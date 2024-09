Ruske babuške: U Ukrajini se sada koriste dronovi koji su nosači manjih dronova

Kako bi se produljio dolet dronova, razvijeni su dronovi – nosači dronova, koji omogućavaju napade duboko iza neprijateljskih linija

Prvi FPV dronovi-nosači ušli su u upotrebu u sukobu u Ukrajini. Dron “Ruska babuška” koji nosi drugi dron predstavlja još jedan tehnološki iskorak u sustavu oružja koji definira ovaj rat.

Mali FPV (first-person-view tj. pogled iz prvog lica) dronovi pokazali se smrtonosnima protiv tenkova, artiljerije, pješaštva, bunkera, drugih dronova pa čak i helikoptera. No, uvijek su bili ograničeni kratkim vijekom baterije, a time i kratkim dometom. FPV nosači dronova djelomično uklanjaju ovu slabost. Napad FPV drona na ukrajinske snage duboko iza ukrajinskih linija pokazuje da su Rusi sada počeli koristiti te sustave. Ukrajinske snage vjerojatno koriste slične sustave, ali ih za sada drže u tajnosti.

“Jedna naša jedinica pogođena je s dva standardna FPV drona na okviru od 8 inča. To se dogodilo na udaljenosti 40 km od bojišta,” napisao je prošlog tjedna Serhii Flash, jedan od vodećih ukrajinskih komentatora o vojnoj tehnologiji, na svom Telegram kanalu. “Pretpostavlja se da su dva drona prevezena u našu pozadinu velikim dronom za višekratnu upotrebu, čija vrsta još nije utvrđena.”

Napadački FPV dronovi evoluirali su iz trkaćih kvadkoptera koji obično lete kroz obruče na zatvorenim stazama. Letovi su bili zamišljeni kao brzi i kratkotrajni, pa njihov domet nikada nije bio problem. Prvi borbeni FPV dronovi imali su domet od dva ili tri kilometra.

Kako se dizajn poboljšavao, tako se i domet povećavao, a dodavanje velikih antena produžilo je domet kontrole na 10 i više kilometara. Postavljanje radio releja na drugi dron praktički je eliminiralo ograničenje radio dometa; s letećim relejima, FPV dronovi sada rutinski pogađaju ciljeve na udaljenosti od 10 do 20 kilometara, a ponekad i nešto više.

Sada je najveći problem ograničenje trajanje baterije. Letovi FPV dronova obično traju manje od 15 minuta, čak i s najboljim baterijama, pa je maksimalni mogući domet oko 30 kilometara. Rotorcraft troši puno energije samo za održavanje u zraku, a domet se može znatno povećati prelaskom na dizajn s fiksnim krilima. No operateri vole male, jeftine FPV dronove, pa su inženjeri razmatrali mogućnost njihovog transporta na drugim dronovima.

1/ QUICK THREAD – Russia's SvyazSpetszachita is marketing the "Admiral" VTOL combat drone carrier that carries 2 FPV type drones to a distance of up to 400km. https://t.co/mvNG8sRFKK pic.twitter.com/wjiI3nOLlQ

— Samuel Bendett (@sambendett) October 28, 2023