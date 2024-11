Rusi kao da su sve karte stavili na Kursk: Ovako izgleda njihov napad na ukrajinsku brigadu

Bitka za kontrolu nad 400 kvadratnih kilometara u ruskoj regiji Kursk svakim danom postaje sve žešća.

Prije samo tjedan dana, elementi elitne 47. mehanizirane brigade ukrajinske vojske sudjelovali su u bizarnim – i naoko besmislenim – borbama pored pograničnog naselja Novi Put na zapadu Rusije.

Danas te jedinice više nemaju taj luksuz. Bore se za goli život na lijevom boku okupiranog dijela Kurska i pokušavaju zaustaviti moćnu rusku protuofenzivu pokrenutu 7. studenog.

U želji da iskoristi postizborni kaos u SAD-u, ali i predviđajući velike promjene u odnosima Amerike i Ukrajine, Rusija je sve karte stavila na Kursk. Kremlj je ojačao svoje snage tisućama sjevernokorejskih trupa, a potom ih bacio na ukrajinske položaje.

Nanovo konsolidirana 47. mehanizirana brigada na putu je Rusima. U utorak je čak 30 ruskih vozila u pet valova krenulo na brigadu.

Ukrajinci su udarac uzvratili minama, dronovima i protutenkovskim projektilima Stugna-P. Uništili su 10 vozila. Preživjeli Rusi su, dezorijentirani, naletjeli na druge ukrajinske jedinice u tom području.

Once again, Kursk—another repelled “meat assault” using heavy equipment. For over three months, 'Putin’s elite' have been smashing against the defenses of the true Cossack elite. Out of 30 vehicles, 10 were destroyed.



Footage by the 47th Mechanized Brigade.… pic.twitter.com/KG3kKe2GOJ