Ruske trupe unatoč ukrajinskoj akciji u Kursku nisu oslabile linije u istočnoj Ukrajini, a posebno pritišću u smjeru Pokrovska, važnog logističkog centra, što bi moralo zabrinuti vojno i političko vodstvo u Kijevu, smatra analitičar Forbesa, David Axe

Ako su ukrajinski zapovjednici očekivali da će njihova invazija na rusku Kursku oblast, koja je započela prije tri tjedna, privući neke od najboljih ruskih pukovnija i brigada daleko od istočne Ukrajine i smanjiti pritisak na ukrajinske trupe u najranjivijim istočnim sektorima, zasigurno su razočarani.

Kremlj je uglavnom ostavio svoje snage u istočnoj Ukrajini, a Kursk je odlučio “pojačati” mladim i slabo obučenim ročnicima.

To znači da se ruska ofenziva na istoku, koja je započela prošle jeseni i proširila se oko Nove godine, nastavila jednako intenzivno kroz kolovoz. Posljedice za ukrajinsku obrambenu kampanju na istoku bile su ozbiljne.

Moglo b se reći da – Rusija mijenja Kursk za dio istočne Ukrajine. A Ukrajina mijenja dio istoka za Kursk. Je li ova zamjena vrijedna toga ili ne, političko je pitanje – a ono je bez lakog odgovora za bilo koju stranu.

Vrijeme je za alarm u Kijevu

Ujednačeni ritam nedavnih ruskih napredovanja istočno od Pokrovska, sjeverozapadno od Donjecka, trebao bi zazvoniti kao alarm u Kijevu. U petak su ruski pješaci ušli u Novohrodivku, sedam milja istočno od Pokrovska. Lansiranjem raketnog granatnog bacača, uništili su ukrajinski tenk.

Pokrovsk se nalazi na glavnim ukrajinskim opskrbnim linijama zapadno od Donjecka. Nakon tjedana stalnog ruskog napredovanja, grad je u sve većoj opasnosti.

Analitičari su predvidjeli ovaj razvoj događaja. Krajem srpnja, Frontelligence Insight—ukrajinska analitička grupa—opisala je situaciju oko Pokrovska kao “kritičnu”. A to je bilo prije nego što su Rusi zauzeli nekoliko dodatnih sela na putu prema Pokrovsku, uključujući Orlivku i Mikolajivku.

Čak ni elitna 47. mehanizirana brigada ukrajinske vojske sa svojih dvadesetak preostalih tenkova M-1 Abrams nije uspjela zaustaviti rusko napredovanje.

Ako postoji tračak nade za izmorene branitelje Pokrovska, to je da su ruski gubici u tom sektoru bili “teški”, prema pro-ukrajinskom timu Conflict Intelligence Team.

Postoje znakovi da gubici usporavaju rusko napredovanje. “U smjeru Pokrovska neprijatelj počinje osjećati nedostatak resursa,” primijetio je Ukrajinski centar za obrambene strategije. “Broj smjerova napredovanja smanjen je sa sedam na tri u razdoblju od dva tjedna.”

No, čak i sporiji, uži ruski napredak i dalje je napredak – i Pokrovsk je u sve većem riziku od pada. Ako to rezultira širim kolapsom ukrajinske obrane na istoku, zapovjednici u Kijevu mogli bi požaliti što su rasporedili velike snage – potencijalno dvanaest borbenih bataljuna, svaki s do 400 vojnika – u Kursk umjesto da pojačaju obranu Pokrovska.