Ruski odredi sudarili su se s utvrđenom ukrajinskom obranom i izgubili 80 vozila u samo jednom danu

Svaki dan, open-source analitičar Andrew Perpetua satima pregledava društvene mreže, satelitske snimke i druge izvore u potrazi za dokazima o oštećenim, uništenim i napuštenim vozilima – kako ruskima, tako i ukrajinskima – duž 960 kilometara duge fronte u ratu u Ukrajini.

U prosjeku Perpetua svakog dana identificira oko desetak novouništenih ruskih vozila, kao i šačicu ukrajinskih u istom stanju. Te brojke u skladu su s Oryxovim brojem gubitaka opreme na ukrajinskoj i ruskoj strani u prvih 700 dana rata. Rusi su izgubili oko 14.000 vozila, a Ukrajinci oko 5.000.

Zbog čega je onda 2. ožujka Perpetua imao pune ruke posla? Tog dana izbrojao je 97 izgubljenih vozila, od kojih je čak 84 pripadalo Rusiji. To je tek nešto manje od rekordnog 3. veljače, kada je izbrojao 103 oštećena, uništena ili napuštena vozila. Sedamdeset ih je bilo rusko, 33 ukrajinsko.

Gubici koje je Perpetua izbrojao početkom ožujka četiri su puta veći od dnevnog prosjeka za Ruse i dvaput iznad dnevnog prosjeka za Ukrajince.

Nije nemoguće pronaći logiku ovakve stope uništenja. Rekord iz veljače dogodio se kada je kulminirala četveromjesečna bitka za Avdiivku, završivši, kako se ispostavilo, Pirovom pobjedom za Ruse.

Golemi gubici

Ruske jedinice izgubile su 16.000 vojnika, deseci tisuća su ranjeni, a izguljeno je i 700 vozila. Iscrpljeni ukrajinski garnizon vjerojatno je izgubio tek nekoliko tisuća trupa.

Ukrajinska 110. brigada povukla se iz Avdiivke sredinom veljače. Umjesto da se utvrde u ruševinama grada, Rusi su nastavili napadati, loveći Ukrajince koji su se povlačili prema zapadu. Ruska vojska, iako oslabljena, brzo je zauzela naselja Stepove, Lastočkine i Sjeverne.

No pored sljedeće linije naselja – Berdiči, Orlivka i Tonen’ke – ukrajinske 47., 3. i 57. brigada prebacile su se iz povlačenja na aktivnu obranu.

Osnažene porastom opskrbe artiljerijom iz Europe – iako ne i SAD-a – ukrajinske brigade zaustavile su Ruse.

Washingtonski Institut za proučavanje rata predvidio je ovakav ishod još 18. veljače. “Ruske snage, koje su pretrpjele visoke gubitke ljudstva i opreme u osvajanju Avdiivke, vjerojatno će biti zaustavljene kada se suoče s osvježenim ukrajinskim jedinicama koje su pripremile obrambene položaje,” rečeno je tada iz Instituta.

Dokaz za takav rasplet vidi se raštrkan po poljima i cestama zapadno od Avdiivke: stotine uništenih ruskih vozila i mnogo manje ukrajinskih u istom stanju. Tih 84 izgubljenih vozila koje je Perpetua izbrojao 2. ožujka možda su znak posljednjeg velikog napretka Rusa zapadno od Avdiivke – barem zasad.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Russian Regiments Collide With Ukraine’s Rebuilt Defensive Line – And Lose 80 Vehicles In One Day

(Prevela: Nataša Belančić)