joint Direct Attack Munition – Extended Range i kliznim bombama Armement Air-Sol Modulaire francuske proizvodnje. I JDAM-ER i AASM teže oko 225 kilograma.

Prednost SDB-a je što je manji i može se pohvaliti većim dometom od JDAM-ER-a i AASM-a, od kojih oba imaju domet oko 65 kilometara u najboljim uvjetima. Jedan MiG ili Suhoj naoružan SDS-om mogao bi pogoditi šest ciljeva u jednom naletu, i to s veće udaljenosti — čime bi se smanjio rizik od ruske protuzračne obrane.

Kako riješiti nedostatak bombi?

Jednako važno, SDB košta samo 40.000 dolara po bombi. To je otprilike ista cijena kao JDAM-ER, ali petina cijene AASM-a. Budući da je američka politika izravne zamjene bilo kojeg streljiva koje prebaci u Ukrajinu iz vlastitih zaliha, a čak ni proračuni SAD-a nisu neograničeni, niska cijena SDB-ova trebala bi se pretvoriti u veće pošiljke bombi za Ukrajinu.

“Svaka dodatna ponuda je jako cijenjena”, napisao je Askola.

Očito je, prema tempu ruskih napada, da ruska industrija može proizvesti oko 3000 kompleta kliznih bombi svaki mjesec. Potrebno je samo nekoliko desetaka Suhoja, od kojih svaki baca dva ili četiri KAB-a svaki drugi dan tijekom mjesec dana, da se potroši svih 3000 bombi.

Ukrajinske zračne snage trebale bi imati dovoljno zrakoplova kako bi mogle pratiti tempo ruske bombardiranja. A kada Ukrajinci ovog ljeta dobiju svojih 85 bivših europskih lovaca Lockheed Martin F-16, trebali bi imati više nego dovoljno.

Ono što Ukrajinci očito nemaju je dovoljno bombi. Francuska je obećala 50 AASM-ova mjesečno. Ni Washington ni Kijev nisu otkrili koliko JDAM-ova i SDB-ova Sjedinjene Države šalju Ukrajini, ali prvi ugovor koji je Pentagon potpisao s Boeingom za JDAM-ove za Ukrajinu, početkom 2023., bio je vrijedan 41 milijun dolara — dovoljno za oko tisuću kompleta bombi.

Sljedeći veliki ugovor, za JDAM-ove s poboljšanim tražilicama, došao je više od godinu dana kasnije.

Vrlo je malo vjerojatno da ukrajinski saveznici doniraju više od nekoliko stotina kliznih bombi mjesečno – potencijalno samo desetinu bombi koje bi Ukrajini trebale da pariraju ruskoj vlastitoj zračnoj vatrenoj moći.

Rusija nadmašuje Ukrajinu ne zato što ima više lovaca, već zato što proizvodi mnogo, mnogo više bombi.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: As The Glide Bomb War Intensifies Over Ukraine, The Ukrainians Have Enough Jets — But Not Nearly Enough Bombs.

(Preveo: Bojan Bajgorić Šantić)