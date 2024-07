Rusija se diči svojim vozilima za slučaj nuklearnog napada, ali Ukrajinci su raznijeli još jedno

Sovjetske vlasti su krajem 70-ih godina prošlog stoljeća od dizajnerskog ureda Kirovski u Sankt Petersburgu naručili vozilo za izviđanje i zapovjedništvo u slučaju nuklearnog napada.

I to ne bilo kakvo vozilo za izviđanje i zapovjedništvo, nego najbolje zaštićeno, najudobnije moguće: pravi tenk bez kupole s vlastitom zalihom kisika.

Rezultat je bila Ladoga. Kirovski ih je proizveo vrlo malo, možda četiri ili pet. Jedno od njih poslano je u zonu oko Černobila nakon katastrofe 1986. godine, jedno je završilo u muzeju, a ostala su – nestala.

Sve donedavno. U ožujku je ukrajinski dron zamijetio i napao Ladogu koja se kretala prema ukrajinskim položajima u blizini šume Kremina na istoku zemlje, a ranije ovog tjedna pogodili su – i zapalili – drugu Ladogu.

Kremlju nedostaje borbenih vozila

Nije nikakva tajna da Kremlj ne može pronaći dovoljno borbenih vozila – bilo kroz proizvodnju, bilo kroz izvlačenje starijih modela iz skladišta – kako bi poništio strašne gubitke na fronti.

Jaz između novih vozila (500-600 tenkova i oko tisuću borbenih vozila godišnje) i godišnjih gubitaka – prosječno 1.300 tenkova i 1.700 borbenih vozila – pomaže objasniti zašto su se u Ukrajini pojavila neka zaista neobična vozila.

Među njima se ističu golf-kolica, motocikli i takozvani “tenkovi-kornjače”.

U usporedbi s golf-kolicima ili običnim motociklima, Ladoga je neusporedivo bolja opcija za mehanizirano ratovanje. Ona ima ojačani oklop tenka T-80 i motor od 1.250 konjskih snaga, kao i prostranu kabinu za četveročlanu posadu.

Ladoga također ima i TV kameru i čitav komplet radioprijemnika, što vozilu omogućava da funkcionira kao zapovjedni centar u slučaju katastrofe. Sovjetski čelnici naručili su ga kako bi se u njemu mogli sigurno kretati u slučaju nuklearnog napada i zapovijedati vlastitim nuklearnim snagama.

Ladoge nikada nisu ispunile svoju primarnu ulogu; nuklearna apokalipsa nikada se nije dogodila.

Danas u njemu sjede ruski pukovnici, na udobnom i sigurnom, i izdaju zapovijedi svojim bataljunima tijekom napada na ukrajinske položaje. Sigurno nitko od inženjera koji su osmilili ovo vozilo nije mogao ni sanjati da će se sada zastarjele Ladoge pojaviti na fronti u ne-nuklearnom ratu 2024. godine.

Gubitak od 16 tisuća oklopnih vozila

S druge strane, vjerojatno jednako tako nisu mogli ni sanjati da će Rusija u samo dvije godine i nekoliko mjeseci izgubili 16 tisuća oklopnih vozila u ratu protiv ni više ni manje nego neovisne saveznice NATO-a, Ukrajine.

Možda negdje u Rusiji postoje još dvije ili tri Ladoge, uključujući i onu u muzeju. Ne zna se hoće li i one završiti u Ukrajini – i hoće li tamo uspjeti preživjeti.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Another One Of Russia’s Nuclear-Proof Transports Just Got Blown Up In Ukraine

(Prevela: Nataša Belančić)