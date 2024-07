Ruski vojnici uputili su se prema ukrajinskim položajima u golf kolicima. Dogodilo se neizbježno

Sve gore stanje u ruskim mehaniziranim snagama pomaže objasniti porast žrtava u ruskim redovima

Rusi su početkom tjedna pokušali napasti ukrajinske položaje u najmanje pet vozila nalik na golf-kolica punih pješaka. Ukrajinske snage zaustavile su napad i vrlo vjerojatno zadale težak udarac ruskoj vojsci.

Ovaj katastrofalan ruski napad na ukrajinske položaje dogodio se oko grada Kupjanska na istoku Ukrajine. Grad među ostalima brane ukrajinska 4. tenkovska i 30. mehanizirana brigada, kao i 100. brigada teritorijalne obrane, a napad pomaže objasniti zašto broj ruskih žrtava dramatično raste u sada već 29. mjesecu rata.

Kremlj ima velikih problema s nadomještanjem uništenih oklopnih vozila, zbog čega je jedinice počeo opremati civilnim vozilima, uključujući kineska vozila Desertcross 1000-3, kao i kineske i bjeloruske motocikle.

Trupe u laganim terenskim vozilima

U srazu s ukrajinskim trupama opremljenim artiljerijom i dronovima, trupe u laganim terenskim vozilima i na motociklima nemaju nikakve šanse. Rusi gube rekordan broj trupa. “Prosječan broj dnevnih ruskih žrtava (ubijenih i ranjenih vojnika) u Ukrajini je tijekom svibnja i lipnja porastao na rekordnih 1262, odnosno 1163,” izvijestilo je prošlog tjedna britansko Ministarstvo obrane.

Ukupno su Rusi između 1. svibnja i 30. lipnja izgubili 70.000 ljudi, pokazuju podaci ministarstva. Broj ukrajinskih žrtava mnogo je manji.

OMG. Russian Desertcross with enormous anti drone cage. How do we call this Russian contraption? pic.twitter.com/eKmJqSOrxc — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 6, 2024

Čini se kako dodatna zaštita ovih laganih vozila i motocikala kavezima protiv dronova ne pomaže mnogo, budući da dodatni oklopi dodatno usporavaju ionako slabašna vozila i čine ih još ranjivijima. Kada je SAD nakon šestomjesečne blokade napokon Ukrajini ponovno počeo slati pomoć, u zemlju su stigli protutenkovski projektili i artiljerija u vrijednosti nekoliko milijardi dolara, što značajno pomaže ukrajinskim snagama na fronti.

Teški gubici

Teški gubici nisu u skladu sa skromnim napretkom koji je ruska vojska (od ukupno oko 450.000 vojnika) postigla u Ukrajini od proljeća. Štoviše, za njih je odgovorna djelomično i sama Rusija, koja je proširila frontu istovremenim napadima na jugu, istoku i – od svibnja – sjeveru Ukrajine oko grada Harkiva.

“Porast gubitaka odraz je ruskog otvaranja nove linije fronte u regiji Harkiv, dok istovremeno održavaju jednaku stopu ofenzivnih operacija na ostatku fronte,” objasnilo je britansko ministarstvo obrane. “Iako je ovaj novi pristup povećao pritisak na fronti, efikasna ukrajinska obrana i nedostatna obuka među ruskim trupama smanjuje sposobnost Rusije da iskoristi bilo kakve taktičke uspjehe.”

Je li vrijedno žrtvovati tisuću trupa dnevno za nekoliko stotina metara granatama uništenog ukrajinskog teritorija pitanje je na koje može odgovoriti jedino ruski predsjednik Vladimir Putin. Zasad se čini da ruska vojska nema namjeru odustati.

Ono što je neobično je da neki ruski vojnici hvale ista ona civilna vozila zbog kojih sve više njihovih suboraca pogiba. “Motocikl sve više postaje jedno od ključnih vozila za frontu,” ustvrdio je jedan ruski bloger.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: At Least Five Golf Carts Laden With Russian Soldiers Rolled Toward Ukrainian Lines. The Outcome Was All But Inevitable.

(Prevela: Nataša Belančić)