Rusi su krenuli u napad u Vovčansku na 17 oklopnih traktora. A onda su Ukrajinci uzvratili dronovima

Tjedan dana nakon što su ukrajinski komandosi izbacili preostale ruske trupe iz opkoljene tvornice u Vovčansku, Rusi su se odlučili osvetiti – ali stigao je odgovor kakvom se nisu nadali.

Njihov pokušaj završio je katastrofom. U napadu na ukrajinske položaje sjeverozapadno od postrojenja tvornice, polovica ruske bojne – 17 oklopnih traktora MT-LB, tri tenka i najmanje stotinu vojnika – sudarilo se sa zidom ukrajinskih branitelja.

Ukrajinska 57. motorizirana brigada napala je Ruse, između ostalog, i dronovima koji su izbacivali granate. Kada se dim raščistio, razotkrivene su olupine 16 uništenih traktora i jednog tenka. Poginuli su gotovo svi ruski vojnici koji su sudjelovali u napadu.

Vojnici nakrcani na vrhu vozila…

Nije teško shvatiti što se točno dogodilo. Ruski pješaci do bitke su se dovezli na vrhu traktora – oko 10 vojnika na svakom vozilu – vjerojatno računajući na to da je prijetnja od dronova iz zraka manje ozbiljna od prijetnje koju predstavljaju mine na tlu. Nije to bila potpuno nerazumna pretpostavka – zastarjeli traktori MT-LB, sa svojim tankim oklopima, često buknu u plamen kada ispod njih eksplodira mina.

Rusi su istovremeno podcijenili koliku štetu im mogu nanijeti dronovi 57. motorizirane brigade. Ukrajinci konstantno unapređuju svoje streljivo koje izbacuju dronovi, dodajući osjetljivije fitilje i moćnije eksplozive. Pješaci na traktorima možda su bili relativno sigurni od mina, ali to ih je učinilo katastrofalno izloženima dronovima.

Vozila iz 70-tih godina prošlog stoljeća

To je problem za čitavu rusku vojsku koja iz skladišta izvlači sve više ovih traktora (iz 70-ih godina prošlog stoljeća) kako bi nadomjestili novija i teža borbena vozila koja su dosad izgubili. Pješaci koji se voze na tim traktorima morat će donositi iste nemoguće odluke – riskirati detonaciju mina dok se voze unutar starih traktora ili riskirati napade dronova dok se voze na vrhu traktora.

Nije to problem samo za Ruse, naravno: i ukrajinska vojska iz skladišta izvlači stara vozila MT-LB kako bi nadomjestila gubitke. Ali Ukrajinci se u više sektora brane nego što napadaju. Branitelji mogu ostaviti svoje traktore i ukopati se u položajima. Rusi, koji napadaju, nemaju izbora nego sjesti u (ili na) svoja vozila i pokušati prijeći opasan teren do ukrajinskih položaja.

Dok – i ako – se tijek rata ne promijeni i Ukrajinci dobiju priliku više ići u napade, ukrajinske trupe uglavnom mogu samo čekati da Rusi dođu do njih. Rusi će sve više morati u napade ići na svojim zastarjelim oklopnim traktorima i tako riskirati da postanu mete dronova.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

(Prevela: Nataša Belančić)