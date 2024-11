Rusi u Kursku, zajedno s vojnicima iz Sjeverne Koreje, bilježe stravične gubitke opreme i ljudi, ali napreduju

U regiji Kursk na zapadu Rusije, tri najsnažnije ukrajinske brigade bore se protiv ruskih marinaca i vojnika iz Sjeverne Koreje, koji napadaju iz dva smjera. Riječ je o gotovo apokaliptičnim scenama, a Rusi gube ogroman broj vozila i života.

To ne znači da Rusi neće odnijeti pobjedu. Kremlj je izgradio mašineriju koja u borbu konstantno donosi novo ljudstvo. Ta mašinerija, naravno, ne može funkcionirati vječno, ali zasad nema znakova da će tako skoro posustati. “Neprijatelj u Kursku se regrupirao,” zaključuje ukrajinski Centar za obrambene strategije.

Kada je Ukrajina 6. kolovoza napala Kursk, čini se da je cilj bio zauzeti dio teritorija Rusije i tako poboljšati poziciju Ukrajine u eventualnim mirovnim pregovorima. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je svojim trupama da Kursk oslobode do 1. listopada, što – očito – nisu uspjeli. Ipak, Rusi su u protunapadima smanjili teritorij pod ukrajinskom kontrolom na nekih 430 kvadratnih kilometara.

Putin sada želi i ostatak Kurska, a jasno je da je ostvarivanje tog cilja spreman platiti tisućama ruskih života. Ovakva žurba možda ima veze s ishodom prošlotjednih predsjedničkih izbora u SAD-u. Novoizabrani predsjednik, republikanac Donald Trump, zavjetovao se da će “prekinuti rat u Ukrajini” prije vlastite inauguracije u siječnju.

Trumpov teško izvedivi prijedlog trenutno nema realističan mehanizam provedbe, a predviđa zamrzavanje linije fronte u njenom trenutačnom stanju. Za Ukrajinu bi to značilo gubitak oko 72 i pol tisuće kvadratnih kilometara okupiranog teritorija.

start of the video known from here:https://t.co/PlNZg2LeL1