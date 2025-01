Ruska vojska sve više ovisi o prastarim, slabo zaštićenim oklopnim vozilima

Oklopna vozila BTR-50 u službu su ušla 1954. godine, a 69 godina kasnije stižu na frontu u Ukrajini.

Prije godinu dana, nezavisni analitičari zamijetili su porast aktivnosti u bazi za popravke i skladištenje tenkova u gradu Arsenjevu na dalekom istoku Rusije.

Tehničari su počeli iz skladišta izvlačiti desetke vozila BTR-50. “Pronašli 63 vozila BTR-50, sva su uklonjena i čini se da su u dobrom stanju,” piše analitičar Highmarsed.

To je dovoljno za dvije bojne. Ipak, Highmarsed dodaje kako postoji nešto mračnija implikacija. “Očekujem vidjeti još gubitaka BTR-50 u budućnosti,” predviđa on.

Rusi su dosad otpisali najmanje deset ovih vozila, zabilježio je kolektiv Oryx. Ona koja su preživjela još uvijek sudjeluju u borbama – neka su dobila nove kupole, druga dodatni oklop za zaštitu od sveprisutnih dronova.

Ako išta, ovi “muzejski primjerci” – kako ih opisuje jedan promatrač – postaju sve češći prizor duž čitave fronte. S druge strane, njihov povratak na frontu mogao bi biti tek privremen. Sva ruska vozila praktički su ugrožene vrste u ratu u kojemu sve više dominiraju dronovi.

BTR-50 teži 15 tona, a ima dovoljno prostora za dva člana posade i do 20 putnika. Obično je opremljen i teškom strojnicom. Ruska vojska počela ga je koristiti 1954. godine i tijekom narednih 12 godina bilo je to glavno borbeno vozilo sovjetske vojske. Vozila bi prevozila trupe u bitke, štitila vojnike pri izlasku i pružala im podršku strojnicom.

Ipak, ovo vozilo ima tanak oklop i slabo naoružanje. Kada je 1966. godine predstavljeno teže – i teže naoružano – vozilo BMP-1, tisuće starijih vozila BTR-50 prebačena su u jedinice na drugoj liniji. Počela su se koristiti za prijevoz artiljreije, inženjera i protuzračnog oružja sve dok ih i iz tih uloga nisu izbacili traktori MT-LB.

Krajem 2022. godine ruska je vojska koristila tek šačicu ovih prastarih modela. Činjenica da su ih zadržali u službi ne bi trebala nikoga iznenaditi. “Rusija ne vidi potrebu da u potpunosti iz inventara ukloni starije oružje. Oni su usvojili hibridni model modernizacije,” objasnili su u The Russian Way of War autori Lester Grau i Charles Bartles.

Ta vozila pružala su sekundarnu podršku, daleko iza linije fronte. Istovremeno su tisuće modela propadale po skladištima. Prije dvije godine djelovalo je nezamislivo da će ti viškovi ponovno krenuti u rat, ali to je bilo prije nego što su Rusi izgubili više od 15.000 oklopnih vozila i drugih komada teške opreme.

While the web is flooded with AI-generated images of non-existent Russian futuristic tanks, museum pieces like these two BTR-50, in service since 1954, are increasingly being spotted on the front lines. t.me/mag_vodogray…



